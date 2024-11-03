Тур: 14. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Конец матча
0'
1:0
45' Гол в свои воротаДрапински Игорь
59' Желтая карточкаГжесик Ян
1:1
61' ГолЧервински Якуб
88' Желтая карточкаMiguel Munoz2
90'+5
Ход матча
45'
1:0
59'
61'
1:1
88'
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
7
Пеглоу
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Радомяк Радом
Пяст
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
54
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|10 (2)
|0.77
|Уаттара Зиэ
|3
|0.23
|Гжесик Ян
|1
|0.08
|Леандро
|1
|0.08
|Пеглоу
|1
|0.08
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.08
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Хорхе
|4 (1)
|0.29
|Амею Микаэль
|3
|0.21
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.21
|Росолек Мацей
|2
|0.14
|Червински Якуб
|1
|0.07
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.07
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.07
|Костадинов Тихомир
|1
|0.07
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|5
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Энрике Паулу
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Уаттара Зиэ
|3
|0
|Вагнер да Силва
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гук Томаш
|3
|1
|Червински Якуб
|4
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Драпински Игорь
|3
|0
|Храпек Михал
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Амею Микаэль
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Кацантонис Андреас
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Радомяк Радом
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
2
9
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Пяст
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
4
67%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
5
29%
29%
31-45
6
35%
2
12%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
7
32%
2
15%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
6
27%
3
23%
61-75
6
27%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0
Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4
Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Пяст
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
67
59
112
113
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5