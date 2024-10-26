Тур: 19.
0:0
Перерыв
0'
26' Желтая карточкаJonas Acevedo
29' Желтая карточкаFernando Alarcon
34' Желтая карточкаCarlos Quintana
37' Желтая карточкаKevin Ortiz
Ход матча
26'
29'
34'
37'
12
Jonathan
Bay
45
Kevin
Ortiz
25
Копетти
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Институто Кордоба
Росарио Сентраль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.4
Среднее время на гол
51
225
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.78
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
162
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.26
|Russo Cordero
|5
|0.26
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.21
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.16
|Facundo Suarez
|2
|0.11
|Gonzalo Requena
|2
|0.11
|Gaston Lodico
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|1
|0.05
|Juan Franco
|1
|0.05
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
|Jeremias Lazaro
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.16
|Agustin Modica
|3
|0.16
|Кампас Хаминтон
|2
|0.11
|Facundo Mallo
|2
|0.11
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.05
|Копетти Энцо
|1
|0.05
|Хименес Хуан
|1
|0.05
|Carlos Quintana
|1
|0.05
|Рубен Марко
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Kevin Ortiz
|1
|0.05
|Fabricio Oviedo
|1
|0.05
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|6
|1
|Fernando Alarcon
|6
|0
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Damian Puebla
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Giuliano Cerato
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Facundo Mallo
|4
|0
|Ибарра Франко
|4
|0
|Рубен Марко
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Miguel Barbieri
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Солари Аугусто
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Институто Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Росарио Сентраль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
9
14
Институто Кордоба
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Росарио Сентраль
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
29%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
60%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
7
50%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
2
25%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
25
21
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
5
20%
2
10%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
6
24%
10
48%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
29%
29%
7
35%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
3
18%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1
Результаты матчей
Институто Кордоба
Росарио Сентраль
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
53
36
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
99
513
216
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|0:0
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|9.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|10.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|11.
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|12.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|13.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|14.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|18.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|18
|5
|6
|7
|16 - 18
|21
|22.
|1:1
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|23.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|1:1
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|18
|4
|6
|8
|16 - 22
|18
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|10.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|18.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|19.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|26.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|17.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6