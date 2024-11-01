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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Сармьенто
0:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
26' Желтая карточка
Manuel Monaco
28' Желтая карточка
Javier Vallejo
31' Желтая карточка
Лойола Фелипе
44' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
90' Желтая карточка
Марконе Иван
90'+4
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
14
Ронкалья
Факундо
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
11
Manuel
Monaco
31
Tomas
Guiacobini
10
Гайтан
Николас
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
21
Ауче
Габриэль
33
Рей
Родриго
5
Лойола
Фелипе
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
23
Марконе
Иван
21
David
Martinez
44
Монтиэль
Сантьяго
11
Манкуэльо
Федерико
31
Javier
Vallejo
9
Авалос
Габриэль
Сармьенто
4-3-3
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Индепендьенте Авельянеда

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
КПЛ
6:0
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПБ
2:0
ПБ
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.6

Среднее время на гол

120
150

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.75

Среднее время на гол

37
120

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Sebastian Lopez 2 0.1
Joaquin Gho 2 0.1
Гарсия Мануэль 2 0.1
Моралес Иван 2 0.1
Гайтан Николас 1 0.05
Emiliano Mendez 1 0.05
Gabriel Gudino 1 0.05
Naya Ezequeil 1 0.05
Agustin Fontana 1 (1) 0.05
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.05
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 6 (1) 0.3
Монтиэль Сантьяго 3 0.15
Kevin Lomonaco 2 0.1
Лойола Фелипе 1 0.05
Манкуэльо Федерико 1 0.05
Лопес Сантьяго 1 0.05
Alex Luna 1 0.05
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 5 0
Инсаурральде Хуан 4 0
Yair Arismendi 4 0
Franco Paredes 2 1
Matias Rosales 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Manuel Monaco 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Перес Дамиан 5 1
Марконе Иван 6 0
Вера Федерико 4 1
Joaquin Laso 5 0
Alexis Conelo 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 4 0
David Martinez 4 0
Спорле Адриан 2 1
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Лойола Фелипе 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Javier Vallejo 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
8
Сармьенто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (2)
80% (16)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Индепендьенте Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
3
38%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
4
27%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

20
14
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
4
29%
1-15
5
25%
4
29%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1

Результаты матчей

Сармьенто
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
8 раз 40%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
1
10
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
11
9
2
18
1.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 19 9 8 2 20 - 9 35
3.
Тальерес Кордоба
 19 8 8 3 24 - 20 32
4.
Унион Санта-Фе
 19 8 6 5 21 - 18 30
5.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
6.
Атлетико Тукуман
 19 8 5 6 19 - 20 29
7.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
8.
Депортиво Риестра
 19 8 4 7 22 - 22 28
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
10.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
11.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
12.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 6 7 19 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 19 6 5 8 22 - 26 23
21.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Уракан
 10 6 3 1 12 - 4 21
5.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
18.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
19.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Инсаурральде Хуан получил желтую карточку от судьи
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