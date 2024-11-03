Тур: 14. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
2:1
Конец матча
0'
1:0
36' ГолКапустка Бартош
1:1
41' ГолКерк Себастьян
54' Желтая карточкаСыпек Якуб
70' Желтая карточкаКапюади Стив
2:1
86' ГолВшолек Павел
90' Желтая карточкаКапустка Бартош
90'+7
Ход матча
36'
1:0
41'
54'
70'
86'
2:1
90'
90'
90'
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
77
Сыпек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хамулич СаидНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Легия
Видзев Лодзь
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.38
1.22
Среднее время на гол
37
73
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.63
Среднее время на гол
135
144
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.47
0.94
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|5
|0.36
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.21
|Морисита Рёя
|2
|0.14
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.14
|Лима Лукас II
|2
|0.14
|Августиняк Рафал
|2
|0.14
|Ходына Кацпер
|2
|0.14
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.14
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.07
|Wojciech Urbanski
|1
|0.07
|Панков Радован
|1
|0.07
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.07
|Капюади Стив
|1
|0.07
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|7 (2)
|0.5
|Альварес Франциско
|4
|0.29
|Jakub Lukowski
|3
|0.21
|Керк Себастьян
|1
|0.07
|Сыпек Якуб
|1
|0.07
|Жиро Матеуш
|1
|0.07
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Wojciech Urbanski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|3
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Результаты матчей
Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Видзев Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
5
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Видзев Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
6
Легия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Видзев Лодзь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
7
39%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
20%
4
29%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
14%
3
50%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
4%
4
24%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
7
28%
3
18%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
13%
4
20%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
4
27%
8
40%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2
Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1
Результаты матчей
Легия
Видзев Лодзь
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Легия
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
33
53
24
35
15
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
24
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
59
311
311
311
113
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5