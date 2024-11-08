Тур: 13. Стадион: Бенито Стирпе. Зрители: 10683
0'
0:1
2' ГолИнсинье Роберто
1:1
16' ГолGabriele Bracaglia
28' Желтая карточкаДарбо Эбрима
45' Желтая карточкаВерре Валерио
73' Желтая карточкаБираски Давиде
89' Желтая карточкаГарритано Лука
90'+4
Ход матча
2'
0:1
16'
28'
45'
73'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
289 Количество передач 462
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ойоно
Энтони
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сене ФаллуНападающий
-
-
Главный тренер: Леандро Греко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Анри ТомаНападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
История личных встреч
Фрозиноне
Палермо
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
144
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.15
|Марчицца Риккардо
|1
|0.08
|Чуни Марвин
|1
|0.08
|Ойоно Энтони
|1
|0.08
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.08
|Gabriele Bracaglia
|1
|0.08
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.08
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
|Квернадзе Георгий
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|4
|0.31
|Анри Тома
|2
|0.15
|Верре Валерио
|1
|0.08
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.08
|Сегре Джакопо
|1
|0.08
|Гомес Клаудио
|1
|0.08
|Бания Раян
|1
|0.08
|Диаките Салим
|1
|0.08
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|4
|1
|Гарритано Лука
|4
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Джелли Франческо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Квернадзе Георгий
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Сичеро Алехандро
|0
|1
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Вурал Исак
|1
|0
|Kevin Barcella
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лунн Кристоффер
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
4
Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
3
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Палермо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
7
39%
2
20%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2
Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Палермо
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
53
15
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
211
49
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4