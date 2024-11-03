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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Гурник Забже
0:2
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
24' Желтая карточка
Янжа Эрик
26' Желтая карточка
Дигес Адриан
60' Желтая карточка
Kamil Lukoszek
0:1
65' Гол
Имас Хесус
66' Желтая карточка
Романчук Тарас
0:2
69' Гол
Чурлинов Дарко
86' Желтая карточка
Нене III
90'+4
25
Шромник
Михал
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
11
Taofeek
Ismaheel
8
Хеллебранд
Патрик
15
Войтушек
Норберт
17
Kamil
Lukoszek
10
Подольски
Лукас
7
Захович
Лука
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
3
Стойинович
Душан
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
Гурник Забже
4-4-2
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Ягеллония Белосток

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

33 матча

39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
К
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
0:0
Э
2:3
Э
1:3
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
OE
1:0
OE
1:0
OE
3:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.12

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.65
1.19

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

1.79
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 4 (1) 0.29
Расак Дамиан 4 0.29
Подольски Лукас 2 0.14
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.07
Taofeek Ismaheel 1 0.07
Ольковски Павел 1 0.07
Нашименту Филипе 1 0.07
Санчес Мануэль 1 0.07
Хосема 1 0.07
Хеллебранд Патрик 1 0.07
Войтушек Норберт 1 0.07
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Yosuke Furukawa 0 0
Амброс Лукас 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.5
Хансен Кристоффер 3 0.21
Кубицки Ярослав 3 0.21
Пюлюлю Афимико 3 0.21
Чурлинов Дарко 2 0.14
Нене III 2 0.14
Диаби Мохамед 2 0.14
Виллар Мики 1 0.07
Романчук Тарас 1 0.07
Силва Томаш 1 0.07
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.07
Сачек Михал 0 0
Дигес Адриан 0 0
Моутинью Жоау 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расак Дамиан 4 0
Kamil Lukoszek 4 0
Яницки Рафал 2 1
Подольски Лукас 2 0
Янжа Эрик 2 0
Taofeek Ismaheel 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Захович Лука 1 0
Ольковски Павел 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дигес Адриан 2 1
Романчук Тарас 3 0
Сачек Михал 3 0
Диаби Мохамед 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Абрамович Славомир 2 0
Кубицки Ярослав 1 0
Нене III 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Силва Томаш 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
2
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
12
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ягеллония Белосток
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
20%
4
29%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
3
16%
5
20%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
16%
4
16%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
4
29%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3
Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
2
2
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
8
5
2
11
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 14 5 5 4 16 - 14 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
10.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 13 4 1 8 18 - 21 13
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
18.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
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      Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
    • 64'
      Пюлюлю Афимико уходит с поля. Нене III выходит вместо него
    • 60'
      Kamil Lukoszek получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Дигес Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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