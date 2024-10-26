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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
3' Желтая карточка
Забала Даниэль
21' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
34' Желтая карточка
Nicolas Palavecino
48' Желтая карточка
Лансини Мануэль
51' Вторая желтая карточка
Nicolas Palavecino
55' Желтая карточка
Мастантуоно Франко
77' Желтая карточка
Гаттони Федерико
90' Вторая желтая карточка
Гаттони Федерико
90'+6
23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
30
Лопес
Кевин
33
Nicolas
Palavecino
16
Молинас
Аарон
25
Перес
Сесар
9
Juan
Bautista
Miritello
25
Ледесма
Херемиас
22
Забала
Даниэль
6
Гаттони
Федерико
3
Фунес
Мори
20
Каско
Милтон
5
Краневиттер
Матиас
23
Вильягра
Родриго
36
Солари
Пабло
30
Мастантуоно
Франко
19
Эчеверри
Клаудио
7
Барейро
Адам
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
К
0:4
ЛП
0:0
КПЛ
1:2
ЛП
2:3
С
1:1
С
0:1
С
1:3
К
3:0
П
3:3
П
1:0
П
3:0
НБ
2:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
2

Среднее время на гол

52
45

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 4 0.21
Gabriel Alanis 2 0.11
Juan Bautista Miritello 2 0.11
Осорио Абель 2 (1) 0.11
Nicolas Fernandez I 1 0.05
Matias Sosa 1 0.05
Рамирес Матиас 1 0.05
Минго Сантьяго Рамос 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Luciano Herrera 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 8 (3) 0.42
Колидио Факундо 4 0.21
Эчеверри Клаудио 2 0.11
Фернандес Игнасио 1 0.05
Мастантуоно Франко 1 0.05
Солари Пабло 1 0.05
Лансини Мануэль 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Меса Максимильяно 1 0.05
Барко Эсекьель 1 0.05
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 6 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Luciano Herrera 6 0
Facundo Gutierrez 4 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 4 0
Benjamin Schamine 3 0
Dario Caceres 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Борха Мигель 4 0
Краневиттер Матиас 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Диас Пауло 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Акунья Маркос 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
2
Дефенса и Хустисия
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
1

Упущенные победы

2
18
Дефенса и Хустисия
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Ривер Плейт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (12)
37% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
6
33%
76-90

Пропущено

21
7
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
5
24%
2
29%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
4
19%
2
29%
31-45
5
24%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
19%
1
14%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
5
31%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
25%
6
29%
76-90

Пропущено

27
13
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
5
19%
2
15%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
4
15%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
6
1
9
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
11
8
3
16
1.5
5
14
1
18
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 18 8 4 6 25 - 17 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
10.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
11.
Годой Крус
 18 6 8 4 21 - 18 26
12.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
13.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 18 6 5 7 22 - 19 23
19.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 18 5 6 7 16 - 18 21
22.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 18 5 5 8 12 - 21 20
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
19.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
20.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
22.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Николас Палавесино получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Кевин Гутьеррес получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Забала Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 0:0 Ривер Плейт онлайн

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