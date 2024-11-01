Тур: 20.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
29'
28
Соньора
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Alejo Toledo
-
-
22 Pablo Siles
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Уракан
Химнасия Ла-Плата
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.71
Среднее время на гол
66
126
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.25
|Фертоли Эктор
|4 (1)
|0.2
|Аларкон Вильям
|2
|0.1
|Тобио Фернандо
|2
|0.1
|Эчеверрия Родриго
|2
|0.1
|Walter Mazzanti
|1
|0.05
|Рамирес Эрик Иван
|1
|0.05
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.05
|Соньора Алан
|1
|0.05
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|5
|0.25
|Абальдо Матиас
|3
|0.15
|Кастро Лукас
|2
|0.1
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.1
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.1
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Троянски Франко
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Салазар Давид
|1
|0.05
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|8
|0
|Guillermo Benitez1
|4
|1
|Frank Kudelka
|2
|2
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Walter Mazzanti
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Federico Fattori
|3
|0
|Rodrigo Cabral
|3
|0
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Рамирес Эрик Иван
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|6
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Martin Fernandez
|4
|1
|Кастро Лукас
|4
|0
|Nicolas Garayalde
|4
|0
|Канто Густаво
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Макс Аугусто
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Уракан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
8
10
Уракан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Химнасия Ла-Плата
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
18%
3
50%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
5
42%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
4
21%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
26%
7
39%
76-90
Пропущено
10
20
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
7
35%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
4
40%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1
Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Результаты матчей
Уракан
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Уракан
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
46
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
415
415
316
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|2.
|0:0
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|19
|8
|8
|3
|24 - 20
|32
|4.
|19
|8
|6
|5
|21 - 18
|30
|5.
|20
|8
|6
|6
|20 - 21
|30
|6.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 22
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|10.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|11.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|12.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|15.
|19
|6
|7
|6
|25 - 23
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|0:0
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|18.
|20
|6
|6
|8
|22 - 20
|24
|19.
|1:0
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|20.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|21.
|0:1
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|22.
|19
|6
|4
|9
|15 - 19
|22
|23.
|19
|5
|6
|8
|18 - 23
|21
|24.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|5.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|8.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|23.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|26.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|8.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|21.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7