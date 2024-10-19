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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Бельграно
0:0
Второй тайм: 77'
Платенсе
0'
23' Желтая карточка
Метильи Франсиско Гонсалес
62' Желтая карточка
Carlos Villalba

Ход матча

23'
Метильи Франсиско Гонсалес
 
56'
Рейна Брайан
Juan Velazquez
 
62'
 
Carlos Villalba
63'
Меносси Лукас
Эстебан Ролон
 
63'
Суарес Матиас
Чаварриа Пабло
 
64'
 
Кервера Тобиас
Шор Игнасио
64'
 
Franco Baldassarra
Vicente Taborda
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Бельграно
Ничья
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Все Коэффициенты
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
37
Mariano
Troilo
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
53
Juan
Velazquez
23
Факундо-Томас
Киньон
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
19
Чаварриа
Пабло
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
5
Carlos
Villalba
14
Leonel
Picco
7
Guido
Mainero
16
Vicente
Taborda
26
Шор
Игнасио
9
Mateo
Pellegrino
Бельграно
3-4-1-2
Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Платенсе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
3:0
ЛП
1:0
К
1:1
ПНЗА
1:1
ПНЗА
1:0
К
0:1
НБ
1:0
НБ
2:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.64

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

76
141

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 7 0.39
Nicolas Fernandez I 3 0.17
Рейна Брайан 2 0.11
Суарес Матиас 2 0.11
Факундо-Томас Киньон 1 0.06
Чаварриа Пабло 1 0.06
Эстебан Ролон 1 0.06
Anibal Leguizamon 1 0.06
Баринага Хуан 1 0.06
Mariano Troilo 1 0.06
Geronimo Heredia 1 0.06
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 7 (2) 0.39
Guido Mainero 3 0.17
Ronaldo Martinez 2 0.11
Sasha Marcich 1 0.06
Franco Minerva 1 0.06
Bautista Barros Schelotto 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 6 0
Хара Франко 5 0
Чаварриа Пабло 3 1
Дельгадо Рафаэль 4 0
Ребола Алехандро 2 1
Факундо-Томас Киньон 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Velazquez 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 4 1
Fernando Juarez III 5 0
Leonel Picco 4 0
Bautista Barros Schelotto 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Gaston Suso 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Guido Mainero 2 0
Carlos Villalba 2 0
Agustin Ocampo 1 0
Шор Игнасио 1 0
Franco Zapiola 1 0
Vicente Taborda 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Бельграно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
4
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
2
Бельграно
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Платенсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
13%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
6
40%
1
9%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
6
60%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Забито

22
14
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
3
14%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
7
32%
2
14%
61-75
6
27%
1
7%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
33%
3
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1

Результаты матчей

Бельграно
Платенсе

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
5
1.5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Расинг Авельянеда
 3:2 18 8 4 6 24 - 17 28
6.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
7.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
8.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
9.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
10.
Бельграно
 0:0 18 6 8 4 21 - 19 26
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Бока Хуниорс
 17 6 6 5 20 - 17 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
15.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
16.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
18.
Платенсе
 0:0 18 5 7 6 14 - 15 22
19.
Тигре
 17 5 6 6 21 - 22 21
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
22.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 2:3 18 3 6 9 14 - 27 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Расинг Авельянеда
 3:2 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
7.
Бельграно
 0:0 10 5 4 1 14 - 9 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 2:3 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
23.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
24.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 0:0 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 0:0 10 3 4 3 11 - 10 13
4.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 3:2 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
18.
Бельграно
 0:0 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 2:3 10 0 2 8 6 - 20 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Метильи Франсиско Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Платенсе
2.40
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