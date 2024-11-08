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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 10683
Фрозиноне
1:1
Конец матча
Палермо
0'
0:1
2' Гол
Инсинье Роберто
1:1
16' Гол
Gabriele Bracaglia
28' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
45' Желтая карточка
Верре Валерио
73' Желтая карточка
Бираски Давиде
89' Желтая карточка
Гарритано Лука
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Инсинье Роберто
16'
Gabriele Bracaglia
(Марчицца Риккардо)
1:1
28'
Дарбо Эбрима
 
45'
 
Верре Валерио
46'
Сене Фаллу
Амброзино Джузеппе
 
64'
 
Раноккья Филиппо
Гомес Клаудио
73'
Бираски Давиде
 
75'
 
Анри Тома
Ле Дуарон Жереми
75'
 
Aljosa Vasic
Верре Валерио
81'
Гарритано Лука
Джелли Франческо
 
81'
Канотто Луиджи
Квернадзе Георгий
 
88'
 
Пьероцци Никколо
Диаките Салим
88'
 
Ди Франческо Федерико
Ди Мариано Франческо
89'
Гарритано Лука
 
89'
Вурал Исак
Kevin Barcella
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 289 Количество передач 462
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
31
Черофолини
Микеле
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
79
Gabriele
Bracaglia
20
Ойоно
Энтони
37
Kevin
Barcella
55
Дарбо
Эбрима
14
Джелли
Франческо
3
Марчицца
Риккардо
10
Амброзино
Джузеппе
17
Квернадзе
Георгий
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
8
Сегре
Джакопо
6
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
11
Инсинье
Роберто
21
Ле
Дуарон
Жереми
7
Ди
Мариано
Франческо
Фрозиноне
3-5-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Палермо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:0
СB
0:0
СA
0:2
СA
4:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.15
Марчицца Риккардо 1 0.08
Чуни Марвин 1 0.08
Ойоно Энтони 1 0.08
Амброзино Джузеппе 1 0.08
Gabriele Bracaglia 1 0.08
Партипило Антони 1 (1) 0.08
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Квернадзе Георгий 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 4 0.31
Анри Тома 2 0.15
Верре Валерио 1 0.08
Ди Мариано Франческо 1 0.08
Сегре Джакопо 1 0.08
Гомес Клаудио 1 0.08
Бания Раян 1 0.08
Диаките Салим 1 0.08
Брунори Маттео 1 (1) 0.08
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 4 1
Гарритано Лука 4 0
Бираски Давиде 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Matteo Cichella 1 1
Джелли Франческо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Квернадзе Георгий 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Вурал Исак 1 0
Kevin Barcella 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Верре Валерио 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4
Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
3
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Палермо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
7
39%
2
20%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2
Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Палермо

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
3
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 12 7 4 1 24 - 12 25
2.
Пиза
 12 7 4 1 20 - 12 25
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Брешия
 12 5 2 5 16 - 17 17
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
9.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 15 15
10.
Козенца
 12 3 6 3 10 - 11 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Зюйдтироль
 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Мантуя
 12 3 4 5 11 - 15 13
18.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
19.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
7.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Верре Валерио получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Дарбо Эбрима получил желтую карточку от судьи
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