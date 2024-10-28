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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Тигре
0'
37' Желтая карточка
Портильо Хуан Карлос
39' Желтая карточка
Santiago Gonzalez
1:0
52' Гол
Таррагона Кристиан
71' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
1:1
80' Гол
Ezequiel Forclaz
90'+5
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
7
Галарса
Матиас
11
Депьетри
Валентин
10
Ботта
Рубен
32
Бартиччотто
Бруно
25
Таррагона
Кристиан
12
Сенобио
Фелипе
8
Гарай
Мартин
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
25
Valentin
Moreno
27
Santiago
Gonzalez
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
7
Рамирес
Эрик
18
Армоа
Блез
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Тигре

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
1:1
С
1:3
С
0:0
П
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
2.5

Среднее время на гол

135
36

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
50

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.32
Таррагона Кристиан 3 0.16
Портильо Маркос 2 0.11
Соса Рамон 2 0.11
Мартинес Алекс 2 0.11
Джиротти Федерико 2 0.11
Ботта Рубен 1 0.05
Бенавидес Гастон Америко 1 0.05
Альбаррасин Густаво 1 0.05
Каталан Матиас 1 0.05
Депьетри Валентин 1 0.05
Juan Rodriguez2 1 0.05
Галарса Матиас 1 0.05
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Риверос Блас 0 0
Портилья Хуан 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.32
Марони Гонсало 3 (1) 0.16
Армоа Блез 3 0.16
Гальван Томас 2 0.11
Ортега Мартин 1 0.05
Santiago Gonzalez 1 0.05
Кардосо Агустин 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Пас Нехуэн 1 0.05
Nahuel Banegas 1 0.05
Sebastian Medina 1 0.05
Ezequiel Forclaz 1 0.05
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Lorenzo Scipioni 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 4 1
Портильо Хуан Карлос 5 0
Ортегоса Диего 3 1
Ботта Рубен 4 0
Бенавидес Гастон Америко 4 0
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Эррера Гидо 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Портилья Хуан 2 0
Alexander Medina 0 1
Паласиос Себастьян 0 1
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 3 0
Ортега Мартин 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Santiago Gonzalez 2 0
Рамирес Эрик 2 0
Пас Нехуэн 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Alan Sosa 1 0
Гарай Мартин 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

13
14
Тальерес Кордоба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Тигре
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
5
38%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
4
29%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
6
24%
4
17%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
6
24%
7
30%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
5%
5
20%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
5
26%
4
16%
61-75
4
21%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Тигре

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
7
12
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 19 8 8 3 24 - 20 32
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Атлетико Тукуман
 19 8 5 6 19 - 20 29
6.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
7.
Депортиво Риестра
 19 8 4 7 22 - 22 28
8.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
10.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
11.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
12.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
13.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
14.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
25.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
18.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
20.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Santiago Gonzalez получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Портильо Хуан Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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