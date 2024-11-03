Тур: 14. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Стефански Даниэль
0:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЯнжа Эрик
26' Желтая карточкаДигес Адриан
60' Желтая карточкаKamil Lukoszek
0:1
65' ГолИмас Хесус
66' Желтая карточкаРоманчук Тарас
0:2
69' ГолЧурлинов Дарко
86' Желтая карточкаНене III
90'+4
Ход матча
24'
26'
60'
65'
0:1
66'
69'
0:2
86'
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семенец Адриан
История личных встреч
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
33 матча
39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.12
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.65
1.19
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
59
38
Голов в среднем за матч
1.79
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|4 (1)
|0.29
|Расак Дамиан
|4
|0.29
|Подольски Лукас
|2
|0.14
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.07
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.07
|Ольковски Павел
|1
|0.07
|Нашименту Филипе
|1
|0.07
|Санчес Мануэль
|1
|0.07
|Хосема
|1
|0.07
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.07
|Войтушек Норберт
|1
|0.07
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Yosuke Furukawa
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.5
|Хансен Кристоффер
|3
|0.21
|Кубицки Ярослав
|3
|0.21
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.21
|Чурлинов Дарко
|2
|0.14
|Нене III
|2
|0.14
|Диаби Мохамед
|2
|0.14
|Виллар Мики
|1
|0.07
|Романчук Тарас
|1
|0.07
|Силва Томаш
|1
|0.07
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.07
|Сачек Михал
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расак Дамиан
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|4
|0
|Яницки Рафал
|2
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Taofeek Ismaheel
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дигес Адриан
|2
|1
|Романчук Тарас
|3
|0
|Сачек Михал
|3
|0
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
2
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
12
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ягеллония Белосток
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
20%
4
29%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
3
16%
5
20%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
16%
4
16%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
5
26%
5
20%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
4
29%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3
Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
52
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
43
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
76
85
211
49
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5