Тур: 19.
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Ривер Плейт»
-
38
Рубио
Тобиас
30
Лопес
Кевин
25
Перес
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
2
Среднее время на гол
52
45
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
61
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|4
|0.21
|Gabriel Alanis
|2
|0.11
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.11
|Осорио Абель
|2 (1)
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.05
|Matias Sosa
|1
|0.05
|Рамирес Матиас
|1
|0.05
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Luciano Herrera
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|8 (3)
|0.42
|Колидио Факундо
|4
|0.21
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.11
|Фернандес Игнасио
|1
|0.05
|Мастантуоно Франко
|1
|0.05
|Солари Пабло
|1
|0.05
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Меса Максимильяно
|1
|0.05
|Барко Эсекьель
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|6
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Nicolas Palavecino
|2
|1
|Benjamin Schamine
|3
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Песселья Херман
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Гаттони Федерико
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
2
Дефенса и Хустисия
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
1
Упущенные победы
2
18
Дефенса и Хустисия
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Ривер Плейт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
61% (11)
39% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
6
33%
76-90
Пропущено
21
7
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
5
24%
2
29%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
4
19%
2
29%
31-45
5
24%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
19%
1
14%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
5
31%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
25%
6
29%
76-90
Пропущено
27
13
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
5
19%
2
15%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
4
15%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
82
26
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
35
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
117
315
513
117
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|9.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|10.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|11.
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|12.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|13.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|14.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|18.
|18
|6
|5
|7
|22 - 19
|23
|19.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|18
|5
|6
|7
|16 - 18
|21
|22.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|23.
|18
|5
|5
|8
|12 - 21
|20
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|26.
|18
|4
|6
|8
|16 - 22
|18
|27.
|0:0
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|10.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|18.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|19.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|20.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|26.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|17.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|19.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|22.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|0:0
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Ривер Плейт»
-