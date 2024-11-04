Тур: 14. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Pawel Malec
2:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
1' ГолMateusz Grzybek
39' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
41' Желтая карточкаBartlomiej Kludka
51' Желтая карточкаНалепа Михал
2:0
56' ГолВдовяк Матеуш
Ход матча
1'
1:0
39'
51'
56'
2:0
25
Налепа
Михал
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
99 Adam Basse
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
79
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьенько Томаш
|3
|0.21
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.14
|Marek Mroz
|1
|0.07
|Mateusz Grzybek
|1
|0.07
|Адамчик Хуберт
|1
|0.07
|Сейк Вацлав
|1
|0.07
|Лавничак Алекс
|1
|0.07
|Igor Orlikowski
|1
|0.07
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.07
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.23
|Герчио Томмазо
|3
|0.23
|Петров Симеон
|2
|0.15
|Шварц Петр
|1
|0.08
|Петков Алекс
|1
|0.08
|Сверчок Якуб
|1
|0.08
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|1
|2
|Adam Radwanski
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Маценко Егор
|1
|1
|Покорны Петер
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
5
Заглембе Любин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
4
67%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
3
17%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
6
32%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2
Результаты матчей
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
211
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|30 - 20
|29
|5.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|6.
|14
|7
|1
|6
|21 - 19
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|20 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|13
|4
|1
|8
|18 - 21
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|17.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|18.
|0:2
|13
|1
|6
|6
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|0:2
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|2:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|16.
|0:2
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5