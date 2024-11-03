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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Радомяк Радом
0:0
Первый тайм: 26'
Пяст
0'
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Пяст
3.05
2.95
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2.90
Все Коэффициенты
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
4
Мамедов
Рахиль
29
Бранко
Рафаэл
23
Энрике
Паулу
6
Жордау
Бруну
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
10
Roberto
Alves
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
3
Miguel
Munoz2
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
30
Щепаньски
Милош
6
Храпек
Михал
20
Томашевич
Гжегож
39
Росолек
Мацей
31
Oskar
Lesniak
70
Кацантонис
Андреас
Радомяк Радом
4-2-3-1
Пяст
4-4-1-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Пяст

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 10 (2) 0.77
Уаттара Зиэ 3 0.23
Гжесик Ян 1 0.08
Леандро 1 0.08
Пеглоу 1 0.08
Капемба Освальдо Педро 1 0.08
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Хорхе 4 (1) 0.29
Амею Микаэль 3 0.21
Храпек Михал 3 (1) 0.21
Росолек Мацей 2 0.14
Кадзиор Дамиан 1 0.07
Пырка Аркадиуш 1 0.07
Костадинов Тихомир 1 0.07
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 5 0
Бранко Рафаэл 2 1
Леандро 3 0
Энрике Паулу 3 0
Жордау Бруну 3 0
Michal Kaput 3 0
Уаттара Зиэ 3 0
Вагнер да Силва 2 0
Damian Jakubik 2 0
Roberto Alves 2 0
Роча Леонардо 2 0
Пеглоу 2 0
Мамедов Рахиль 1 0
Гжесик Ян 1 0
Guilherme Zimovski 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гук Томаш 3 1
Червински Якуб 4 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Драпински Игорь 3 0
Храпек Михал 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Амею Микаэль 2 0
Томашевич Гжегож 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Кацантонис Андреас 1 0
Росолек Мацей 1 0
Miguel Munoz2 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Радомяк Радом
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

2
9
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Пяст
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
4
67%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
25%
3
23%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0
Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4
Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1

Результаты матчей

Радомяк Радом
Пяст

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
5
8
1
11
2.5
1
12
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
3.
Ягеллония Белосток
 13 9 1 3 24 - 19 28
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 0:0 14 5 5 4 15 - 13 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 13 5 3 5 18 - 15 18
10.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 0:0 13 4 1 8 17 - 20 13
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
18.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
12.
Радомяк Радом
 0:0 7 3 1 3 11 - 8 10
13.
Пяст
 0:0 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 0:0 8 3 2 3 6 - 6 11
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 0:0 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Пяст
3.05
2.95
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2.90
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Радомяк Радом
Пяст
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