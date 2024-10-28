Тур: 19.
0:0
Первый тайм: 29'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
10
Ботта
Рубен
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Ариас РамонЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Армоа БлезНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Alan Sosa
-
-
22 Brian Leizza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Тигре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
2.5
Среднее время на гол
135
36
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
50
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.32
|Портильо Маркос
|2
|0.11
|Соса Рамон
|2
|0.11
|Мартинес Алекс
|2
|0.11
|Таррагона Кристиан
|2
|0.11
|Джиротти Федерико
|2
|0.11
|Ботта Рубен
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.05
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.05
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Депьетри Валентин
|1
|0.05
|Juan Rodriguez2
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.32
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.16
|Армоа Блез
|3
|0.16
|Гальван Томас
|2
|0.11
|Ортега Мартин
|1
|0.05
|Santiago Gonzalez
|1
|0.05
|Кардосо Агустин
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|Nahuel Banegas
|1
|0.05
|Sebastian Medina
|1
|0.05
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|4
|1
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Ботта Рубен
|4
|0
|Портильо Хуан Карлос
|4
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Рамирес Эрик
|2
|0
|Пас Нехуэн
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Santiago Gonzalez
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
13
14
Тальерес Кордоба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Тигре
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
5
38%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
4
29%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
6
25%
4
18%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
6
25%
6
27%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
6%
5
21%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
28%
5
21%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
5
28%
4
17%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Тигре
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
73
44
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
62
37
44
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
711
711
216
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|0:0
|19
|8
|8
|3
|23 - 19
|32
|4.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|1:0
|19
|8
|5
|6
|19 - 20
|29
|6.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|22 - 22
|28
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|11.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|12.
|19
|6
|9
|4
|22 - 19
|27
|13.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|14.
|19
|5
|11
|3
|16 - 13
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|7
|6
|24 - 22
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|19
|6
|5
|8
|12 - 19
|23
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|19
|6
|4
|9
|15 - 19
|22
|22.
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|18 - 23
|21
|24.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|0:1
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|8.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|11 - 4
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|23.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|17.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|0:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7