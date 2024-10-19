  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 90+'
Велес Сарсфилд
0'
0:1
26' Гол
Ромеро Брайан
45' Желтая карточка
Бузат Агустин
1:1
49' Пенальти
Борха Мигель
66' Желтая карточка
Песселья Херман
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
33
Песселья
Херман
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
5
Краневиттер
Матиас
31
Симон
Сантьяго
26
Фернандес
Игнасио
8
Меса
Максимильяно
19
Эчеверри
Клаудио
9
Борха
Мигель
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Ривер Плейт
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Велес Сарсфилд

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
5:0
КПЛ
2:0
ЛП
2:2
ЛП
2:2
КЛ
0:0
КЛ
1:0
ЛП
2:0
С
1:2
С
1:2
С
1:0
П
3:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
2:0
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
3:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПАК
0:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.45
0.93

Среднее время на гол

61
96

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.64

Среднее время на гол

70
141

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.36
0.8

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
112

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 8 (3) 0.44
Колидио Факундо 4 0.22
Эчеверри Клаудио 2 0.11
Фернандес Игнасио 1 0.06
Мастантуоно Франко 1 0.06
Солари Пабло 1 0.06
Лансини Мануэль 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Меса Максимильяно 1 0.06
Барко Эсекьель 1 0.06
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 11 (1) 0.61
Акино Клаудио 7 (2) 0.39
Thiago Fernandez 4 0.22
Пиццини Франсиско 4 0.22
Майкл Сантос 3 0.17
Гомес Элиас 1 0.06
Пеллегрини Матиас 1 0.06
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Песселья Херман 4 0
Борха Мигель 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Краневиттер Матиас 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Диас Пауло 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Гаттони Федерико 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Лансини Мануэль 1 0
Акунья Маркос 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 6 0
Гомес Валентин 6 0
Маммана Эмануэль 3 1
Roberto Garcia 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Ромеро Брайан 3 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
16
Ривер Плейт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
20

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
6
35%
3
21%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

20
30
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
4
20%
3
10%
1-15
3
15%
7
23%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
2
10%
6
20%
61-75
6
30%
6
20%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2
Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Велес Сарсфилд

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
4
4
5
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
8
9
4
13
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:1 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
8.
Ривер Плейт
 1:1 18 6 8 4 21 - 13 26
9.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
10.
Бельграно
 17 6 7 4 21 - 19 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Бока Хуниорс
 17 6 6 5 20 - 17 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
15.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
16.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
18.
Платенсе
 17 5 6 6 14 - 15 21
19.
Тигре
 17 5 6 6 21 - 22 21
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
22.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 17 3 6 8 12 - 24 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 1:1 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 1:1 10 5 4 1 18 - 7 19
6.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
7.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
8.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
23.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
24.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:1 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Ривер Плейт
 1:1 8 1 4 3 3 - 6 7
18.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бузат Агустин получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Акино Клаудио сделал результативную передачу.
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