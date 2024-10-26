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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 26'
Ривер Плейт
0'
3' Желтая карточка
Забала Даниэль
21' Желтая карточка
Facundo Gutierrez

Ход матча

3'
 
Забала Даниэль
21'
Facundo Gutierrez
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Дефенса и Хустисия
Ничья
Ривер Плейт
4.07
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23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
30
Лопес
Кевин
33
Nicolas
Palavecino
16
Молинас
Аарон
25
Перес
Сесар
9
Juan
Bautista
Miritello
25
Ледесма
Херемиас
22
Забала
Даниэль
6
Гаттони
Федерико
3
Фунес
Мори
20
Каско
Милтон
5
Краневиттер
Матиас
23
Вильягра
Родриго
36
Солари
Пабло
30
Мастантуоно
Франко
19
Эчеверри
Клаудио
7
Барейро
Адам
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
К
0:4
ЛП
0:0
КПЛ
1:2
ЛП
2:3
С
1:1
С
0:1
С
1:3
К
3:0
П
3:3
П
1:0
П
3:0
НБ
2:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
2

Среднее время на гол

52
45

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 4 0.21
Gabriel Alanis 2 0.11
Juan Bautista Miritello 2 0.11
Осорио Абель 2 (1) 0.11
Nicolas Fernandez I 1 0.05
Matias Sosa 1 0.05
Рамирес Матиас 1 0.05
Минго Сантьяго Рамос 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Luciano Herrera 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 8 (3) 0.42
Колидио Факундо 4 0.21
Эчеверри Клаудио 2 0.11
Фернандес Игнасио 1 0.05
Мастантуоно Франко 1 0.05
Солари Пабло 1 0.05
Лансини Мануэль 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Меса Максимильяно 1 0.05
Барко Эсекьель 1 0.05
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 6 1
Lucas Ferreira 5 1
Luciano Herrera 6 0
Facundo Gutierrez 4 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 4 0
Nicolas Palavecino 2 1
Benjamin Schamine 3 0
Dario Caceres 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Песселья Херман 4 0
Борха Мигель 4 0
Краневиттер Матиас 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Диас Пауло 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Гаттони Федерико 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Лансини Мануэль 1 0
Акунья Маркос 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Забала Даниэль 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
2
Дефенса и Хустисия
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
1

Упущенные победы

2
18
Дефенса и Хустисия
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Ривер Плейт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
61% (11)
39% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
6
33%
76-90

Пропущено

21
7
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
5
24%
2
29%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
4
19%
2
29%
31-45
5
24%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
19%
1
14%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
5
31%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
25%
6
29%
76-90

Пропущено

27
13
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
5
19%
2
15%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
4
15%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
6
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1
9
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
3
15
1.5
5
13
1
17
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 18 8 4 6 25 - 17 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Ривер Плейт
 0:0 19 6 9 4 21 - 13 27
10.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
11.
Годой Крус
 18 6 8 4 21 - 18 26
12.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
13.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 18 6 5 7 22 - 19 23
19.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 18 5 6 7 16 - 18 21
22.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 18 5 5 8 12 - 21 20
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 0:0 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 0:0 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
20.
Дефенса и Хустисия
 0:0 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 0:0 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
19.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
20.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
22.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 0:0 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Ривер Плейт
4.07
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3.30
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3.30
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