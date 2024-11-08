Тур: 13. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12978 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
1:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолСилва Фабио
10' Желтая карточкаМаккенна Скотт
34' Желтая карточкаГумбау Херард
45' Желтая карточкаМуньос Алекс
49' Желтая карточкаЭссугу Дариу
0:2
62' Гол в свои воротаЭрнандес Аридане
0:3
66' ГолФустер Мануэль
1:3
90' Гол в свои воротаМаккенна Скотт
90'+6
Ход матча
6'
0:1
10'
34'
45'
49'
62'
0:2
66'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
14 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
12 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
519 Количество передач 297
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Муньос
Алекс
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Нападающий
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
-
21 Хиль ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.75
Среднее время на гол
62
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.78
Среднее время на гол
102
115
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.18
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
117
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.25
|Лопес Унаи
|2
|0.17
|Камелло Серхио
|2
|0.17
|Паласон Иси
|1
|0.08
|Мумин Абдул
|1
|0.08
|Рациу Андрей
|1
|0.08
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.08
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молейро Альберто
|4
|0.31
|Рамирес Сандро
|3
|0.23
|Силва Фабио
|3
|0.23
|Муньос Алекс
|3
|0.23
|Фустер Мануэль
|1
|0.08
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Кампанья Хосе
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумин Абдул
|4
|1
|Лопес Унаи
|5
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Диас Педро
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Рациу Андрей
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|4
|0
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Суарес Алехандро
|3
|0
|Росада Виктор
|3
|0
|Эссугу Дариу
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Родригес Кирьян
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Молейро Альберто
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Муньос Алекс
|1
|0
|Маккенна Скотт
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
3
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
5
Райо Вальекано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
6
43%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
25%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Пропущено
14
22
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
5
36%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2
Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
39
49
111
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 10
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:3 Лас-Пальмас
Исход игры
Райо Вальекано
79.3% (96)
Ничья
14.9% (18)
Лас-Пальмас
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
47.27% (52)
Нет
52.73% (58)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
37.2% (45)
2:1 Райо Вальекано
27.3% (33)
1:1 Ничья
10.7% (13)
2:0 Райо Вальекано
9.9% (12)
1:2 Лас-Пальмас
2.5% (3)
1:3 Лас-Пальмас
1.7% (2)
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