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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Легия
0:0
Первый тайм: 11'
Видзев Лодзь
0'
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Видзев Лодзь
4.20
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4.40
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6.30
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Все Коэффициенты
1
Тобиаш
Кацпер
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
25
Морисита
Рёя
8
Августиняк
Рафал
67
Капустка
Бартош
11
Ходына
Кацпер
28
Гуаль
Марк
82
Лима
Лукас
II
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Легия
4-3-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Легия
Видзев Лодзь

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:1
К
2:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
К
3:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
OE
0:1

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.38
1.22

Среднее время на гол

37
73

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.63

Среднее время на гол

135
144

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.47
0.94

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 4 0.31
Крамер Блаж 3 (1) 0.23
Морисита Рёя 2 0.15
Лима Лукас II 2 0.15
Августиняк Рафал 2 0.15
Ходына Кацпер 2 0.15
Гуаль Марк 2 (1) 0.15
Альфарела Мигуэль 1 0.08
Вшолек Павел 1 (1) 0.08
Wojciech Urbanski 1 0.08
Панков Радован 1 0.08
Нсаме Жан-Пьер 1 0.08
Капюади Стив 1 0.08
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 7 (2) 0.54
Альварес Франциско 4 0.31
Jakub Lukowski 3 0.23
Сыпек Якуб 1 0.08
Жиро Матеуш 1 0.08
Antoni Klimek 0 0
Керк Себастьян 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Капустка Бартош 2 0
Лима Лукас II 2 0
Гуаль Марк 2 0
Челхака Юрген 2 0
Зелковски Ян 2 0
Wojciech Urbanski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Винагре Рубен 1 0
Морисита Рёя 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Капюади Стив 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Goncalo Feio 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 3 1
Керк Себастьян 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Рондич Имад 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Сыпек Якуб 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Сильва Луис 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0

Результаты матчей

Легия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Видзев Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
4
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Видзев Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
6
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Видзев Лодзь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
22%
4
33%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
14%
3
50%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
4%
4
25%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
26%
3
19%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
14%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
7
39%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2
Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1

Результаты матчей

Легия
Видзев Лодзь

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Легия
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
2
4
3
4
2.5
1
5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 14 9 2 3 30 - 20 29
5.
Легия
 0:0 14 6 5 3 24 - 13 23
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 14 5 5 4 16 - 14 20
8.
Видзев Лодзь
 0:0 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
10.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 13 4 1 8 18 - 21 13
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 14 2 4 8 17 - 28 10
18.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 0:0 8 4 2 2 17 - 8 14
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Видзев Лодзь
 0:0 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Видзев Лодзь
 0:0 8 2 4 2 11 - 11 10
7.
Легия
 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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