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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Конец матча
Годой Крус
0'
49' Желтая карточка
Перейра Элиас
1:0
61' Гол
Лойола Фелипе
83' Желтая карточка
Спорле Адриан
86' Желтая карточка
Lucas Arce
87' Желтая карточка
Вера Федерико
1:1
87' Гол
Salomon Rodriguez
90'+66
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
31
Javier
Vallejo
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
5
Bruno
Sosa
32
Абрего
Гонсало
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
19
Salomon
Rodriguez
27
Santino
Andino
Valencia
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Годой Крус
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Годой Крус

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

24 матча

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

4.2%
70.8%
25%
1 победа 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:3
ЛП
2:1
ЛП
1:1
КПЛ
3:3
ЛП
1:4
С
1:2
С
1:1
С
1:0
П
2:0
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
2:1
ПА
3:0
КЛ
1:1
КЛ
1:3
ПА
4:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.19

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Среднее время на гол

62
72

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 6 (1) 0.32
Монтиэль Сантьяго 3 0.16
Kevin Lomonaco 2 0.11
Лойола Фелипе 1 0.05
Манкуэльо Федерико 1 0.05
Лопес Сантьяго 1 0.05
Alex Luna 1 0.05
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 (1) 0.32
Daniel Barrea 3 0.16
Vicente Poggi 3 0.16
Абрего Гонсало 3 0.16
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.16
Facundo Altamira 2 0.11
Santino Andino Valencia 2 0.11
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Gaston Moreyra 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Перес Дамиан 5 1
Вера Федерико 4 1
Марконе Иван 5 0
Joaquin Laso 5 0
Alexis Conelo 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 4 0
David Martinez 4 0
Спорле Адриан 2 1
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0
Лойола Фелипе 1 0
Lautaro Millan 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 8 0
Federico Rasmussen 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Перейра Элиас 4 0
Bruno Sosa 4 0
Pier Barrios 2 1
Vicente Poggi 3 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Daniel Barrea 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Mateo Mendoza 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Годой Крус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
14
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Годой Крус
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
5
24%
16-30
1
7%
7
33%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
1
7%
2
10%
76-90

Пропущено

14
18
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
29%
3
17%
1-15
4
29%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1
Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Годой Крус

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
5 раз 50%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
7 раз 37%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:1
8 раз 42%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
4
4
15
1.5
4
15
1
18
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:1 19 11 4 4 31 - 13 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Бельграно
 1:0 19 7 7 5 22 - 20 28
7.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
8.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
10.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
11.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
12.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
13.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 0:1 9 7 1 1 16 - 2 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 1:0 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:1 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Бельграно
 1:0 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 10 2 3 5 8 - 12 9
16.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 10 2 2 6 6 - 14 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Годой Крус Lucas Arce 8
Весь список
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