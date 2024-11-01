  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Уракан
0:0
Первый тайм: 38'
Химнасия Ла-Плата
0'
29' Желтая карточка
Абила Рамон

Ход матча

29'
Абила Рамон
 
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.10
Реклама, bettery.ru
3.00
Реклама, bettery.ru
4.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
13
Guillermo
Benitez1
8
Фертоли
Эктор
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
28
Соньора
Алан
16
Rodrigo
Cabral
9
Абила
Рамон
13
Ледесма
Маркос
20
Кабрал
Джонатан
4
Моралес
Леонардо
21
Enzo
Martinez3
15
Пинтадо
Хуан
3
Rodrigo
Gallo
36
Nicolas
Garayalde
6
Martin
Fernandez
10
Де
Бласис
Пабло
25
Бриаско-Балекян
Норберто
30
Rodrigo
Castillo
Уракан
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
5-3-2

История личных встреч

Уракан
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
3:1
КПЛ
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
КДМЗ6
0:0
КДМЗ6
3:2
С
1:1
С
2:2
С
1:3
П
1:0
П
1:1
ПБ
1:0
ПБ
2:4
ПБ
0:2
НБ
2:1
ПВК
0:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
3:1
ПА
4:1
ПА
0:2
ПА
1:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.71

Среднее время на гол

66
126

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.25
Фертоли Эктор 4 (1) 0.2
Аларкон Вильям 2 0.1
Тобио Фернандо 2 0.1
Эчеверрия Родриго 2 0.1
Walter Mazzanti 1 0.05
Рамирес Эрик Иван 1 0.05
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.05
Соньора Алан 1 0.05
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 5 0.25
Абальдо Матиас 3 0.15
Кастро Лукас 2 0.1
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.1
Де Бласис Пабло 2 (2) 0.1
Коласо Николас 1 0.05
Троянски Франко 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Салазар Давид 1 0.05
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 8 0
Guillermo Benitez1 4 1
Frank Kudelka 2 2
Аларкон Вильям 3 1
Walter Mazzanti 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Federico Fattori 3 0
Rodrigo Cabral 3 0
Эчеверрия Родриго 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Lucas Souto 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Абила Рамон 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Рамирес Эрик Иван 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 6 1
Моралес Леонардо 6 0
Martin Fernandez 4 1
Кастро Лукас 4 0
Nicolas Garayalde 4 0
Канто Густаво 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Домингес Бенжамин 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Макс Аугусто 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Салазар Давид 1 0
Juan Cortazzo 1 0

Результаты матчей

Уракан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Уракан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

8
10
Уракан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Химнасия Ла-Плата
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
18%
3
50%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

19
18
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
4
21%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
26%
7
39%
76-90

Пропущено

10
20
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
7
35%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
4
40%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1
Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2

Результаты матчей

Уракан
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Уракан
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
4
15
1.5
4
15
3
16
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 0:0 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Тальерес Кордоба
 19 8 8 3 24 - 20 32
4.
Унион Санта-Фе
 19 8 6 5 21 - 18 30
5.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
6.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
7.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
8.
Депортиво Риестра
 19 8 4 7 22 - 22 28
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
10.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
11.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
12.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 20 6 7 7 19 - 19 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 20 6 5 9 22 - 27 23
22.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Уракан
 0:0 11 6 4 1 12 - 4 22
4.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
5.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 10 4 1 5 12 - 15 13
25.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 0:0 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Абила Рамон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.10
Реклама, bettery.ru
3.00
Реклама, bettery.ru
4.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Уракан
Химнасия Ла-Плата
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный