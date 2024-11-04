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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Заглембе Любин
2:0
Второй тайм: 66'
Шленск Вроцлав
0'
1:0
1' Гол
Mateusz Grzybek
39' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
41' Желтая карточка
Bartlomiej Kludka
51' Желтая карточка
Налепа Михал
2:0
56' Гол
Вдовяк Матеуш

Ход матча

1'
Mateusz Grzybek
1:0
39'
 
Жуковски Матеуш
40'
Bartlomiej Kludka
Mateusz Grzybek
 
41'
Bartlomiej Kludka
 
45'
Регула Марсель
Adam Radwanski
 
51'
Налепа Михал
 
56'
Вдовяк Матеуш
(Регула Марсель)
2:0
60'
 
Сверчок Якуб
Балута Тудор
60'
 
Lukasz Gerstenstein
Жуковски Матеуш
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Шленск Вроцлав
3.20
3.20
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3.10
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Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
17
Вдовяк
Матеуш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
18
Adam
Radwanski
7
Marek
Mroz
9
Сейк
Вацлав
12
Лещыньски
Рафал
5
Петков
Алекс
2
Палюшек
Александр
87
Петров
Симеон
22
Жуковски
Матеуш
78
Герчио
Томмазо
21
Балута
Тудор
16
Покорны
Петер
23
Джаспер
Силвестер
17
Шварц
Петр
11
Мусёлик
Себастьян
Заглембе Любин
5-4-1
Шленск Вроцлав
5-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
4:4
Э
2:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:5
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
79

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 3 0.21
Вдовяк Матеуш 2 0.14
Marek Mroz 1 0.07
Mateusz Grzybek 1 0.07
Адамчик Хуберт 1 0.07
Сейк Вацлав 1 0.07
Лавничак Алекс 1 0.07
Igor Orlikowski 1 0.07
Курминовски Давид 1 (1) 0.07
Дабровски Дамьян 0 0
Adam Radwanski 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 3 0.23
Герчио Томмазо 3 0.23
Петров Симеон 2 0.15
Шварц Петр 1 0.08
Петков Алекс 1 0.08
Сверчок Якуб 1 0.08
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 1 2
Adam Radwanski 3 0
Дабровски Дамьян 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуковски Матеуш 3 0
Герчио Томмазо 3 0
Маценко Егор 1 1
Покорны Петер 2 0
Петров Симеон 2 0
Шота Серафин 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Петков Алекс 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Ортис Арнау 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
5
Заглембе Любин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
4
67%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
3
17%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
6
32%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 14 9 2 3 30 - 20 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 14 5 5 4 16 - 14 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
10.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
Заглембе Любин
 2:0 14 5 3 6 13 - 19 18
12.
ГКС Катовице
 14 4 4 6 20 - 19 16
13.
Корона Кельце
 14 4 3 7 12 - 22 15
14.
Радомяк Радом
 13 4 1 8 18 - 21 13
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 14 2 4 8 17 - 28 10
18.
Шленск Вроцлав
 0:2 13 1 6 6 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 2:0 7 4 1 2 8 - 6 13
7.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Шленск Вроцлав
 0:2 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
8.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
9.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
11.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 2:0 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
16.
Шленск Вроцлав
 0:2 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Adam Radwanski уходит с поля. Marcel Regula выходит вместо него
  • 41'
    Bartlomiej Kludka получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Mateusz Grzybek уходит с поля. Bartlomiej Kludka выходит вместо него
  • 39'
    Жуковски Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Г О О О О Л - Mateusz Grzybek бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Заглембе Любин
Ничья
Шленск Вроцлав
3.20
3.20
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3.10
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