  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Перерыв
Сармьенто
0'
13' Желтая карточка
Franco Paredes
0:1
22' Гол
Моралес Иван
1:1
30' Гол
Mateo Silvetti

Ход матча

4'
Ваньони Леонель
Кальдерара Брайан
 
13'
 
Franco Paredes
22'
0:1
Моралес Иван
(Гайтан Николас)
30'
Mateo Silvetti
(Милевич Матко)
1:1
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сармьенто
2.03
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3.05
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5.40
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Все Коэффициенты
12
Маканьо
Рамиро
4
Шотт
Аугусто
25
Веласкес
Густаво
6
Сальседо
Сауль
16
Кальдерара
Брайан
5
Фернандес
Родриго
41
Tomas
Perez
24
Mateo
Silvetti
19
Милевич
Матко
7
Кардосо
Фернандо
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
28
Joaquin
Gho
10
Гайтан
Николас
22
Valentin
Burgoa
18
Моралес
Иван
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Сармьенто
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
0:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
КПЛ
2:2
ЛП
2:1
К
0:1
КПЛ
1:1
П
1:1
П
1:2

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.25
1.17

Среднее время на гол

360
77

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.7
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
81

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Silvetti 3 0.16
Рамирес Игнасио 3 (1) 0.16
Милевич Матко 1 0.05
Мендес Армандо 1 0.05
Банега Эвер 1 (1) 0.05
Сальседо Сауль 1 0.05
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.05
Агирре Брайан I 1 0.05
Tomas Perez 1 0.05
Gabriel Carabajal 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Sebastian Lopez 2 0.11
Joaquin Gho 2 0.11
Гарсия Мануэль 2 0.11
Моралес Иван 2 0.11
Гайтан Николас 1 0.05
Emiliano Mendez 1 0.05
Gabriel Gudino 1 0.05
Naya Ezequeil 1 0.05
Agustin Fontana 1 (1) 0.05
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.05
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 7 1
Фернандес Родриго 5 1
Веласкес Густаво 4 0
Рамирес Игнасио 4 0
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Кардосо Фернандо 2 0
Мендез Начо 2 0
Милевич Матко 2 0
Мендес Армандо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Сальседо Сауль 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Акунья Валентино 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 4 0
Yair Arismendi 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Matias Rosales 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Franco Paredes 2 0
Joaquin Gho 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Manuel Monaco 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сармьенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

5
5
Ньюэллс Олд Бойз
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Сармьенто
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
78% (14)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
6
50%
4
29%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
5
24%
5
26%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
24%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
2
16
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 0:0 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
10.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
11.
Годой Крус
 18 6 8 4 21 - 18 26
12.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
13.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 0:0 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 18 5 6 7 16 - 18 21
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 19 5 6 8 13 - 22 21
23.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 1:1 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 0:0 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 0:0 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 10 4 3 3 8 - 9 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 1:1 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 0:0 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Росарио Сентраль
 0:0 10 2 2 6 8 - 11 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
19.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
20.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 1:1 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
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