Тур: 18.
0:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКаррера Рамиро
36' Желтая карточкаМонтиэль Сантьяго
0:1
54' ГолМанкуэльо Федерико
74' Красная карточкаБоджо Лусиано
0:2
79' ГолАвалос Габриэль
81' Желтая карточкаСолер Хулио
84' Желтая карточкаDavid Martinez
90'+7
Ход матча
21'
54'
74'
79'
81'
84'
22
Солер
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego TarziaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
-
19 Alex Luna
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Ланус
Индепендьенте Авельянеда
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
28 матчей
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
53.6%
17.8%
8 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
22
Голов в среднем за матч
0.92
1.38
Среднее время на гол
98
65
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.42
Среднее время на гол
120
216
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
0.82
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
109
93
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.33
|Морено Марселино
|4
|0.22
|Торрес Джонатан
|3
|0.17
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.11
|Каррера Рамиро
|1
|0.06
|Mateo Sanabria
|1
|0.06
|Пенья Фелипе
|1
|0.06
|Родригес Агустин
|1
|0.06
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|6 (1)
|0.33
|Монтиэль Сантьяго
|3
|0.17
|Kevin Lomonaco
|2
|0.11
|Лопес Сантьяго
|1
|0.06
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.06
|Alex Luna
|1
|0.06
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Боджо Лусиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Солер Хулио
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Перес Дамиан
|5
|1
|Марконе Иван
|5
|0
|Joaquin Laso
|5
|0
|Alexis Conelo
|3
|1
|Вера Федерико
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|4
|0
|David Martinez
|4
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0
|Лойола Фелипе
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
3
Ланус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
7
Ланус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Индепендьенте Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
9%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
29%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
4
20%
4
29%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
25%
1
7%
76-90
Пропущено
25
13
3 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
2
8%
4
31%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
7
28%
1
8%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
10
40%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0
Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3
Результаты матчей
Ланус
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
7 раз 39%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ланус
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
46
27
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
108
513
414
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|8.
|1:1
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|21 - 19
|25
|11.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|12.
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|13.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|14.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|15.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|16.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|18.
|17
|5
|6
|6
|14 - 15
|21
|19.
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|20.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|21.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|22.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|23.
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|1:1
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|6.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|23.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|24.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6