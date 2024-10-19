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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Тигре
1:0
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
1:0
28' Гол
Пас Нехуэн
32' Желтая карточка
Медина Кристиан

Ход матча

14'
Армоа Блез
Florian Monzon
 
28'
Пас Нехуэн
(Ариас Рамон)
1:0
32'
 
Медина Кристиан
Прогноз на матч от Liveresult
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Тигре
Ничья
Бока Хуниорс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Сенобио
Фелипе
8
Гарай
Мартин
30
Пас
Нехуэн
25
Valentin
Moreno
42
Ариас
Рамон
27
Santiago
Gonzalez
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
23
Florian
Monzon
7
Рамирес
Эрик
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
38
Aaron
Anselmino
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
36
Медина
Кристиан
21
Мирамон
Игнасио
22
Сенон
Кевин
33
Агирре
Брайан
I
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
Тигре
4-3-1-2
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Бока Хуниорс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

30 матчей

26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
0:1
ЛП
1:0
ЛП
5:3
КПЛ
3:0
КПЛ
0:2
КДЛС
2:0
С
4:1
С
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:0
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
3:3
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
6:2
ПА
2:1

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

39
10

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Среднее время на гол

41
108

Всего голов

52
28

Голов в среднем за матч

1.73
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

51
96

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.33
Марони Гонсало 3 (1) 0.17
Армоа Блез 3 0.17
Гальван Томас 2 0.11
Ортега Мартин 1 0.06
Santiago Gonzalez 1 0.06
Рамирес Эрик 1 0.06
Феррейра Факундо 1 0.06
Пас Нехуэн 1 0.06
Nahuel Banegas 1 0.06
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Кардосо Агустин 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 (1) 0.33
Milton Gimenez 4 0.22
Фернандес Игнасио 2 0.11
Кавани Эдинсон 2 0.11
Медина Кристиан 1 0.06
Агирре Брайан I 1 0.06
Лема Кристиан 1 0.06
Сараччи Марсело 1 0.06
Jabes Saralegui 1 0.06
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 3 0
Ортега Мартин 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Рамирес Эрик 2 0
Пас Нехуэн 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Santiago Gonzalez 1 0
Контин Леандро 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Alan Sosa 1 0
Гарай Мартин 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 0
Лема Кристиан 5 1
Фигаль Хорхе 5 0
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Рохо Маркос 2 1
Сараччи Марсело 2 1
Медель Гари 3 0
Мерентиель Мигель 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Tomas Belmonte 2 0
Медина Кристиан 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

6
11
Тигре
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Бока Хуниорс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
31%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
4
21%
2
11%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
6
32%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
5
26%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
21%
3
17%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1
Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Тигре
Бока Хуниорс

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тигре
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
7.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
8.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
9.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
10.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Бока Хуниорс
 0:1 18 6 6 6 20 - 18 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
15.
Тигре
 1:0 18 6 6 6 22 - 22 24
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
17.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
18.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
22.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 18 3 6 9 15 - 28 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
4.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
7.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
8.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 0:1 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
23.
Тигре
 1:0 10 3 4 3 12 - 13 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
4.
Тигре
 1:0 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 0:1 10 1 4 5 9 - 13 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
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  • 50'
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  • 32'
    Медина Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Ариас Рамон сделал результативную передачу.
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  • 14'
    Флориан Монзон уходит с поля. Армоа Блез выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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Тигре
Ничья
Бока Хуниорс
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