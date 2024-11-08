Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Муньос Алекс получил желтую карточку от судьи

47' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

45' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Эрнандес Аридане пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен ловит мяч

44' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Эссугу Дариу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Оооо... вот это был удар! Валентин Оскар должен был забить с этой позиции.

38' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Маккенна Скотт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи

34' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

33' Гумбау Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Камелло Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

33' Пеп Чаваррия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Хорошую попытку сделал Пеп Чаваррия. Удар в створ, но вратарь начеку

32' Камелло Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Рамирес Сандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Эссугу Дариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Муньос Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

22' Гарсия Альваро Ривера не смог попасть в створ ударом издали

21' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

18' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эссугу Дариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

16' Муньос Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

13' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

13' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лежён Флорьян и попал в каркас ворот!

12' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

11' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' Маккенна Скотт получил желтую карточку от судьи

10' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Камелло Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

3' Камелло Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля

1' Судья начинает матч