Тур: 19.
2:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБальбоа Адриан
1:1
45' ПенальтиДе Бласис Пабло
2:1
55' ГолRodrigo Castillo
61' Желтая карточкаRodrigo Gallo
2:2
71' ГолХавьер Моралес
90' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
2:3
90' ГолДомина Жеронимо
90'+8
Ход матча
5'
0:1
45'
1:1
55'
2:1
61'
71'
2:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
-
37 Макс АугустоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
10 Enzo Roldan
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Унион Санта-Фе
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
141
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|5
|0.26
|Абальдо Матиас
|3
|0.16
|Кастро Лукас
|2
|0.11
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.11
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.11
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Троянски Франко
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Салазар Давид
|1
|0.05
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.21
|Хавьер Моралес
|4
|0.21
|Орсини Николас
|3 (1)
|0.16
|Домина Жеронимо
|3
|0.16
|Пардо Франко
|2
|0.11
|Питтон Мауро
|1
|0.05
|Simon Rivero
|1
|0.05
|Marcos Mosqueira
|1
|0.05
|Питтон Бруно
|1
|0.05
|Верде Лионель
|1
|0.05
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|6
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Martin Fernandez
|4
|1
|Кастро Лукас
|4
|0
|Nicolas Garayalde
|4
|0
|Канто Густаво
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Макс Аугусто
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|11
|0
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Питтон Бруно
|2
|1
|Marcos Mosqueira
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Унион Санта-Фе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
5
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Унион Санта-Фе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
12
Химнасия Ла-Плата
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Унион Санта-Фе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
6
50%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
7
39%
7
33%
76-90
Пропущено
20
18
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
7
35%
3
17%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
25%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
46
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
415
514
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|2.
|0:0
|19
|9
|8
|2
|20 - 9
|35
|3.
|19
|8
|8
|3
|24 - 20
|32
|4.
|19
|8
|6
|5
|21 - 18
|30
|5.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|6.
|19
|8
|5
|6
|19 - 20
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 22
|28
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|11.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|12.
|19
|6
|9
|4
|22 - 19
|27
|13.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|14.
|19
|5
|11
|3
|16 - 13
|26
|15.
|19
|6
|7
|6
|25 - 23
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|19 - 19
|24
|19.
|0:0
|19
|6
|5
|8
|22 - 26
|23
|20.
|19
|6
|5
|8
|12 - 19
|23
|21.
|19
|6
|4
|9
|15 - 19
|22
|22.
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|18 - 23
|21
|24.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|12 - 4
|21
|5.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|8.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|23.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|21.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7