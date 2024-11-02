Тур: 20.
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолПиттон Мауро
17' Желтая карточкаТоррен Мигель Анхель
2:0
59' ГолОрсини Николас
90' Желтая карточкаМендез Начо
90'+4
Ход матча
9'
1:0
59'
90'
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Пас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
117
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.2
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.2
|Хавьер Моралес
|4
|0.2
|Домина Жеронимо
|3
|0.15
|Питтон Мауро
|2
|0.1
|Пардо Франко
|2
|0.1
|Simon Rivero
|1
|0.05
|Marcos Mosqueira
|1
|0.05
|Питтон Бруно
|1
|0.05
|Верде Лионель
|1
|0.05
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|3
|0.15
|Рамирес Игнасио
|3 (1)
|0.15
|Милевич Матко
|1
|0.05
|Мендес Армандо
|1
|0.05
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.05
|Сальседо Сауль
|1
|0.05
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.05
|Агирре Брайан I
|1
|0.05
|Tomas Perez
|1
|0.05
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|11
|0
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Питтон Бруно
|2
|1
|Marcos Mosqueira
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|6
|1
|Веласкес Густаво
|4
|0
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Сальседо Сауль
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Унион Санта-Фе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
7
7
Унион Санта-Фе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
7%
2
40%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
2
40%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
5
33%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
4
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
2
9%
3
23%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
2
15%
61-75
7
30%
6
46%
76-90
Пропущено
18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
11%
3
13%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
3
17%
6
25%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
5
28%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
56
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
37
18
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
911
614
317
317
119
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7