Тур: 4.
0'
47' Желтая карточкаCasper Joergensen
0:1
50' ГолChristian Enemark
64' Желтая карточкаVillads Westh
0:2
69' ГолЯтеке Стерлинг
73' Желтая карточкаZamir Aliji
90'+4
Ход матча
50'
64'
69'
0:2
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 16
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
38 Владение мячом, % 62
26
Zamir
Aliji
32
Jacob
Vetter
16
Asker
Beck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Zamir AlijiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Viktor Anker
-
-
-
18 Ilias Namli
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Gundersen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Jacob VetterЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Asker BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lasse Holmgaard
История личных встреч
Фрем
Колдинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Фрем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salieu Drammeh
|3 (1)
|0.75
|Zamir Aliji
|2
|0.5
|Oussama Djafer-Bey
|1
|0.25
|Mads Gernsoee
|1
|0.25
Колдинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятеке Стерлинг
|2
|0.5
|Christian Enemark
|1
|0.25
|Albert Noerager
|1
|0.25
|Asker Beck
|1
|0.25
|Bertram Kvist
|1
|0.25
|Casper Holmelund
|1
|0.25
|Jamiu Musbaudeen
|1
|0.25
Карточки
Фрем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zamir Aliji
|1
|0
Колдинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Casper Joergensen
|1
|0
|Villads Westh
|1
|0
Результаты матчей
Фрем
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колдинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Фрем
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Колдинг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Фрем
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Колдинг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фрем
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хельсингёр - Фрем 1:1 Фрем - Нюкёбинг 1:2 Хеллеруп - Фрем 1:2 Фрем - Ишой 1:2
Фрем - Тистед 1:0 Брёнсхёй - Фрем 0:3 Орхус Фремад - Фрем 2:1 Фрем - Хельсингёр 2:3 Фрем - Нествед 1:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Фрем - Академик БК 0:1 Нюкёбинг - Фрем 0:1 Фрем - Мидделфарт 2:1 Фремад Амагер - Фрем 1:1 Багсвэрд - Фрем 1:6 Фрем - Скиве 1:0 Фрем - Несбю 5:3 Аварта - Фрем 2:4 Фрем - ВСК Орхус 0:3 Хольбек - Фрем 0:2
Колдинг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёге - Колдинг 0:1 Колдинг - Хиллерёд 3:1 Видовре - Колдинг 0:0 Видовре - Колдинг 1:2
Колдинг - Оденсе 1:2 Хобро - Колдинг 1:0 Колдинг - Кёге 1:1 СГИ/ССК - Колдинг 1:4 Хиллерёд - Колдинг 0:3 Колдинг - ФК Роскилле 0:0 Колдинг - Эсбьерг 1:2 Хорсенс - Колдинг 0:1 Венсюссель - Колдинг 2:1 Варде - Колдинг 0:6 Колдинг - Фредерисия 1:0 Колдинг - Видовре 0:0 Б-93 - Колдинг 0:0 Колдинг - Мафра 1:1 Колдинг - Эсбьерг 2:2 Кальмар - Колдинг 1:0
Результаты матчей
Фрем
Колдинг
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фрем
Колдинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
22
22
13
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Фредерисия
|Asbjom Bondergaard
|6
|Фредерисия
|Эгелунд Патрик
|4
|Эсбьерг
|Frederik Flaskager
|4
|Хольстебро
|Теннесен Миккель
|4
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|3
|Б-1913
|Mohammed Iddriss
|1
|Далум
|Tobias Lindhardt
|1
|СГИ/ССК
|Vinh The Van
|1
|BBB
|Markus Lohmann
|1
|Ванлос
|Rasmus Steuch
|1