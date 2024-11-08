  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 12978 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Райо Вальекано
1:3
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
0:1
6' Гол
Силва Фабио
10' Желтая карточка
Маккенна Скотт
34' Желтая карточка
Гумбау Херард
45' Желтая карточка
Муньос Алекс
49' Желтая карточка
Эссугу Дариу
0:2
62' Гол в свои ворота
Эрнандес Аридане
0:3
66' Гол
Фустер Мануэль
1:3
90' Гол в свои ворота
Маккенна Скотт
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Силва Фабио
(Рамирес Сандро)
10'
 
Маккенна Скотт
34'
Гумбау Херард
 
45'
 
Муньос Алекс
49'
 
Эссугу Дариу
62'
0:2
Эрнандес Аридане
64'
 
Фустер Мануэль
Рамирес Сандро
64'
 
Кампанья Хосе
Молейро Альберто
66'
0:3
Фустер Мануэль
(Родригес Кирьян)
71'
Эмбарба Адриан
Камелло Серхио
 
71'
Трехо Оскар
Гумбау Херард
 
71'
Гвардиола Серхи
Эрнандес Аридане
 
77'
Диас Педро
Чаваррия Пеп
 
77'
Родригес Хамес
Паласон Иси
 
79'
 
Бенито Рамирес
Эссугу Дариу
79'
 
Мата Хайме
Силва Фабио
90'
 
Кардона Марк
Родригес Кирьян
90'
Маккенна Скотт
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 14 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 519 Количество передач 297
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 121
Райо Вальекано 79.3% (96)
X 14.9% (18)
Лас-Пальмас 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
23
Валентин
Оскар
15
Гумбау
Херард
18
Гарсия
Альваро
Ривера
7
Паласон
Иси
14
Камелло
Серхио
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
23
Муньос
Алекс
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
29
Эссугу
Дариу
19
Рамирес
Сандро
37
Силва
Фабио
10
Молейро
Альберто
Райо Вальекано
4-4-2
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
П
2:0
П
0:1
ТМК
1:0
КК
0:0
КК
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.78

Среднее время на гол

102
115

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.18
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
117

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.25
Лопес Унаи 2 0.17
Камелло Серхио 2 0.17
Паласон Иси 1 0.08
Мумин Абдул 1 0.08
Рациу Андрей 1 0.08
Гарсия Альваро Ривера 1 0.08
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молейро Альберто 4 0.31
Рамирес Сандро 3 0.23
Силва Фабио 3 0.23
Муньос Алекс 3 0.23
Фустер Мануэль 1 0.08
Макбарни Оливер 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Росада Виктор 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 4 1
Лопес Унаи 5 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Гумбау Херард 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Суарес Алехандро 3 0
Росада Виктор 3 0
Эссугу Дариу 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Мата Хайме 2 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Молейро Альберто 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Муньос Хави 1 0
Муньос Алекс 1 0
Маккенна Скотт 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Парк Марвин 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
3
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
5
Райо Вальекано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
6
43%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
25%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Пропущено

14
22
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
5
36%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2
Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
16.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Райо Вальекано 79.3% (96)
    X 14.9% (18)
    Лас-Пальмас 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Райо Вальекано 1:3 Лас-Пальмас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:3 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Райо Вальекано
    79.3% (96)
    Ничья
    14.9% (18)
    Лас-Пальмас
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    37.2% (45)
    2:1 Райо Вальекано
    27.3% (33)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:0 Райо Вальекано
    9.9% (12)
    1:2 Лас-Пальмас
    2.5% (3)
    1:3 Лас-Пальмас
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный