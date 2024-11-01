Тур: 20.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаIvan Villalba
1:0
9' ПенальтиСоса Хосе
20' Желтая карточкаEric Meza
1:1
37' ПенальтиФранко Ромеро
90'+6
Ход матча
9'
1:0
20'
37'
1:1
20
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
-
-
31 Roman Gomez
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Lautaro Rios
-
-
-
-
15 Mateo Ortale
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Ривадавия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.25
|Маньома Алексис
|2
|0.1
|Пьятти Пабло
|2
|0.1
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.1
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.1
|Соса Хосе
|2 (2)
|0.1
|Паласиос Тьяго
|1
|0.05
|Javier Correa
|1
|0.05
|Eros Mancuso
|1
|0.05
|Mauro Menzdez
|1
|0.05
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.05
|Ромеро Саид
|1
|0.05
|Gaston Benedetti
|1
|0.05
|Joaquin Tobio Burgos
|1
|0.05
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Santiago Flores
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|2
|0.1
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.1
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0.05
|Lautaro Rios
|1
|0.05
|Рамос Гонсало
|1
|0.05
|Ромеро Гастон
|1
|0.05
|Ivan Villalba
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Matias Reali
|1
|0.05
|Francisco Petrasso
|1
|0.05
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|5
|1
|Gaston Benedetti
|6
|0
|Перес Энцо
|5
|0
|Facundo Rodriguez2
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Тьяго
|10
|0
|Ivan Villalba
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Вилья Себастьян
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Sheyko Studer
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
6
Эстудиантес Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Индепендьенте Ривадавия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
20%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
12
5
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Забито
24
12
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
5
21%
4
33%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
25%
3
25%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
3
15%
3
14%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
4
20%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
8 раз 40%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
65
28
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
128
515
119
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|2.
|19
|9
|8
|2
|20 - 9
|35
|3.
|19
|8
|8
|3
|24 - 20
|32
|4.
|19
|8
|6
|5
|21 - 18
|30
|5.
|0:0
|20
|8
|6
|6
|19 - 20
|30
|6.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 22
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|10.
|0:0
|20
|6
|10
|4
|22 - 19
|28
|11.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|12.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|15.
|19
|6
|7
|6
|25 - 23
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|19 - 19
|24
|19.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|20.
|19
|6
|5
|8
|22 - 26
|23
|21.
|19
|6
|4
|9
|15 - 19
|22
|22.
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|18 - 23
|21
|24.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|10
|6
|3
|1
|12 - 4
|21
|5.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|8.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|0:0
|11
|4
|6
|1
|15 - 9
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|23.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|13.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|21.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7