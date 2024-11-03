Тур: 14. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ПенальтиКялльман Беньямин
17' Желтая карточкаКонрадо
18' Желтая карточкаСоколовски Патрик
35' Вторая желтая карточкаКонрадо
36' Желтая карточкаЖелизко Иван
0:2
44' ГолКялльман Беньямин
48' Желтая карточкаКиндриш Андрей
60' Вторая желтая карточкаСоколовски Патрик
1:2
77' ГолBujar Pllana
89' Желтая карточкаРавас Генрих
90' Желтая карточкаBujar Pllana
90' Желтая карточкаВьюнник Богдан
90'+7
Ход матча
3'
17'
35'
36'
44'
0:2
48'
77'
1:2
89'
90'
90'
11
Dominik
Pila
20
Конрадо
30
Хлань
Максим
27
Равас
Генрих
18
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
44 Bujar Pllana
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Filip RozgaПолузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jakub Burek
-
23 Fabian Bzdyl
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Лехия Гданьск
Краковия
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
32 матча
34.4%
12.5%
53.1%
11 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.24
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.94
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.59
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|3 (2)
|0.21
|Вьюнник Богдан
|3
|0.21
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.14
|Хлань Максим
|1
|0.07
|Царенко Антон
|1
|0.07
|Bujar Pllana
|1
|0.07
|Д`Арриго Луис
|1
|0.07
|Бобчек Томаш
|1
|0.07
|Dominik Pila
|1
|0.07
|Ольссон Элиас
|1
|0.07
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.07
|Kalle Wendt
|1
|0.07
|Конрадо
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|9 (3)
|0.64
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0.29
|Гицэ Вирджил
|3
|0.21
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.21
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.14
|Майгор Миккел
|2
|0.14
|Югас Якуб
|2
|0.14
|Бохнак Матеуш
|2
|0.14
|Какабадзе Отар
|1
|0.07
|Filip Rozga
|1
|0.07
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|5
|0
|Конрадо
|3
|1
|Желизко Иван
|4
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Вьюнник Богдан
|3
|0
|Капич Рифет
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Filip Rozga
|4
|0
|Соколовски Патрик
|1
|1
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Хасич Айдин
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
1
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Краковия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
7
12
Лехия Гданьск
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Краковия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
5
16
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
3
60%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
5
63%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
17%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
7
39%
2
15%
76-90
Забито
17
29
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
12%
5
17%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
5
29%
29%
4
14%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
3
18%
8
28%
76-90
Пропущено
28
21
9 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
14%
7
33%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
10
36%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1
Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1
Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Краковия
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
311
86
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|30 - 20
|29
|5.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|24 - 13
|23
|6.
|14
|7
|1
|6
|21 - 19
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|8.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|13.
|13
|4
|1
|8
|18 - 21
|13
|14.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|17.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|18.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|10.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5