Тур: 19.
0:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаЗабала Даниэль
21' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
34' Желтая карточкаNicolas Palavecino
48' Желтая карточкаЛансини Мануэль
51' Вторая желтая карточкаNicolas Palavecino
55' Желтая карточкаМастантуоно Франко
77' Желтая карточкаГаттони Федерико
90' Вторая желтая карточкаГаттони Федерико
90'+6
Ход матча
48'
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Ривер Плейт»
-
38
Рубио
Тобиас
30
Лопес
Кевин
25
Перес
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
2
Среднее время на гол
52
45
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
61
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|4
|0.21
|Gabriel Alanis
|2
|0.11
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.11
|Осорио Абель
|2 (1)
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.05
|Matias Sosa
|1
|0.05
|Рамирес Матиас
|1
|0.05
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Luciano Herrera
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|8 (3)
|0.42
|Колидио Факундо
|4
|0.21
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.11
|Фернандес Игнасио
|1
|0.05
|Мастантуоно Франко
|1
|0.05
|Солари Пабло
|1
|0.05
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Меса Максимильяно
|1
|0.05
|Барко Эсекьель
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|6
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Benjamin Schamine
|3
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
2
Дефенса и Хустисия
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
1
Упущенные победы
2
18
Дефенса и Хустисия
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Ривер Плейт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (12)
37% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
6
33%
76-90
Пропущено
21
7
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
5
24%
2
29%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
4
19%
2
29%
31-45
5
24%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
19%
1
14%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
5
31%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
25%
6
29%
76-90
Пропущено
27
13
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
5
19%
2
15%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
4
15%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
27
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
36
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
118
316
514
118
415
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Ривер Плейт»
-