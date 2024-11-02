  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Унион Санта-Фе
2:0
Второй тайм: 74'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
9' Гол
Питтон Мауро
17' Желтая карточка
Торрен Мигель Анхель
2:0
58' Гол
Орсини Николас

Ход матча

9'
Питтон Мауро
(Lautaro Vargas)
1:0
17'
Торрен Мигель Анхель
 
23'
Mateo Del Blanco
Питтон Бруно
 
58'
Орсини Николас
(Mateo Del Blanco)
2:0
62'
 
Мендес Армандо
Акунья Валентино
62'
 
Кардосо Фернандо
Франциско Гонсалес I
62'
 
Рамирес Игнасио
Гарсия Хуан Мануэль
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Унион Санта-Фе
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.05
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Все Коэффициенты
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
12
Маканьо
Рамиро
4
Шотт
Аугусто
25
Веласкес
Густаво
6
Сальседо
Сауль
21
Ваньони
Леонель
41
Tomas
Perez
46
Акунья
Валентино
44
Франциско
Гонсалес
I
19
Милевич
Матко
24
Mateo
Silvetti
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
Унион Санта-Фе
5-3-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:3
КПЛ
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
5:0
П
2:2
П
3:1
ПА
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
117

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 4 (1) 0.2
Бальбоа Адриан 4 (1) 0.2
Хавьер Моралес 4 0.2
Домина Жеронимо 3 0.15
Питтон Мауро 2 0.1
Пардо Франко 2 0.1
Simon Rivero 1 0.05
Marcos Mosqueira 1 0.05
Питтон Бруно 1 0.05
Верде Лионель 1 0.05
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Silvetti 3 0.15
Рамирес Игнасио 3 (1) 0.15
Милевич Матко 1 0.05
Мендес Армандо 1 0.05
Банега Эвер 1 (1) 0.05
Сальседо Сауль 1 0.05
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.05
Агирре Брайан I 1 0.05
Tomas Perez 1 0.05
Gabriel Carabajal 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 11 0
Корвалан Клаудио 5 1
Пардо Франко 4 0
Бальбоа Адриан 2 1
Питтон Бруно 2 1
Marcos Mosqueira 3 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Торрен Мигель Анхель 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Simon Rivero 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 7 1
Фернандес Родриго 6 1
Веласкес Густаво 4 0
Рамирес Игнасио 4 0
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Кардосо Фернандо 2 0
Мендез Начо 2 0
Милевич Матко 2 0
Мендес Армандо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Сальседо Сауль 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Акунья Валентино 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Унион Санта-Фе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

7
7
Унион Санта-Фе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
4
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

21
13
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
1
5%
3
23%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
2
15%
61-75
7
33%
6
46%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
5
23%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
5
28%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1
8
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
9
10
5
14
1.5
3
16
3
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 20 11 6 3 32 - 13 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 2:0 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 19 8 8 3 24 - 20 32
5.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
6.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
7.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
8.
Депортиво Риестра
 19 8 4 7 22 - 22 28
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
10.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
11.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
12.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 0:0 20 6 5 9 15 - 19 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 20 5 6 9 13 - 24 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 0:0 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Унион Санта-Фе
 2:0 11 7 2 2 14 - 5 23
4.
Архентинос Хуниорс
 0:0 11 6 4 1 14 - 5 22
5.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
6.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
7.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
25.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 4 4 3 15 - 11 16
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 2:0 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 0:0 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.05
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6.10
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4.30
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Где смотреть матч Унион Санта-Фе 2:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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