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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Заглембе Любин
3:0
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
1:0
1' Гол
Mateusz Grzybek
39' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
41' Желтая карточка
Bartlomiej Kludka
51' Желтая карточка
Налепа Михал
2:0
56' Гол
Вдовяк Матеуш
78' Желтая карточка
Джаспер Силвестер
86' Желтая карточка
Петров Симеон
3:0
90' Гол
Регула Марсель
90' Желтая карточка
Покорны Петер
90' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
90'+21
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
17
Вдовяк
Матеуш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
18
Adam
Radwanski
7
Marek
Mroz
9
Сейк
Вацлав
12
Лещыньски
Рафал
5
Петков
Алекс
2
Палюшек
Александр
87
Петров
Симеон
22
Жуковски
Матеуш
78
Герчио
Томмазо
21
Балута
Тудор
16
Покорны
Петер
23
Джаспер
Силвестер
17
Шварц
Петр
11
Мусёлик
Себастьян
Заглембе Любин
5-4-1
Шленск Вроцлав
5-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
4:4
Э
2:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:5
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
79

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 3 0.21
Пьенько Томаш 3 0.21
Marek Mroz 1 0.07
Сейк Вацлав 1 0.07
Регула Марсель 1 0.07
Mateusz Grzybek 1 0.07
Адамчик Хуберт 1 0.07
Лавничак Алекс 1 0.07
Igor Orlikowski 1 0.07
Курминовски Давид 1 (1) 0.07
Дабровски Дамьян 0 0
Adam Radwanski 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 3 0.23
Герчио Томмазо 3 0.23
Петров Симеон 2 0.15
Шварц Петр 1 0.08
Петков Алекс 1 0.08
Сверчок Якуб 1 0.08
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 2 2
Дабровски Дамьян 3 0
Adam Radwanski 3 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуковски Матеуш 3 0
Покорны Петер 3 0
Петров Симеон 3 0
Герчио Томмазо 3 0
Маценко Егор 1 1
Шота Серафин 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Петков Алекс 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Ортис Арнау 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
5
Заглембе Любин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Шленск Вроцлав
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
4
67%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
32%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
11
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 14 9 2 3 30 - 20 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 14 5 5 4 16 - 14 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
10.
Заглембе Любин
 14 5 3 6 14 - 19 18
11.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
12.
ГКС Катовице
 14 4 4 6 20 - 19 16
13.
Корона Кельце
 14 4 3 7 12 - 22 15
14.
Радомяк Радом
 13 4 1 8 18 - 21 13
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 14 2 4 8 17 - 28 10
18.
Шленск Вроцлав
 13 1 6 6 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
8.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
9.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
11.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
16.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Marcel Regula сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Вдовяк Матеуш бьет в цель!
    • 51'
      Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Adam Radwanski уходит с поля. Marcel Regula выходит вместо него
    • 41'
      Bartlomiej Kludka получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Mateusz Grzybek уходит с поля. Bartlomiej Kludka выходит вместо него
    • 39'
      Жуковски Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Г О О О О Л - Mateusz Grzybek бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заглембе Любин 3:0 Шленск Вроцлав онлайн

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