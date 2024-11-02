Тур: 20.
2:0
Второй тайм: 74'
Ход матча
9'
1:0
58'
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Пас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
117
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.2
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.2
|Хавьер Моралес
|4
|0.2
|Домина Жеронимо
|3
|0.15
|Питтон Мауро
|2
|0.1
|Пардо Франко
|2
|0.1
|Simon Rivero
|1
|0.05
|Marcos Mosqueira
|1
|0.05
|Питтон Бруно
|1
|0.05
|Верде Лионель
|1
|0.05
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|3
|0.15
|Рамирес Игнасио
|3 (1)
|0.15
|Милевич Матко
|1
|0.05
|Мендес Армандо
|1
|0.05
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.05
|Сальседо Сауль
|1
|0.05
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.05
|Агирре Брайан I
|1
|0.05
|Tomas Perez
|1
|0.05
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|11
|0
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Питтон Бруно
|2
|1
|Marcos Mosqueira
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|6
|1
|Веласкес Густаво
|4
|0
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Сальседо Сауль
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Унион Санта-Фе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
7
7
Унион Санта-Фе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
2
40%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
4
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
21
13
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
1
5%
3
23%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
2
15%
61-75
7
33%
6
46%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
5
23%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
5
28%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
910
514
316
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|11
|6
|3
|32 - 13
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|2:0
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|19
|8
|8
|3
|24 - 20
|32
|5.
|20
|8
|6
|6
|20 - 21
|30
|6.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|7.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 22
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|10.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|11.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|12.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|15.
|19
|6
|7
|6
|25 - 23
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|18.
|20
|6
|6
|8
|22 - 20
|24
|19.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|20.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|21.
|0:0
|20
|6
|5
|9
|15 - 19
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|19
|5
|6
|8
|18 - 23
|21
|24.
|0:2
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|2:0
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|4.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|14 - 5
|22
|5.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|6.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|7.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|8.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|0:2
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|23.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 11
|16
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|21.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|0:2
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|0:0
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7