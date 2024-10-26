  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Институто Кордоба
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
26' Желтая карточка
Jonas Acevedo
29' Желтая карточка
Fernando Alarcon
34' Желтая карточка
Carlos Quintana
37' Желтая карточка
Kevin Ortiz

Ход матча

26'
Jonas Acevedo
 
29'
Fernando Alarcon
 
34'
 
Carlos Quintana
37'
 
Kevin Ortiz
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Росарио Сентраль
2.85
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4.15
4.20
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Все Коэффициенты
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
8
Jonas
Acevedo
47
Nicolas
Dubersarsky
34
Stefano
Moreyra
11
Damian
Batallini
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
10
Victor
Malcorra
5
Ибарра
Франко
45
Kevin
Ortiz
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
9
Рубен
Марко
Институто Кордоба
4-4-1-1
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Росарио Сентраль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
0:0
ЛП
4:1
ПБ
1:0
ПБ
1:0
НБ
3:0
НБ
2:1
НБ
3:3
НБ
1:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
162

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.26
Russo Cordero 5 0.26
Damian Puebla 4 (1) 0.21
Gregorio Rodríguez 3 0.16
Facundo Suarez 2 0.11
Gonzalo Requena 2 0.11
Gaston Lodico 1 0.05
Fernando Alarcon 1 0.05
Juan Franco 1 0.05
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Jeremias Lazaro 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.16
Agustin Modica 3 0.16
Кампас Хаминтон 2 0.11
Facundo Mallo 2 0.11
Laurtaro Giaccone 1 0.05
Копетти Энцо 1 0.05
Хименес Хуан 1 0.05
Carlos Quintana 1 0.05
Рубен Марко 1 0.05
Tomas O'Connor 1 0.05
Alan Rodriguez2 1 0.05
Luca Martinez Dupuy 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Kevin Ortiz 1 0.05
Fabricio Oviedo 1 0.05
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 6 0
Nicolas Dubersarsky 5 0
Jonathan Bay 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Damian Puebla 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Giuliano Cerato 1 0
Gonzalo Requena 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 5 0
Carlos Quintana 4 0
Facundo Mallo 4 0
Ибарра Франко 4 0
Рубен Марко 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Miguel Barbieri 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Мартинес Маурисио 2 0
Сандез Агустин 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Хименес Хуан 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Солари Аугусто 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Копетти Энцо 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Elias Ocampo 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Институто Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Росарио Сентраль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
14
Институто Кордоба
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Росарио Сентраль
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
29%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
60%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
7
50%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
2
25%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

25
21
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
5
20%
2
10%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
6
24%
10
48%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
29%
29%
7
35%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
3
18%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Росарио Сентраль

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
3
1.5
3
6
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
5
13
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 0:0 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
10.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
11.
Годой Крус
 18 6 8 4 21 - 18 26
12.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
13.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 0:0 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 18 5 6 7 16 - 18 21
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 19 5 6 8 13 - 22 21
23.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 1:1 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 0:0 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 0:0 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 10 4 3 3 8 - 9 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 1:1 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 0:0 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Росарио Сентраль
 0:0 10 2 2 6 8 - 11 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
19.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
20.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 1:1 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
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  • Первый тайм
  • 37'
    Кевин Ортис получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Карлос Кинтана получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Фернандо Аларкон получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Хонас Асеведо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Институто Кордоба.
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Институто Кордоба
Ничья
Росарио Сентраль
2.85
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4.15
4.20
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Институто Кордоба
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