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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Расинг Авельянеда
3:2
Второй тайм: 78'
Дефенса и Хустисия
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Мартинес Адриан
1:0
30' Гол
Gaston Martirena
2:0
40' Гол
Мартинес Адриан
3:0
45' Гол
Мартинес Адриан
3:1
70' Гол
Рамирес Матиас
3:2
75' Пенальти
Осорио Абель
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
6
Nazareno
Colombo
2
Бассо
Агустин
34
Мура
Факундо
36
Сукулини
Бруно
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
12
Вьетто
Лусиано
23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
35
Benjamin
Schamine
5
Facundo
Gutierrez
16
Молинас
Аарон
17
Gabriel
Alanis
27
Luciano
Herrera
9
Juan
Bautista
Miritello
Расинг Авельянеда
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
2:2
ЛП
1:1
ЛП
3:3
КПЛ
2:2
ЛП
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:2
ТМК
0:1
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
1:3

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

0.83
1.88

Среднее время на гол

108
48

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 5 (1) 0.28
Мартинес Адриан 4 0.22
Gaston Martirena 3 0.17
Карбонеро Йохан 2 0.11
Соса Сантьяго 2 0.11
Альмендра Агустин 1 0.06
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.06
Солари Сантьяго 1 0.06
Maximiliano Salas 1 0.06
Рохас Габриэль 1 0.06
Сигали Леонардо 1 0.06
Juan Ignacio Nardoni 1 0.06
Baltasar Rodriguez 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.17
Gabriel Alanis 2 0.11
Juan Bautista Miritello 2 0.11
Осорио Абель 2 (1) 0.11
Nicolas Fernandez I 1 0.06
Matias Sosa 1 0.06
Рамирес Матиас 1 0.06
Минго Сантьяго Рамос 1 0.06
Сото Алексис 0 0
Luciano Herrera 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 3 1
Мартинес Рохер 3 0
Maximiliano Salas 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Соса Сантьяго 2 0
Juan Elordi 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 6 1
Lucas Ferreira 5 1
Luciano Herrera 6 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 4 0
Nicolas Palavecino 2 1
Facundo Gutierrez 3 0
Benjamin Schamine 3 0
Dario Caceres 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
8
Расинг Авельянеда
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Дефенса и Хустисия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
17%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
17
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
50%
5
29%
29%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
13%
3
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
3
15%
5
38%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
25%
5
22%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
4
25%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
2
15
4
13
2.5
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Расинг Авельянеда
 3:2 18 8 4 6 24 - 17 28
6.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
7.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
8.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
9.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
10.
Бельграно
 0:0 18 6 8 4 21 - 19 26
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Бока Хуниорс
 17 6 6 5 20 - 17 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
15.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
16.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
18.
Платенсе
 0:0 18 5 7 6 14 - 15 22
19.
Тигре
 17 5 6 6 21 - 22 21
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
22.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 2:3 18 3 6 9 14 - 27 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Расинг Авельянеда
 3:2 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
7.
Бельграно
 0:0 10 5 4 1 14 - 9 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 2:3 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
23.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
24.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 0:0 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 0:0 10 3 4 3 11 - 10 13
4.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 3:2 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
18.
Бельграно
 0:0 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 2:3 10 0 2 8 6 - 20 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
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