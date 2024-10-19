Тур: 18.
3:2
Второй тайм: 78'
0'
0:0
16' Не забитый пенальтиМартинес Адриан
1:0
30' ГолGaston Martirena
2:0
40' ГолМартинес Адриан
3:0
45' ГолМартинес Адриан
3:1
70' ГолРамирес Матиас
3:2
75' ПенальтиОсорио Абель
Ход матча
16'
0:0
30'
1:0
40'
45'
70'
3:1
75'
3:2
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Juan Elordi
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
0.83
1.88
Среднее время на гол
108
48
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.28
|Мартинес Адриан
|4
|0.22
|Gaston Martirena
|3
|0.17
|Карбонеро Йохан
|2
|0.11
|Соса Сантьяго
|2
|0.11
|Альмендра Агустин
|1
|0.06
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.06
|Солари Сантьяго
|1
|0.06
|Maximiliano Salas
|1
|0.06
|Рохас Габриэль
|1
|0.06
|Сигали Леонардо
|1
|0.06
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.06
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.17
|Gabriel Alanis
|2
|0.11
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.11
|Осорио Абель
|2 (1)
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.06
|Matias Sosa
|1
|0.06
|Рамирес Матиас
|1
|0.06
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.06
|Сото Алексис
|0
|0
|Luciano Herrera
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|6
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Luciano Herrera
|6
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Nicolas Palavecino
|2
|1
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Benjamin Schamine
|3
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
8
Расинг Авельянеда
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Дефенса и Хустисия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
17%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
17
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
50%
5
29%
29%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
13%
3
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
3
15%
5
38%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
25%
5
22%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
4
25%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
45
27
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
611
215
413
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|3:2
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|6.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|7.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|8.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|9.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|10.
|0:0
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|11.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|12.
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|13.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|14.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|15.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|16.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|18.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|14 - 15
|22
|19.
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|20.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|21.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|22.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|23.
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|2:3
|18
|3
|6
|9
|14 - 27
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|3:2
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|7.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 9
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|10.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|2:3
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|23.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|24.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|4.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|3:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|18.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|2:3
|10
|0
|2
|8
|6 - 20
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6