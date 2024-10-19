Тур: 18.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
26' ГолРомеро Брайан
45' Желтая карточкаБузат Агустин
1:1
49' ПенальтиБорха Мигель
66' Желтая карточкаПесселья Херман
Ход матча
26'
0:1
45'
49'
1:1
66'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
0.93
Среднее время на гол
61
96
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.64
Среднее время на гол
70
141
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.36
0.8
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
112
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|8 (3)
|0.44
|Колидио Факундо
|4
|0.22
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.11
|Фернандес Игнасио
|1
|0.06
|Мастантуоно Франко
|1
|0.06
|Солари Пабло
|1
|0.06
|Лансини Мануэль
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Меса Максимильяно
|1
|0.06
|Барко Эсекьель
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|11 (1)
|0.61
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.39
|Thiago Fernandez
|4
|0.22
|Пиццини Франсиско
|4
|0.22
|Майкл Сантос
|3
|0.17
|Гомес Элиас
|1
|0.06
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.06
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Песселья Херман
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Гаттони Федерико
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|6
|0
|Гомес Валентин
|6
|0
|Маммана Эмануэль
|3
|1
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
16
Ривер Плейт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
20
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
6
35%
3
21%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
20
30
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
4
20%
3
10%
1-15
3
15%
7
23%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
2
10%
6
20%
61-75
6
30%
6
20%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2
Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
44
45
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
152
512
89
413
413
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|8.
|1:1
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|21 - 19
|25
|11.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|12.
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|13.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|14.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|15.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|16.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|18.
|17
|5
|6
|6
|14 - 15
|21
|19.
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|20.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|21.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|22.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|23.
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|1:1
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|6.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|23.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|24.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6