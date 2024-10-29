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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Химнасия Ла-Плата
2:3
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
5' Гол
Бальбоа Адриан
1:1
45' Пенальти
Де Бласис Пабло
2:1
55' Гол
Rodrigo Castillo
61' Желтая карточка
Rodrigo Gallo
2:2
71' Гол
Хавьер Моралес
90' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
2:3
90' Гол
Домина Жеронимо
90'+8
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
21
Enzo
Martinez3
3
Rodrigo
Gallo
19
Кастро
Лукас
6
Martin
Fernandez
10
Де
Бласис
Пабло
11
Салазар
Давид
30
Rodrigo
Castillo
25
Бриаско-Балекян
Норберто
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Унион Санта-Фе

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:2
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1
С
0:1
С
1:0
С
1:0
П
1:1
КА
0:0
П
5:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
141

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 5 0.26
Абальдо Матиас 3 0.16
Кастро Лукас 2 0.11
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.11
Де Бласис Пабло 2 (2) 0.11
Коласо Николас 1 0.05
Троянски Франко 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Салазар Давид 1 0.05
Пинтадо Хуан 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 4 (1) 0.21
Хавьер Моралес 4 0.21
Орсини Николас 3 (1) 0.16
Домина Жеронимо 3 0.16
Пардо Франко 2 0.11
Питтон Мауро 1 0.05
Simon Rivero 1 0.05
Marcos Mosqueira 1 0.05
Питтон Бруно 1 0.05
Верде Лионель 1 0.05
Mateo Del Blanco 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Lautaro Vargas 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 6 1
Моралес Леонардо 6 0
Martin Fernandez 4 1
Кастро Лукас 4 0
Nicolas Garayalde 4 0
Канто Густаво 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Домингес Бенжамин 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Макс Аугусто 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Салазар Давид 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 11 0
Корвалан Клаудио 5 1
Пардо Франко 4 0
Бальбоа Адриан 2 1
Питтон Бруно 2 1
Marcos Mosqueira 3 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Simon Rivero 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Унион Санта-Фе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
5
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Унион Санта-Фе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
12
Химнасия Ла-Плата
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Унион Санта-Фе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
6
50%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
7
39%
7
33%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
7
35%
3
17%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
4
15
1.5
5
14
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 0:0 19 9 8 2 20 - 9 35
3.
Тальерес Кордоба
 19 8 8 3 24 - 20 32
4.
Унион Санта-Фе
 19 8 6 5 21 - 18 30
5.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
6.
Атлетико Тукуман
 19 8 5 6 19 - 20 29
7.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
8.
Депортиво Риестра
 19 8 4 7 22 - 22 28
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
10.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
11.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
12.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
13.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
14.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 6 7 19 - 19 24
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 19 6 5 8 22 - 26 23
20.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
21.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Уракан
 0:0 10 6 3 1 12 - 4 21
5.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
25.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 0:0 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 10 2 4 4 10 - 12 10
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
16.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
21.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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