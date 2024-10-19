Тур: 18.
2:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолMatias Benitez
28' Желтая карточкаФранко Ромеро
2:0
41' ГолФлорентин Хосе
44' Желтая карточкаВилья Себастьян
52' Желтая карточкаIvan Villalba
64' Желтая карточкаLuis Sequeira
84' Желтая карточкаRafael Barrios
85' Желтая карточкаSheyko Studer
90'+4
Ход матча
23'
1:0
28'
41'
2:0
44'
52'
64'
84'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Васкес
Кевин
17
Lautaro
Rios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
29 Favio Cabral
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Ривадавия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Varaldo
|3 (1)
|0.17
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.17
|Флорентин Хосе
|2
|0.11
|Rodrigo Atencio
|2
|0.11
|Васкес Кевин
|2
|0.11
|Favio Cabral
|2
|0.11
|Juan Andres Meli
|2
|0.11
|Годой Матиас
|1
|0.06
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.06
|Matias Benitez
|1
|0.06
|Rafael Barrios
|1
|0.06
|Mateo Sanabria
|1
|0.06
|Manuel Palavecino
|1
|0.06
|Santiago Laquidain
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|2
|0.11
|Lautaro Rios
|1
|0.06
|Рамос Гонсало
|1
|0.06
|Ромеро Гастон
|1
|0.06
|Ivan Villalba
|1
|0.06
|Fernando Romero III
|1
|0.06
|Matias Reali
|1
|0.06
|Francisco Petrasso
|1
|0.06
|Франко Ромеро
|1 (1)
|0.06
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|3
|2
|Годой Матиас
|5
|0
|Васкес Кевин
|4
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Rodrigo Atencio
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Флорентин Хосе
|2
|0
|Juan Andres Meli
|2
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Rafael Barrios
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
|Manuel Palavecino
|1
|0
|Омар де Фелиппе
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Ivan Villalba
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Luis Sequeira
|3
|0
|Вилья Себастьян
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Sheyko Studer
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
5
Сентраль Кордоба СдЕ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Индепендьенте Ривадавия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Забито
22
10
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
2
9%
3
30%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
6
27%
2
20%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
3
30%
76-90
Пропущено
26
20
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
7
27%
2
10%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
6
23%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
810
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|8.
|1:1
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|21 - 19
|25
|11.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|12.
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|13.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|14.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|15.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|16.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|18.
|17
|5
|6
|6
|14 - 15
|21
|19.
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|20.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|21.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|22.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|23.
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|1:1
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|6.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|23.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|24.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6