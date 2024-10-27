Тур: 19.
1:1
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаПерейра Элиас
1:0
61' ГолЛойола Фелипе
83' Желтая карточкаСпорле Адриан
86' Желтая карточкаLucas Arce
87' Желтая карточкаВера Федерико
1:1
87' ГолSalomon Rodriguez
90'+66
Ход матча
49'
61'
83'
86'
87'
87'
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
19 Alex Luna
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Хуан ПересВратарь
- Нападающий
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
43 Juan Moran
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Годой Крус
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
24 матча
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
4.2%
70.8%
25%
1 победа 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.19
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Среднее время на гол
62
72
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.21
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|6 (1)
|0.32
|Монтиэль Сантьяго
|3
|0.16
|Kevin Lomonaco
|2
|0.11
|Лойола Фелипе
|1
|0.05
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.05
|Лопес Сантьяго
|1
|0.05
|Alex Luna
|1
|0.05
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6 (1)
|0.32
|Daniel Barrea
|3
|0.16
|Vicente Poggi
|3
|0.16
|Абрего Гонсало
|3
|0.16
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.16
|Facundo Altamira
|2
|0.11
|Santino Andino Valencia
|2
|0.11
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Перес Дамиан
|5
|1
|Вера Федерико
|4
|1
|Марконе Иван
|5
|0
|Joaquin Laso
|5
|0
|Alexis Conelo
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|4
|0
|David Martinez
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0
|Лойола Фелипе
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|8
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Перейра Элиас
|4
|0
|Bruno Sosa
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Vicente Poggi
|3
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Mateo Mendoza
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Годой Крус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
14
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Годой Крус
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
5
24%
16-30
1
7%
7
33%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Пропущено
14
18
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
29%
3
17%
1-15
4
29%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1
Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Годой Крус
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
5 раз 50%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
7 раз 37%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:1
8 раз 42%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
28
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
415
415
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|31 - 13
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|1:0
|19
|7
|7
|5
|22 - 20
|28
|7.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|10.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|11.
|19
|6
|9
|4
|22 - 19
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|13.
|19
|5
|11
|3
|16 - 13
|26
|14.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|1:0
|19
|6
|5
|8
|12 - 19
|23
|20.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|21.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|22.
|0:1
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|18
|4
|6
|8
|16 - 22
|18
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|0:1
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|10.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|24.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|25.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|26.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|20.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Годой Крус
|Lucas Arce
|8