Тур: 19.
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
26'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Tomas
Durso
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
33
Ируста
Лукас
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
41 Rodrigo Melo
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Касерес ХуанПолузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Ланус
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|5
|0.26
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0.16
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.16
|Gianluca Ferrari
|2
|0.11
|Баямич Матео
|2
|0.11
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.05
|Перуцци Джино
|1
|0.05
|Franco Nicola
|1
|0.05
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.32
|Морено Марселино
|4
|0.21
|Торрес Джонатан
|3
|0.16
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.11
|Каррера Рамиро
|1
|0.05
|Mateo Sanabria
|1
|0.05
|Пенья Фелипе
|1
|0.05
|Родригес Агустин
|1
|0.05
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|4
|0
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Adrian Sanchez
|4
|0
|Nicolas Romero
|4
|0
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Franco Nicola
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Боджо Лусиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Солер Хулио
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ланус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ланус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
5
14
Атлетико Тукуман
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
5
45%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
26%
5
25%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 15
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
3
16%
7
28%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
6
32%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0
Ланус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0
Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Ланус
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
414
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|0:0
|19
|8
|8
|3
|23 - 19
|32
|4.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|1:0
|19
|8
|5
|6
|19 - 20
|29
|6.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|22 - 22
|28
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|11.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|12.
|19
|6
|9
|4
|22 - 19
|27
|13.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|14.
|19
|5
|11
|3
|16 - 13
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|7
|6
|24 - 22
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|19
|6
|5
|8
|12 - 19
|23
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|19
|6
|4
|9
|15 - 19
|22
|22.
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|18 - 23
|21
|24.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|0:1
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|8.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|11 - 4
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|23.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|17.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|0:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7