Тур: 19.
1:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаПортильо Хуан Карлос
39' Желтая карточкаSantiago Gonzalez
1:0
52' ГолТаррагона Кристиан
71' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
1:1
80' ГолEzequiel Forclaz
90'+5
Ход матча
52'
80'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа «Тальереса»
-
22
Эррера
Гидо
10
Ботта
Рубен
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Ариас РамонЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Армоа БлезНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Alan Sosa
-
-
22 Brian Leizza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Тигре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
2.5
Среднее время на гол
135
36
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
50
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.32
|Таррагона Кристиан
|3
|0.16
|Портильо Маркос
|2
|0.11
|Соса Рамон
|2
|0.11
|Мартинес Алекс
|2
|0.11
|Джиротти Федерико
|2
|0.11
|Ботта Рубен
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.05
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.05
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Депьетри Валентин
|1
|0.05
|Juan Rodriguez2
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.32
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.16
|Армоа Блез
|3
|0.16
|Гальван Томас
|2
|0.11
|Ортега Мартин
|1
|0.05
|Santiago Gonzalez
|1
|0.05
|Кардосо Агустин
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|Nahuel Banegas
|1
|0.05
|Sebastian Medina
|1
|0.05
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.05
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|4
|1
|Портильо Хуан Карлос
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Ботта Рубен
|4
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|4
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Рамирес Эрик
|2
|0
|Пас Нехуэн
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
13
14
Тальерес Кордоба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Тигре
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
5
38%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
4
29%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
6
24%
4
17%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
6
24%
7
30%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
5%
5
20%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
5
26%
4
16%
61-75
4
21%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Тигре
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
45
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
37
45
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
712
712
217
217
118
118
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7