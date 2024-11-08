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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Фрозиноне
1:1
Второй тайм: 72'
Палермо
0'
0:1
2' Гол
Инсинье Роберто
1:1
16' Гол
Gabriele Bracaglia
28' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
45' Желтая карточка
Верре Валерио

Ход матча

2'
0:1
Инсинье Роберто
16'
Gabriele Bracaglia
(Марчицца Риккардо)
1:1
28'
Дарбо Эбрима
 
45'
 
Верре Валерио
46'
Сене Фаллу
Амброзино Джузеппе
 
64'
 
Раноккья Филиппо
Гомес Клаудио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрозиноне
Ничья
Палермо
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Все Коэффициенты
31
Черофолини
Микеле
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
79
Gabriele
Bracaglia
20
Ойоно
Энтони
37
Kevin
Barcella
55
Дарбо
Эбрима
14
Джелли
Франческо
3
Марчицца
Риккардо
10
Амброзино
Джузеппе
17
Квернадзе
Георгий
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
8
Сегре
Джакопо
6
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
11
Инсинье
Роберто
21
Ле
Дуарон
Жереми
7
Ди
Мариано
Франческо
Фрозиноне
3-5-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Палермо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:0
СB
0:0
СA
0:2
СA
4:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.15
Марчицца Риккардо 1 0.08
Чуни Марвин 1 0.08
Ойоно Энтони 1 0.08
Амброзино Джузеппе 1 0.08
Gabriele Bracaglia 1 0.08
Партипило Антони 1 (1) 0.08
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Квернадзе Георгий 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 4 0.31
Анри Тома 2 0.15
Верре Валерио 1 0.08
Ди Мариано Франческо 1 0.08
Сегре Джакопо 1 0.08
Гомес Клаудио 1 0.08
Бания Раян 1 0.08
Диаките Салим 1 0.08
Брунори Маттео 1 (1) 0.08
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 4 1
Гарритано Лука 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Matteo Cichella 1 1
Бираски Давиде 2 0
Джелли Франческо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Квернадзе Георгий 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Вурал Исак 1 0
Kevin Barcella 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Верре Валерио 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
3
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Палермо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
7
41%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2
Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Палермо

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 12 7 4 1 24 - 12 25
2.
Пиза
 12 7 4 1 20 - 12 25
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Брешия
 12 5 2 5 16 - 17 17
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Палермо
 1:1 13 4 5 4 13 - 11 17
9.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 15 15
10.
Козенца
 12 3 6 3 10 - 11 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Зюйдтироль
 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Мантуя
 12 3 4 5 11 - 15 13
18.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
19.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
20.
Фрозиноне
 1:1 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 1:1 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 1:1 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 1:1 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
7.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 1:1 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Верре Валерио получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Дарбо Эбрима получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Марчицца Риккардо сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Палермо
3.30
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3.20
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3.40
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