  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Эстудиантес Ла-Плата
1:1
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
8' Желтая карточка
Ivan Villalba
1:0
9' Пенальти
Соса Хосе
20' Желтая карточка
Eric Meza
1:1
37' Пенальти
Франко Ромеро
90'+6
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
26
Лолло
Лусиано
2
Facundo
Rodriguez2
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
24
Bautista
Kociubinski
8
Невес
Габриэль
7
Соса
Хосе
19
Маньома
Алексис
38
Joaquin
Tobio
Burgos
1
Центурион
Эзекиль
5
Бургос
Эстебан
40
Ivan
Villalba
42
Sheyko
Studer
23
Mauricio
Cardillo
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
16
Tobias
Ostchega
24
Luis
Sequeira
7
Victorio
Gabriel
Ramis
22
Вилья
Себастьян
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-1-2
Индепендьенте Ривадавия
3-4-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Ривадавия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПН
2:0
ПНЗА
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.25
Маньома Алексис 2 0.1
Пьятти Пабло 2 0.1
Аскасибар Сантьяго 2 0.1
Edwin Cetre 2 (1) 0.1
Соса Хосе 2 (2) 0.1
Паласиос Тьяго 1 0.05
Javier Correa 1 0.05
Eros Mancuso 1 0.05
Mauro Menzdez 1 0.05
Facundo Rodriguez2 1 0.05
Ромеро Саид 1 0.05
Gaston Benedetti 1 0.05
Joaquin Tobio Burgos 1 0.05
Luciano Gimenez 0 0
Santiago Flores 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 2 0.1
Франко Ромеро 2 (2) 0.1
Victorio Gabriel Ramis 1 0.05
Lautaro Rios 1 0.05
Рамос Гонсало 1 0.05
Ромеро Гастон 1 0.05
Ivan Villalba 1 0.05
Fernando Romero III 1 0.05
Matias Reali 1 0.05
Francisco Petrasso 1 0.05
Хэм Эзекиль 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 5 1
Gaston Benedetti 6 0
Перес Энцо 5 0
Facundo Rodriguez2 4 0
Bautista Kociubinski 3 0
Лолло Лусиано 2 0
Javier Correa 2 0
Невес Габриэль 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Eric Meza 1 0
Luciano Gimenez 1 0
Маньома Алексис 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Тьяго 10 0
Ivan Villalba 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Luis Sequeira 4 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Вилья Себастьян 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Sheyko Studer 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Центурион Эзекиль 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
6
Эстудиантес Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Индепендьенте Ривадавия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
20%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
33%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
5
21%
4
33%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
25%
3
25%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
3
15%
3
14%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
4
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
8 раз 40%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
8
1.5
1
10
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
12
8
5
15
1.5
1
19
3
17
2.5
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 19 9 8 2 20 - 9 35
3.
Тальерес Кордоба
 19 8 8 3 24 - 20 32
4.
Унион Санта-Фе
 19 8 6 5 21 - 18 30
5.
Атлетико Тукуман
 0:0 20 8 6 6 19 - 20 30
6.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
7.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
8.
Депортиво Риестра
 19 8 4 7 22 - 22 28
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
10.
Годой Крус
 0:0 20 6 10 4 22 - 19 28
11.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
12.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 6 7 19 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 19 6 5 8 22 - 26 23
21.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Уракан
 10 6 3 1 12 - 4 21
5.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Атлетико Тукуман
 0:0 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 0:0 11 4 6 1 15 - 9 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 0:0 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
13.
Атлетико Тукуман
 0:0 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
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    • 8'
      Ivan Villalba получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Индепендьенте Ривадавия онлайн

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