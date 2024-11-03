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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Легия
2:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
36' Гол
Капустка Бартош
1:1
41' Гол
Керк Себастьян
54' Желтая карточка
Сыпек Якуб
70' Желтая карточка
Капюади Стив
2:1
86' Гол
Вшолек Павел
90' Желтая карточка
Капустка Бартош
90'+7
1
Тобиаш
Кацпер
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
25
Морисита
Рёя
8
Августиняк
Рафал
67
Капустка
Бартош
11
Ходына
Кацпер
28
Гуаль
Марк
82
Лима
Лукас
II
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Легия
4-3-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Легия
Видзев Лодзь

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:1
К
2:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
К
3:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
OE
0:1

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.38
1.22

Среднее время на гол

37
73

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.63

Среднее время на гол

135
144

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.47
0.94

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 5 0.36
Крамер Блаж 3 (1) 0.21
Морисита Рёя 2 0.14
Вшолек Павел 2 (1) 0.14
Лима Лукас II 2 0.14
Августиняк Рафал 2 0.14
Ходына Кацпер 2 0.14
Гуаль Марк 2 (1) 0.14
Альфарела Мигуэль 1 0.07
Wojciech Urbanski 1 0.07
Панков Радован 1 0.07
Нсаме Жан-Пьер 1 0.07
Капюади Стив 1 0.07
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 7 (2) 0.5
Альварес Франциско 4 0.29
Jakub Lukowski 3 0.21
Керк Себастьян 1 0.07
Сыпек Якуб 1 0.07
Жиро Матеуш 1 0.07
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Капустка Бартош 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Лима Лукас II 2 0
Гуаль Марк 2 0
Капюади Стив 2 0
Челхака Юрген 2 0
Зелковски Ян 2 0
Wojciech Urbanski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Винагре Рубен 1 0
Морисита Рёя 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Goncalo Feio 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 3 1
Керк Себастьян 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Рондич Имад 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Сильва Луис 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0

Результаты матчей

Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Видзев Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
5
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Видзев Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
6
Легия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Видзев Лодзь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
7
39%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
20%
4
29%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
14%
3
50%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
4%
4
24%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
7
28%
3
18%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Пропущено

15
20
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
13%
4
20%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
4
27%
8
40%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2
Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1

Результаты матчей

Легия
Видзев Лодзь

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Легия
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
3
1.5
2
4
3
5
2.5
1
5
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 14 9 2 3 30 - 20 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 14 5 5 4 16 - 14 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
10.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 13 4 1 8 18 - 21 13
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 14 2 4 8 17 - 28 10
18.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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