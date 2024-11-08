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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Райо Вальекано
0:1
Перерыв
Лас-Пальмас
0'
0:1
6' Гол
Силва Фабио
10' Желтая карточка
Маккенна Скотт
34' Желтая карточка
Гумбау Херард
45' Желтая карточка
Муньос Алекс

Ход матча

6'
0:1
Силва Фабио
(Рамирес Сандро)
10'
 
Маккенна Скотт
34'
Гумбау Херард
 
45'
 
Муньос Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 209 Количество передач 149
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 121
Райо Вальекано 79.3% (96)
X 14.9% (18)
Лас-Пальмас 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Райо Вальекано
Ничья
Лас-Пальмас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
23
Валентин
Оскар
15
Гумбау
Херард
18
Гарсия
Альваро
Ривера
7
Паласон
Иси
14
Камелло
Серхио
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
23
Муньос
Алекс
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
29
Эссугу
Дариу
19
Рамирес
Сандро
37
Силва
Фабио
10
Молейро
Альберто
Райо Вальекано
4-4-2
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
П
2:0
П
0:1
ТМК
1:0
КК
0:0
КК
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.78

Среднее время на гол

102
115

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.18
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
117

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.25
Лопес Унаи 2 0.17
Камелло Серхио 2 0.17
Паласон Иси 1 0.08
Мумин Абдул 1 0.08
Рациу Андрей 1 0.08
Гарсия Альваро Ривера 1 0.08
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молейро Альберто 4 0.31
Рамирес Сандро 3 0.23
Силва Фабио 3 0.23
Муньос Алекс 3 0.23
Макбарни Оливер 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Росада Виктор 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 4 1
Лопес Унаи 5 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Гумбау Херард 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Суарес Алехандро 3 0
Росада Виктор 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Мата Хайме 2 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Молейро Альберто 2 0
Эссугу Дариу 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Муньос Хави 1 0
Муньос Алекс 1 0
Маккенна Скотт 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Парк Марвин 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лас-Пальмас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
5
Райо Вальекано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
50%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
6
46%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
27%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

11
21
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
4
36%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2
Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
10.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
14.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
12.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
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    Прогнозы 121
    Райо Вальекано 79.3% (96)
    X 14.9% (18)
    Лас-Пальмас 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Лас-Пальмас
    1.95
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    4.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Райо Вальекано
    79.3% (96)
    Ничья
    14.9% (18)
    Лас-Пальмас
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    37.2% (45)
    2:1 Райо Вальекано
    27.3% (33)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:0 Райо Вальекано
    9.9% (12)
    1:2 Лас-Пальмас
    2.5% (3)
    1:3 Лас-Пальмас
    1.7% (2)
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