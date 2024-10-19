Тур: 18.
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
10 Марин МатиасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Бельграно
Платенсе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.64
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
76
141
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|7
|0.39
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.17
|Рейна Брайан
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.06
|Чаварриа Пабло
|1
|0.06
|Эстебан Ролон
|1
|0.06
|Anibal Leguizamon
|1
|0.06
|Баринага Хуан
|1
|0.06
|Mariano Troilo
|1
|0.06
|Geronimo Heredia
|1
|0.06
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|7 (2)
|0.39
|Guido Mainero
|3
|0.17
|Ronaldo Martinez
|2
|0.11
|Sasha Marcich
|1
|0.06
|Franco Minerva
|1
|0.06
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|6
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Чаварриа Пабло
|3
|1
|Дельгадо Рафаэль
|4
|0
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Факундо-Томас Киньон
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|4
|1
|Fernando Juarez III
|5
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Bautista Barros Schelotto
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
4
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
2
Бельграно
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Платенсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
15
11
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
13%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
6
40%
1
9%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
6
60%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Забито
22
14
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
3
14%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
7
32%
2
14%
61-75
6
27%
1
7%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
33%
3
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1
Результаты матчей
Бельграно
Платенсе
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
35
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
72
26
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
611
314
215
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|3:2
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|6.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|7.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|8.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|9.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|10.
|0:0
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|11.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|12.
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|13.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|14.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|15.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|16.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|18.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|14 - 15
|22
|19.
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|20.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|21.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|22.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|23.
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|2:3
|18
|3
|6
|9
|14 - 27
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|3:2
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|7.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 9
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|10.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|2:3
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|23.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|24.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|4.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|3:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|18.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|2:3
|10
|0
|2
|8
|6 - 20
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6