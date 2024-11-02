  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Архентинос Хуниорс
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
41' Желтая карточка
Francis Mac Allister
45' Красная карточка
Kevin Coronel
45' Желтая карточка
Родригес Диего
74' Желтая карточка
Lucas Gomez
79' Желтая карточка
Бузат Агустин
0:1
90' Гол
Augustin Lagos
90' Красная карточка
Феррейра Кристиан I
1:1
90' Гол
Меса Фернандо
90' Желтая карточка
E. Viveros
90'+8
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
25
Lucas
Gomez
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
17
Феррейра
Кристиан
I
11
Хосе
Херрейра
9
Ромеро
Максимильяно
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
26
Бузат
Агустин
32
Ордоньес
Кристиан
5
Элиас
Халиль
27
Thiago
Fernandez
22
Акино
Клаудио
20
Пиццини
Франсиско
9
Ромеро
Брайан
Архентинос Хуниорс
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

10%
53.3%
36.7%
3 победы 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
0:2
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
0:1
П
3:0
П
0:2
ПА
3:1
КС
4:0
КС
0:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.4

Среднее время на гол

79
225

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.73

Среднее время на гол

61
122

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.3
0.57

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
158

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 4 (1) 0.2
Хосе Херрейра 2 0.1
Ромеро Максимильяно 2 0.1
Ороз Николас 2 0.1
Альварес Франсиско 2 0.1
Родригес Алан 1 0.05
Меса Фернандо 1 0.05
Гальван Джонатан 1 0.05
Гонду Лусиано 1 0.05
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Kevin Coronel 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 11 (1) 0.55
Акино Клаудио 7 (2) 0.35
Thiago Fernandez 5 0.25
Пиццини Франсиско 4 0.2
Майкл Сантос 3 0.15
Гомес Элиас 1 0.05
Пеллегрини Матиас 1 0.05
Augustin Lagos 1 0.05
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Альварес Франсиско 4 1
Хосе Херрейра 5 0
Francis Mac Allister 5 0
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Kevin Coronel 2 1
Lucas Gomez 2 0
Родригес Диего II 2 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Феррейра Кристиан I 0 1
Tomas Molina 1 0
Прието Себастьян 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Родригес Алан 1 0
E. Viveros 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Перелло Матиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Tobias Ramirez 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 7 0
Гомес Валентин 6 0
Маммана Эмануэль 4 1
Ромеро Брайан 4 0
Roberto Garcia 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Акино Клаудио 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Augustin Lagos 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Родригез Рендалл 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Архентинос Хуниорс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

0
17
Архентинос Хуниорс
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
50% (10)
5% (1)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
20% (4)
65% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

1
23

Голы по времени матча

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
5
42%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
19 Не забивали 11
1
100%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

14
2
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

17
33
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 15
12 Не забивали 2
2
12%
3
9%
1-15
2
12%
8
24%
16-30
4
24%
3
9%
31-45
4
24%
6
18%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
2
12%
7
21%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
4
21%
5
36%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 89%
1
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
3:0
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 60%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
4
5
3
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
8
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
12
0.5
Больше Меньше
18
2
5
15
1.5
8
12
3
17
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 19 8 8 3 24 - 20 32
5.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
6.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
7.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
8.
Депортиво Риестра
 19 8 4 7 22 - 22 28
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
10.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
11.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
12.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
4.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
5.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
6.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
7.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
25.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Родригес Диего II получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      УДАЛЕНИЕ! - Кевин Коронель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 41'
      Фрэнсис Макаллистер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный