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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Фрем
0:2
Конец матча
Колдинг
0'
47' Желтая карточка
Casper Joergensen
0:1
50' Гол
Christian Enemark
64' Желтая карточка
Villads Westh
0:2
69' Гол
Ятеке Стерлинг
73' Желтая карточка
Zamir Aliji
90'+4

Ход матча

45'
 
Christian Enemark
Сарр Момоду
45'
 
Sami Jalal Karchoud
Abdoulai Njai
47'
 
Casper Joergensen
50'
0:1
Christian Enemark
59'
Jonathan Mathys
Casper Froulund
 
64'
 
Villads Westh
64'
 
Ятеке Стерлинг
Asker Beck
69'
0:2
Ятеке Стерлинг
71'
 
Меллер Фредерик
Isak Taannander
73'
Zamir Aliji
 
75'
Benjamin Warlo
Egzon Zeqiri
 
79'
Anthony Djebou
Lorent Callaku
 
79'
Oussama Djafer-Bey
Malthe Karsberg
 
89'
 
Bertram Kvist
Casper Joergensen

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 16
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Tobias
Soederstroem
22
Casper
Froulund
3
Emil
Schou
Joergensen
5
Gustav
Overgaard
Hansen
17
Malthe
Karsberg
20
Lorent
Callaku
16
Frederik
V.
Kristensen
6
Daniel
Warmbach
11
Salieu
Drammeh
26
Zamir
Aliji
9
Egzon
Zeqiri
99
Мозер
Леннарт
32
Jacob
Vetter
5
Лейфссон
Ари
3
Albert
Noerager
16
Asker
Beck
9
Сарр
Момоду
33
Jamiu
Musbaudeen
24
Casper
Joergensen
11
Abdoulai
Njai
22
Isak
Taannander
18
Villads
Westh
Фрем
4-4-2
Колдинг
3-1-4-2

История личных встреч

Фрем
Колдинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ВД
1:3
ВД
2:2
ВД
1:0
ВД
2:1
ВДЗЗ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Фрем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salieu Drammeh 3 (1) 0.75
Zamir Aliji 2 0.5
Oussama Djafer-Bey 1 0.25
Mads Gernsoee 1 0.25
Колдинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятеке Стерлинг 2 0.5
Christian Enemark 1 0.25
Albert Noerager 1 0.25
Asker Beck 1 0.25
Bertram Kvist 1 0.25
Casper Holmelund 1 0.25
Jamiu Musbaudeen 1 0.25

Карточки

Фрем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zamir Aliji 1 0
Колдинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Casper Joergensen 1 0
Villads Westh 1 0

Результаты матчей

Фрем
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колдинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Фрем
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Колдинг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Фрем
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Колдинг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фрем
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хельсингёр - Фрем 1:1 Фрем - Нюкёбинг 1:2 Хеллеруп - Фрем 1:2 Фрем - Ишой 1:2
Фрем - Тистед 1:0 Брёнсхёй - Фрем 0:3 Орхус Фремад - Фрем 2:1 Фрем - Хельсингёр 2:3 Фрем - Нествед 1:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Фрем - Академик БК 0:1 Нюкёбинг - Фрем 0:1 Фрем - Мидделфарт 2:1 Фремад Амагер - Фрем 1:1 Багсвэрд - Фрем 1:6 Фрем - Скиве 1:0 Фрем - Несбю 5:3 Аварта - Фрем 2:4 Фрем - ВСК Орхус 0:3 Хольбек - Фрем 0:2
Колдинг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёге - Колдинг 0:1 Колдинг - Хиллерёд 3:1 Видовре - Колдинг 0:0 Видовре - Колдинг 1:2
Колдинг - Оденсе 1:2 Хобро - Колдинг 1:0 Колдинг - Кёге 1:1 СГИ/ССК - Колдинг 1:4 Хиллерёд - Колдинг 0:3 Колдинг - ФК Роскилле 0:0 Колдинг - Эсбьерг 1:2 Хорсенс - Колдинг 0:1 Венсюссель - Колдинг 2:1 Варде - Колдинг 0:6 Колдинг - Фредерисия 1:0 Колдинг - Видовре 0:0 Б-93 - Колдинг 0:0 Колдинг - Мафра 1:1 Колдинг - Эсбьерг 2:2 Кальмар - Колдинг 1:0

Результаты матчей

Фрем
Колдинг

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фрем
Колдинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
2
2
1
1
4.5
1
3
1
1
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2.5
2
2
2
2
3.5
2
2
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3
1/8 финала
11 Брабранд
10 Норшелланн
0 Фрем
2 Колдинг
Хольбек
Силькеборг
Эсбьерг
Ольборг
Сённерйюск
Копенгаген
Несбю
Виборг
Брондбю
Мидтьюлланн
Скиве
АГФ Орхус
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Норшелланн Ингвартсен Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
BBB Markus Lohmann 1
Ванлос Rasmus Steuch 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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