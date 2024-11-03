Тур: 14. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0:0
Первый тайм: 11'
0'
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
77
Сыпек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хамулич СаидНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Легия
Видзев Лодзь
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.38
1.22
Среднее время на гол
37
73
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.63
Среднее время на гол
135
144
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.47
0.94
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.31
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.23
|Морисита Рёя
|2
|0.15
|Лима Лукас II
|2
|0.15
|Августиняк Рафал
|2
|0.15
|Ходына Кацпер
|2
|0.15
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.15
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.08
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.08
|Wojciech Urbanski
|1
|0.08
|Панков Радован
|1
|0.08
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.08
|Капюади Стив
|1
|0.08
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|7 (2)
|0.54
|Альварес Франциско
|4
|0.31
|Jakub Lukowski
|3
|0.23
|Сыпек Якуб
|1
|0.08
|Жиро Матеуш
|1
|0.08
|Antoni Klimek
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Wojciech Urbanski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|3
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Результаты матчей
Легия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Видзев Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
2
4
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Видзев Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
6
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Видзев Лодзь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
22%
4
33%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
14%
3
50%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
4%
4
25%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
26%
3
19%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
14%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
7
39%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2
Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1
Результаты матчей
Легия
Видзев Лодзь
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Легия
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
24
34
15
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
58
310
310
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|30 - 20
|29
|5.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|24 - 13
|23
|6.
|14
|7
|1
|6
|21 - 19
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|8.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|13.
|13
|4
|1
|8
|18 - 21
|13
|14.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|17.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|18.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|10.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5