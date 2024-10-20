Тур: 18.
3:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолПас Нехуэн
32' Желтая карточкаМедина Кристиан
2:0
85' ГолКардосо Агустин
3:0
90' ГолSebastian Medina
90'+7
Ход матча
28'
1:0
32'
85'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Нехуэн
42
Ариас
Рамон
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
-
42 Ариас РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Alan Sosa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Тигре
Бока Хуниорс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
30 матчей
26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
39
10
Голов в среднем за матч
2.17
0.83
Среднее время на гол
41
108
Всего голов
52
28
Голов в среднем за матч
1.73
0.93
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
51
96
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.33
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.17
|Армоа Блез
|3
|0.17
|Гальван Томас
|2
|0.11
|Ортега Мартин
|1
|0.06
|Santiago Gonzalez
|1
|0.06
|Кардосо Агустин
|1
|0.06
|Рамирес Эрик
|1
|0.06
|Феррейра Факундо
|1
|0.06
|Пас Нехуэн
|1
|0.06
|Nahuel Banegas
|1
|0.06
|Sebastian Medina
|1
|0.06
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|0.33
|Milton Gimenez
|4
|0.22
|Фернандес Игнасио
|2
|0.11
|Кавани Эдинсон
|2
|0.11
|Медина Кристиан
|1
|0.06
|Агирре Брайан I
|1
|0.06
|Лема Кристиан
|1
|0.06
|Сараччи Марсело
|1
|0.06
|Jabes Saralegui
|1
|0.06
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Рамирес Эрик
|2
|0
|Пас Нехуэн
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Santiago Gonzalez
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Фигаль Хорхе
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Рохо Маркос
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
6
11
Тигре
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
31%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
4
18%
6
32%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
6
27%
5
26%
76-90
Пропущено
24
21
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
21%
3
14%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
4
17%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1
Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Тигре
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тигре
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
62
37
35
28
26
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
55
44
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
711
513
216
315
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|0:0
|18
|8
|8
|2
|19 - 9
|32
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|0:0
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|7.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|8.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|9.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|11.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|12.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|13.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|14.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|16.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|18.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|19.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|20.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|21.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|22.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|23.
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|18
|3
|6
|9
|15 - 28
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|12 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|7.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|10.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|4.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|7 - 5
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|19.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6