Тур: 14. Стадион: ГКС Катовице. Главный судья: Wojciech Myc
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
15'
1:0
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Alan Brod
-
Главный тренер: Rafal Gorak
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
ГКС Катовице
Корона Кельце
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|3
|0.21
|Oskar Repka
|3
|0.21
|Arkadiusz Jedrych
|3 (2)
|0.21
|Бергер Себастиан
|2
|0.14
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.14
|Мажец Матеуш
|2
|0.14
|Новак Бартош
|1 (1)
|0.07
|Adrian Blad
|1
|0.07
|Васьелевски Марцин
|1
|0.07
|Антчак Якуб
|1
|0.07
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
|Клеменз Лукаш
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|4
|0.29
|Нуну Педру
|3 (2)
|0.21
|Dawid Blanik
|1
|0.07
|Реста По
|1
|0.07
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.07
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Клеменз Лукаш
|2
|0
|Ковальчик Матеуш
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Arkadiusz Jedrych
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|5
|0
|Milos Trojak
|4
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Реста По
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Результаты матчей
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
4
ГКС Катовице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Корона Кельце
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
3
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
1
5%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
6
30%
2
20%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
3
30%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
ГКС Катовице
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6
ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1
Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3
Результаты матчей
ГКС Катовице
Корона Кельце
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
ГКС Катовице
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
34
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
58
310
310
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|30 - 20
|29
|5.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|6.
|14
|7
|1
|6
|21 - 19
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|8.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|12.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|13.
|13
|4
|1
|8
|18 - 21
|13
|14.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|15.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|10 - 22
|12
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|17.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|18.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|15.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5