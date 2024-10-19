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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Бельграно
0:1
Конец матча
Платенсе
0'
23' Желтая карточка
Метильи Франсиско Гонсалес
62' Желтая карточка
Carlos Villalba
84' Желтая карточка
Дельгадо Рафаэль
0:1
90' Гол
Ronaldo Martinez
90'+7
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
37
Mariano
Troilo
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
53
Juan
Velazquez
23
Факундо-Томас
Киньон
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
19
Чаварриа
Пабло
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
5
Carlos
Villalba
14
Leonel
Picco
7
Guido
Mainero
16
Vicente
Taborda
26
Шор
Игнасио
9
Mateo
Pellegrino
Бельграно
3-4-1-2
Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Платенсе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
3:0
ЛП
1:0
К
1:1
ПНЗА
1:1
ПНЗА
1:0
К
0:1
НБ
1:0
НБ
2:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.64

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

76
141

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 7 0.39
Nicolas Fernandez I 3 0.17
Рейна Брайан 2 0.11
Суарес Матиас 2 0.11
Факундо-Томас Киньон 1 0.06
Чаварриа Пабло 1 0.06
Эстебан Ролон 1 0.06
Anibal Leguizamon 1 0.06
Баринага Хуан 1 0.06
Mariano Troilo 1 0.06
Geronimo Heredia 1 0.06
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 7 (2) 0.39
Guido Mainero 3 0.17
Ronaldo Martinez 3 0.17
Sasha Marcich 1 0.06
Franco Minerva 1 0.06
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 6 0
Хара Франко 5 0
Дельгадо Рафаэль 5 0
Чаварриа Пабло 3 1
Ребола Алехандро 2 1
Факундо-Томас Киньон 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Velazquez 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 4 1
Fernando Juarez III 5 0
Leonel Picco 4 0
Bautista Barros Schelotto 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Gaston Suso 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Carlos Villalba 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Guido Mainero 2 0
Agustin Ocampo 1 0
Шор Игнасио 1 0
Franco Zapiola 1 0
Vicente Taborda 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Бельграно
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
4
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
2
Бельграно
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Платенсе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
72% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
13%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
6
60%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Забито

22
15
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
14%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
32%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1

Результаты матчей

Бельграно
Платенсе

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
5
4
6
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
6
1.5
3
7
1
7
2.5
1
9
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
3
15
2
16
2.5
1
17
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
7.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
8.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
9.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
10.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Бока Хуниорс
 0:1 18 6 6 6 20 - 18 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
15.
Тигре
 1:0 18 6 6 6 22 - 22 24
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
17.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
18.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
22.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 18 3 6 9 15 - 28 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
4.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
7.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
8.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 0:1 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
23.
Тигре
 1:0 10 3 4 3 12 - 13 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
4.
Тигре
 1:0 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 0:1 10 1 4 5 9 - 13 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
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    • 62'
      Карлос Вильяльба получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Juan Velazquez уходит с поля. Рейна Брайан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Метильи Франсиско Гонсалес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бельграно 0:1 Платенсе онлайн

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