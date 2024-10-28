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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Атлетико Тукуман
1:0
Первый тайм: 30'
Ланус
0'
23' Желтая карточка
Marcelo Estigarribia2
1:0
26' Гол
Mateo Agustin Coronel

Ход матча

23'
Marcelo Estigarribia2
 
26'
Mateo Agustin Coronel
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Тукуман
Ничья
Ланус
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Все Коэффициенты
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
15
Nestor
Breitenbruch
6
Gianluca
Ferrari
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
9
Баямич
Матео
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
1
Агуэрре
Алан
33
Ируста
Лукас
2
Муньос
Эсекьель
37
Leonel
Cardozo
28
Онтиверо
Октавио
36
Герес
Мариано
20
Кабрера
Бруно
7
Акоста
Лаутаро
11
Альварес
Фавио
27
Торрес
Джонатан
18
Leandro
Diaz
III
Атлетико Тукуман
4-4-2
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Ланус

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
4:2
КПЛ
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
П
1:0
П
1:0
КА
2:0
ПА
3:0
ПА
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 5 0.26
Marcelo Estigarribia2 3 0.16
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.16
Gianluca Ferrari 2 0.11
Баямич Матео 2 0.11
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.05
Перуцци Джино 1 0.05
Franco Nicola 1 0.05
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.32
Морено Марселино 4 0.21
Торрес Джонатан 3 0.16
Сальвио Эдуардо 2 0.11
Каррера Рамиро 1 0.05
Mateo Sanabria 1 0.05
Пенья Фелипе 1 0.05
Родригес Агустин 1 0.05
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 4 0
Matias De los Santos II 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Nicolas Romero 4 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Juan Infante 2 0
Francisco Flores 1 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Tomas Durso 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Justo Giani 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Franco Nicola 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Морено Марселино 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Боджо Лусиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Солер Хулио 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ланус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ланус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

5
14
Атлетико Тукуман
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
5
45%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
26%
5
25%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 15
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
3
16%
7
28%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
6
32%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0
Ланус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0
Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Ланус

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 19 8 8 3 23 - 19 32
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Атлетико Тукуман
 1:0 19 8 5 6 19 - 20 29
6.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
7.
Депортиво Риестра
 19 8 4 7 22 - 22 28
8.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
10.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
11.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
12.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
13.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
14.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
15.
Тигре
 0:0 19 6 7 6 24 - 22 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Ланус
 0:1 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Атлетико Тукуман
 1:0 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 0:0 9 5 4 0 11 - 4 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 0:1 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Тигре
 0:0 10 3 4 3 14 - 13 13
25.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 0:0 9 3 3 3 10 - 9 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Атлетико Тукуман
 1:0 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
18.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
20.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 0:1 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Тукуман
Ничья
Ланус
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