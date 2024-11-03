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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Лехия Гданьск
0:2
Второй тайм: 50'
Краковия
0'
0:1
3' Пенальти
Кялльман Беньямин
17' Желтая карточка
Конрадо
18' Желтая карточка
Соколовски Патрик
35' Вторая желтая карточка
Конрадо
36' Желтая карточка
Желизко Иван
0:2
44' Гол
Кялльман Беньямин

Ход матча

3'
0:1
Кялльман Беньямин
9'
 
Атанасов Яни
Гицэ Вирджил
17'
Конрадо
 
18'
 
Соколовски Патрик
35'
Конрадо
 
36'
Желизко Иван
 
42'
Milosz Kalahur
Tomasz Neugebauer
 
44'
0:2
Кялльман Беньямин
(Хасич Айдин)
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Лехия Гданьск
Ничья
Краковия
6.60
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Все Коэффициенты
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
4
Киндриш
Андрей
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
33
Tomasz
Wojtowicz
8
Капич
Рифет
99
Tomasz
Neugebauer
30
Хлань
Максим
9
Вьюнник
Богдан
27
Равас
Генрих
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
3
Сковгор
Андреас
25
Какабадзе
Отар
19
Олафссон
Давид-Кристьян
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
18
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
9
Кялльман
Беньямин
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Краковия

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

34.4%
12.5%
53.1%
11 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:3
К
3:2
ЭГА
0:3
Э
1:3
Э
1:0
ЭГА
2:0
Э
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:6
OE
3:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.24

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.94
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.59
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 3 (2) 0.21
Вьюнник Богдан 3 0.21
Капич Рифет 2 (1) 0.14
Хлань Максим 1 0.07
Царенко Антон 1 0.07
Д`Арриго Луис 1 0.07
Бобчек Томаш 1 0.07
Dominik Pila 1 0.07
Ольссон Элиас 1 0.07
Tomasz Neugebauer 1 0.07
Kalle Wendt 1 0.07
Конрадо 0 0
Bujar Pllana 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 9 (3) 0.64
Олафссон Давид-Кристьян 4 0.29
Гицэ Вирджил 3 0.21
Ван Бюрен Мик 3 0.21
Хасич Айдин 2 (1) 0.14
Майгор Миккел 2 0.14
Югас Якуб 2 0.14
Бохнак Матеуш 2 0.14
Какабадзе Отар 1 0.07
Filip Rozga 1 0.07
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конрадо 3 1
Желизко Иван 4 0
Bujar Pllana 4 0
Капич Рифет 2 0
Киндриш Андрей 2 0
Хлань Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Ольссон Элиас 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Milosz Kalahur 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 5 0
Глик Камил 4 0
Filip Rozga 4 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Атанасов Яни 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Хасич Айдин 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Ракочи Михал 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Краковия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

7
12
Лехия Гданьск
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Краковия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
3
75%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

8
7
0 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
5
71%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
17%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
7
39%
2
15%
76-90

Забито

16
27
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
13%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
2
13%
2
7%
31-45
5
31%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

26
20
7 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
12%
7
35%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
10
38%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1
Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1
Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Краковия

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
2
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 2:0 14 9 2 3 30 - 19 29
5.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 14 5 5 4 16 - 14 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
10.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 13 4 1 8 18 - 21 13
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 0:2 14 2 4 8 16 - 28 10
18.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 2:0 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 0:2 7 1 2 4 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 2:0 7 6 0 1 16 - 7 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 0:2 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 18'
    Соколовски Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Конрадо получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Гицэ Вирджил уходит с поля. Атанасов Яни выходит вместо него
  • 3'
    Г О О О О Л - Кялльман Беньямин из команды Краковия забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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Лехия Гданьск
Ничья
Краковия
6.60
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