Тур: 18.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаEmiliano Mendez
0:1
21' ГолТроянски Франко
1:1
34' ГолГайтан Николас
54' Желтая карточкаNicolas Garayalde
64' Желтая карточкаМоралес Иван
67' Желтая карточкаГайтан Николас
75' Желтая карточкаКабрал Джонатан
79' Желтая карточкаМакс Аугусто
85' Желтая карточкаЛисандро Лопес
90' Желтая карточкаКанто Густаво
90'+5
Ход матча
18'
21'
0:1
34'
64'
67'
75'
79'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoНападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Juan Guasone
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Сармьенто
Химнасия Ла-Плата
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.8
Среднее время на гол
225
112
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
0.7
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
128
128
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.11
|Joaquin Gho
|2
|0.11
|Гарсия Мануэль
|2
|0.11
|Гайтан Николас
|1
|0.06
|Emiliano Mendez
|1
|0.06
|Gabriel Gudino
|1
|0.06
|Моралес Иван
|1
|0.06
|Naya Ezequeil
|1
|0.06
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.06
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.06
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|4
|0.22
|Абальдо Матиас
|3
|0.17
|Кастро Лукас
|2
|0.11
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.11
|Коласо Николас
|1
|0.06
|Троянски Франко
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Салазар Давид
|1
|0.06
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.06
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Yair Arismendi
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|6
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Martin Fernandez
|4
|1
|Кастро Лукас
|4
|0
|Nicolas Garayalde
|4
|0
|Канто Густаво
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Макс Аугусто
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Химнасия Ла-Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
10
Сармьенто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
78% (14)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Химнасия Ла-Плата
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
5
50%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
7
44%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
2
11%
7
41%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2
Результаты матчей
Сармьенто
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
126
216
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|30 - 11
|36
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|8.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|9.
|17
|6
|7
|4
|20 - 12
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|21 - 19
|25
|11.
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|12.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|13.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|15.
|0:0
|18
|4
|11
|3
|13 - 12
|23
|16.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|17.
|2:0
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|18.
|17
|5
|6
|6
|14 - 15
|21
|19.
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|20.
|0:0
|18
|4
|9
|5
|19 - 24
|21
|21.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|22.
|0:2
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|23.
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|2:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|23.
|0:2
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|24.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|10.
|2:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|5 - 6
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6