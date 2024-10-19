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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Сентраль Кордоба СдЕ
2:0
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
1:0
23' Гол
Matias Benitez
28' Желтая карточка
Франко Ромеро
2:0
41' Гол
Флорентин Хосе
44' Желтая карточка
Вилья Себастьян
52' Желтая карточка
Ivan Villalba
64' Желтая карточка
Luis Sequeira
84' Желтая карточка
Rafael Barrios
85' Желтая карточка
Sheyko Studer
90'+4
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
2
Lucas
Abascia
6
Sebastian
Valdez
26
Juan
Andres
Meli
8
Rodrigo
Atencio
32
Васкес
Кевин
25
Флорентин
Хосе
21
Alexis
Segovia
7
Matias
Benitez
9
Lucas
Varaldo
1
Центурион
Эзекиль
41
Matias
Ruiz
Diaz
40
Ivan
Villalba
42
Sheyko
Studer
25
Мило
Федерико
26
Франко
Ромеро
28
Рамос
Гонсало
24
Luis
Sequeira
17
Lautaro
Rios
22
Вилья
Себастьян
13
Кавальяро
Хуан
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2
Индепендьенте Ривадавия
4-1-4-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Ривадавия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПБ
2:0
ПБ
2:2
ПБ
3:0
ПБ
0:1
ПБ
1:3
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Varaldo 3 (1) 0.17
Tomas Molina 3 (2) 0.17
Флорентин Хосе 2 0.11
Rodrigo Atencio 2 0.11
Васкес Кевин 2 0.11
Favio Cabral 2 0.11
Juan Andres Meli 2 0.11
Годой Матиас 1 0.06
Luis Miguel Angulo 1 0.06
Matias Benitez 1 0.06
Rafael Barrios 1 0.06
Mateo Sanabria 1 0.06
Manuel Palavecino 1 0.06
Santiago Laquidain 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 2 0.11
Lautaro Rios 1 0.06
Рамос Гонсало 1 0.06
Ромеро Гастон 1 0.06
Ivan Villalba 1 0.06
Fernando Romero III 1 0.06
Matias Reali 1 0.06
Francisco Petrasso 1 0.06
Франко Ромеро 1 (1) 0.06
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Abascia 3 2
Годой Матиас 5 0
Васкес Кевин 4 0
Sebastian Valdez 3 0
Oscar Garrido 3 0
Rodrigo Atencio 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Флорентин Хосе 2 0
Juan Andres Meli 2 0
Монтойя Вальтер 1 0
Rafael Barrios 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Manuel Palavecino 1 0
Омар де Фелиппе 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Ivan Villalba 4 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Luis Sequeira 3 0
Вилья Себастьян 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0
Sheyko Studer 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
5
Сентраль Кордоба СдЕ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Индепендьенте Ривадавия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

12
5
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

14
15
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

22
10
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
2
9%
3
30%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
6
27%
2
20%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
3
30%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
7
27%
2
10%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
6
23%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
1
9
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
8
10
1.5
1
17
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:1 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
8.
Ривер Плейт
 1:1 18 6 8 4 21 - 13 26
9.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
10.
Бельграно
 17 6 7 4 21 - 19 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Бока Хуниорс
 17 6 6 5 20 - 17 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
15.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
16.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
18.
Платенсе
 17 5 6 6 14 - 15 21
19.
Тигре
 17 5 6 6 21 - 22 21
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
22.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 17 3 6 8 12 - 24 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 1:1 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 1:1 10 5 4 1 18 - 7 19
6.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
7.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
8.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
23.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
24.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:1 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Ривер Плейт
 1:1 8 1 4 3 3 - 6 7
18.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
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