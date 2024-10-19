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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Ланус
0:2
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
21' Желтая карточка
Каррера Рамиро
36' Желтая карточка
Монтиэль Сантьяго
0:1
54' Гол
Манкуэльо Федерико
74' Красная карточка
Боджо Лусиано
0:2
79' Гол
Авалос Габриэль
81' Желтая карточка
Солер Хулио
84' Желтая карточка
David Martinez
90'+7
26
Лосада
Науэль
19
Хара
Леонардо
24
Искиэрдос
Карлос
4
Перес
Гонсало
22
Солер
Хулио
5
Пенья
Фелипе
8
Боджо
Лусиано
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
6
Пеллегрино
Марко
3
Спорле
Адриан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
27
Diego
Tarzia
Ланус
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Ланус
Индепендьенте Авельянеда

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

28 матчей

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
53.6%
17.8%
8 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:1
КПЛ
0:1
КС
1:3
КС
0:0
К
0:2
С
2:2
С
1:0
С
0:1
П
1:1
КС
1:0
КС
0:2
П
1:1
КА
0:2
П
4:1
П
0:0
П
0:2
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
5:1
ПА
0:2
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

11
22

Голов в среднем за матч

0.92
1.38

Среднее время на гол

98
65

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.42

Среднее время на гол

120
216

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

0.82
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

109
93

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.33
Морено Марселино 4 0.22
Торрес Джонатан 3 0.17
Сальвио Эдуардо 2 0.11
Каррера Рамиро 1 0.06
Mateo Sanabria 1 0.06
Пенья Фелипе 1 0.06
Родригес Агустин 1 0.06
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 6 (1) 0.33
Монтиэль Сантьяго 3 0.17
Kevin Lomonaco 2 0.11
Лопес Сантьяго 1 0.06
Манкуэльо Федерико 1 0.06
Alex Luna 1 0.06
Lucas Gonzalez 0 0
Лойола Фелипе 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Морено Марселино 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Боджо Лусиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Солер Хулио 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Перес Дамиан 5 1
Марконе Иван 5 0
Joaquin Laso 5 0
Alexis Conelo 3 1
Вера Федерико 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 4 0
David Martinez 4 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0
Лойола Фелипе 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Ланус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
3
Ланус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
7
Ланус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Индепендьенте Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
9%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
29%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
4
20%
4
29%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Пропущено

25
13
3 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
2
8%
4
31%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
7
28%
1
8%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
10
40%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0
Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3

Результаты матчей

Ланус
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
7 раз 39%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ланус
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
2
7
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
8
5
13
1.5
4
14
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:1 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
8.
Ривер Плейт
 1:1 18 6 8 4 21 - 13 26
9.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
10.
Бельграно
 17 6 7 4 21 - 19 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Бока Хуниорс
 17 6 6 5 20 - 17 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
15.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
16.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
18.
Платенсе
 17 5 6 6 14 - 15 21
19.
Тигре
 17 5 6 6 21 - 22 21
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
22.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 17 3 6 8 12 - 24 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 1:1 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 1:1 10 5 4 1 18 - 7 19
6.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
7.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
8.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
23.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
24.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:1 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Ривер Плейт
 1:1 8 1 4 3 3 - 6 7
18.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Монтиэль Сантьяго получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Каррера Рамиро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ланус 0:2 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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