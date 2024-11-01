Тур: 20.
0:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаManuel Monaco
28' Желтая карточкаJavier Vallejo
31' Желтая карточкаЛойола Фелипе
44' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
90' Желтая карточкаМарконе Иван
90'+4
Ход матча
26'
28'
31'
90'
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoНападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Thyago Ayala
-
-
16 Juan Guasone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Funes
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Alex Luna
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Сармьенто
Индепендьенте Авельянеда
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.6
Среднее время на гол
120
150
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.75
Среднее время на гол
37
120
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.1
|Joaquin Gho
|2
|0.1
|Гарсия Мануэль
|2
|0.1
|Моралес Иван
|2
|0.1
|Гайтан Николас
|1
|0.05
|Emiliano Mendez
|1
|0.05
|Gabriel Gudino
|1
|0.05
|Naya Ezequeil
|1
|0.05
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.05
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.05
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|6 (1)
|0.3
|Монтиэль Сантьяго
|3
|0.15
|Kevin Lomonaco
|2
|0.1
|Лойола Фелипе
|1
|0.05
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.05
|Лопес Сантьяго
|1
|0.05
|Alex Luna
|1
|0.05
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Yair Arismendi
|4
|0
|Franco Paredes
|2
|1
|Matias Rosales
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Перес Дамиан
|5
|1
|Марконе Иван
|6
|0
|Вера Федерико
|4
|1
|Joaquin Laso
|5
|0
|Alexis Conelo
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|4
|0
|David Martinez
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Лойола Фелипе
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
8
Сармьенто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (2)
80% (16)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Индепендьенте Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
3
38%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
4
27%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
4
29%
1-15
5
25%
4
29%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Сармьенто
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
8 раз 40%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
119
218
416
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7