  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Сармьенто
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
18' Желтая карточка
Emiliano Mendez
0:1
21' Гол
Троянски Франко
1:1
34' Гол
Гайтан Николас
54' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
64' Желтая карточка
Моралес Иван
67' Желтая карточка
Гайтан Николас
75' Желтая карточка
Кабрал Джонатан
79' Желтая карточка
Макс Аугусто
85' Желтая карточка
Лисандро Лопес
90' Желтая карточка
Канто Густаво
90'+5
42
Акоста
Лукас
II
32
Franco
Paredes
3
Гастон
Сауро
2
Инсаурральде
Хуан
29
Elias
Sebastian
Lopez
33
Gabriel
Diaz
10
Гайтан
Николас
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
23
Инсфран
Нельсон
28
Fabricio
Corbalan
20
Кабрал
Джонатан
32
Канто
Густаво
3
Rodrigo
Gallo
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
36
Nicolas
Garayalde
11
Салазар
Давид
33
Троянски
Франко
26
Родригес
Валентин
Сармьенто
5-3-2
Химнасия Ла-Плата
4-3-3

История личных встреч

Сармьенто
Химнасия Ла-Плата

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:3
ЛП
0:1
КПЛ
0:0
П
1:0
П
1:3
П
0:0
ПБ
3:0
ПБ
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.8

Среднее время на гол

225
112

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.7

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

128
128

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Sebastian Lopez 2 0.11
Joaquin Gho 2 0.11
Гарсия Мануэль 2 0.11
Гайтан Николас 1 0.06
Emiliano Mendez 1 0.06
Gabriel Gudino 1 0.06
Моралес Иван 1 0.06
Naya Ezequeil 1 0.06
Agustin Fontana 1 (1) 0.06
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.06
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.22
Абальдо Матиас 3 0.17
Кастро Лукас 2 0.11
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.11
Коласо Николас 1 0.06
Троянски Франко 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Салазар Давид 1 0.06
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.06
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 4 0
Yair Arismendi 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Matias Rosales 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Franco Paredes 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Manuel Monaco 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 6 1
Моралес Леонардо 6 0
Martin Fernandez 4 1
Кастро Лукас 4 0
Nicolas Garayalde 4 0
Канто Густаво 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Домингес Бенжамин 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Макс Аугусто 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Салазар Давид 1 0
Juan Cortazzo 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Химнасия Ла-Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
10
Сармьенто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
78% (14)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Химнасия Ла-Плата
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
5
50%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
7
44%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
2
11%
7
41%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2

Результаты матчей

Сармьенто
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
2
16
1.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
8.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
9.
Ривер Плейт
 17 6 7 4 20 - 12 25
10.
Бельграно
 17 6 7 4 21 - 19 25
11.
Бока Хуниорс
 17 6 6 5 20 - 17 24
12.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 18 4 11 3 13 - 12 23
16.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2:0 18 6 4 8 22 - 26 22
18.
Платенсе
 17 5 6 6 14 - 15 21
19.
Тигре
 17 5 6 6 21 - 22 21
20.
Ланус
 0:0 18 4 9 5 19 - 24 21
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
22.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 18 5 5 8 11 - 19 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 17 3 6 8 12 - 24 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
6.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
7.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
8.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 0:0 10 4 5 1 13 - 10 17
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2:0 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
23.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 8 3 3 2 5 - 5 12
24.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
9.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2:0 9 2 3 4 10 - 12 9
11.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 9 1 6 2 5 - 6 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0:2 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 0:0 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сармьенто 1:1 Химнасия Ла-Плата онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный