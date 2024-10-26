Тур: 19.
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаFranco Paredes
0:1
22' ГолМоралес Иван
1:1
30' ГолMateo Silvetti
54' Желтая карточкаEmiliano Mendez
76' Желтая карточкаФернандес Родриго
90' Вторая желтая карточкаFranco Paredes
90'+5
Ход матча
13'
22'
0:1
30'
1:1
54'
90'
41
Tomas
Perez
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Juan Guasone
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Funes
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.25
1.17
Среднее время на гол
360
77
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.7
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
81
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|3
|0.16
|Рамирес Игнасио
|3 (1)
|0.16
|Милевич Матко
|1
|0.05
|Мендес Армандо
|1
|0.05
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.05
|Сальседо Сауль
|1
|0.05
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.05
|Агирре Брайан I
|1
|0.05
|Tomas Perez
|1
|0.05
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.11
|Joaquin Gho
|2
|0.11
|Гарсия Мануэль
|2
|0.11
|Моралес Иван
|2
|0.11
|Гайтан Николас
|1
|0.05
|Emiliano Mendez
|1
|0.05
|Gabriel Gudino
|1
|0.05
|Naya Ezequeil
|1
|0.05
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.05
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.05
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|6
|1
|Веласкес Густаво
|4
|0
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Сальседо Сауль
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Yair Arismendi
|4
|0
|Franco Paredes
|2
|1
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сармьенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
5
5
Ньюэллс Олд Бойз
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сармьенто
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
79% (15)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
3
23%
1
7%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
6
46%
4
27%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
23%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
136
316
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|9.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|10.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|12.
|0:0
|19
|5
|11
|3
|15 - 12
|26
|13.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|14.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|18
|5
|6
|7
|16 - 18
|21
|22.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|23.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|18
|4
|6
|8
|16 - 22
|18
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|10.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|18.
|0:0
|10
|3
|6
|1
|8 - 6
|15
|19.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|26.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|17.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 6