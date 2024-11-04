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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
ГКС Катовице
1:0
Первый тайм: 25'
Корона Кельце
0'
1:0
15' Гол
Клеменз Лукаш

Ход матча

15'
Клеменз Лукаш
(Новак Бартош)
1:0
Лучшие коэффициенты
ГКС Катовице
Ничья
Корона Кельце
3.35
3.40
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3.65
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Все Коэффициенты
1
Кудла
Давид
30
Червински
Алан
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
11
Adrian
Blad
8
Галан
Борха
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
1
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
2
Затор
Доминик
27
Нуну
Педру
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
71
Длугош
Виктор
9
Шикавка
Евгений
17
Форнальчик
Мариуш
ГКС Катовице
4-2-3-1
Корона Кельце
3-4-3

История личных встреч

ГКС Катовице
Корона Кельце

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 3 0.21
Oskar Repka 3 0.21
Arkadiusz Jedrych 3 (2) 0.21
Бергер Себастиан 2 0.14
Ковальчик Матеуш 2 0.14
Мажец Матеуш 2 0.14
Новак Бартош 1 (1) 0.07
Adrian Blad 1 0.07
Васьелевски Марцин 1 0.07
Антчак Якуб 1 0.07
Кууск Мяртен 0 0
Галан Борха 0 0
Клеменз Лукаш 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 4 0.29
Нуну Педру 3 (2) 0.21
Dawid Blanik 1 0.07
Реста По 1 0.07
Shuma Nagamatsu 1 0.07
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Клеменз Лукаш 2 0
Ковальчик Матеуш 2 0
Adrian Blad 1 0
Галан Борха 1 0
Червински Алан 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Arkadiusz Jedrych 1 0
Комор Александер 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 5 0
Milos Trojak 4 0
Martin Remacle 3 0
Реста По 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Нуну Педру 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0

Результаты матчей

ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
4
ГКС Катовице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Корона Кельце
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
3
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
1
5%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
6
30%
2
20%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
3
30%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
19%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

ГКС Катовице
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6
ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1
Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3

Результаты матчей

ГКС Катовице
Корона Кельце

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

ГКС Катовице
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 14 9 2 3 30 - 20 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 14 5 5 4 16 - 14 20
8.
ГКС Катовице
 1:0 14 5 4 5 20 - 17 19
9.
Видзев Лодзь
 14 5 4 5 18 - 19 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
11.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 13 4 1 8 18 - 21 13
14.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
15.
Корона Кельце
 0:1 14 3 3 8 10 - 22 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 14 2 4 8 17 - 28 10
18.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
ГКС Катовице
 1:0 8 3 3 2 10 - 7 12
7.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
12.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
13.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
14.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 0:1 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 1:0 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 0:1 8 1 3 4 4 - 13 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Новак Бартош сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Клеменз Лукаш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
ГКС Катовице
Ничья
Корона Кельце
3.35
3.40
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3.65
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ГКС Катовице
Корона Кельце
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