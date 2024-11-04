Тур: 14. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Pawel Malec
3:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолMateusz Grzybek
39' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
41' Желтая карточкаBartlomiej Kludka
51' Желтая карточкаНалепа Михал
2:0
56' ГолВдовяк Матеуш
78' Желтая карточкаДжаспер Силвестер
86' Желтая карточкаПетров Симеон
3:0
90' ГолРегула Марсель
90' Желтая карточкаПокорны Петер
90' Желтая карточкаДабровски Дамьян
90'+21
Ход матча
1'
1:0
39'
51'
56'
2:0
86'
90'
3:0
90'
90'
25
Налепа
Михал
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
99 Adam Basse
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
79
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.21
|Пьенько Томаш
|3
|0.21
|Marek Mroz
|1
|0.07
|Сейк Вацлав
|1
|0.07
|Регула Марсель
|1
|0.07
|Mateusz Grzybek
|1
|0.07
|Адамчик Хуберт
|1
|0.07
|Лавничак Алекс
|1
|0.07
|Igor Orlikowski
|1
|0.07
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.07
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.23
|Герчио Томмазо
|3
|0.23
|Петров Симеон
|2
|0.15
|Шварц Петр
|1
|0.08
|Петков Алекс
|1
|0.08
|Сверчок Якуб
|1
|0.08
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|2
|2
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Покорны Петер
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Маценко Егор
|1
|1
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
5
Заглембе Любин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Шленск Вроцлав
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
4
67%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
32%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2
Результаты матчей
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
76
311
310
113
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5