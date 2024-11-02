Тур: 20.
1:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
45' Красная карточкаKevin Coronel
45' Желтая карточкаРодригес Диего
74' Желтая карточкаLucas Gomez
79' Желтая карточкаБузат Агустин
0:1
90' ГолAugustin Lagos
90' Красная карточкаФеррейра Кристиан I
1:1
90' ГолМеса Фернандо
90' Желтая карточкаE. Viveros
90'+8
Ход матча
45'
45'
74'
79'
90'
0:1
90'
1:1
90'
25
Lucas
Gomez
21
Ороз
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
-
-
-
-
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
30 матчей
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
10%
53.3%
36.7%
3 победы 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.4
Среднее время на гол
79
225
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.47
0.73
Среднее время на гол
61
122
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
1.3
0.57
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
69
158
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|4 (1)
|0.2
|Хосе Херрейра
|2
|0.1
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.1
|Ороз Николас
|2
|0.1
|Альварес Франсиско
|2
|0.1
|Родригес Алан
|1
|0.05
|Меса Фернандо
|1
|0.05
|Гальван Джонатан
|1
|0.05
|Гонду Лусиано
|1
|0.05
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
|Kevin Coronel
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|11 (1)
|0.55
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.35
|Thiago Fernandez
|5
|0.25
|Пиццини Франсиско
|4
|0.2
|Майкл Сантос
|3
|0.15
|Гомес Элиас
|1
|0.05
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|Augustin Lagos
|1
|0.05
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Альварес Франсиско
|4
|1
|Хосе Херрейра
|5
|0
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Kevin Coronel
|2
|1
|Lucas Gomez
|2
|0
|Родригес Диего II
|2
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|0
|1
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Перелло Матиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
|Tobias Ramirez
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|7
|0
|Гомес Валентин
|6
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Родригез Рендалл
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Архентинос Хуниорс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
0
17
Архентинос Хуниорс
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
50% (10)
5% (1)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
20% (4)
65% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
1
23
Голы по времени матча
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
5
42%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Забито
1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
19 Не забивали 11
1
100%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
14
2
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
17
33
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 15
12 Не забивали 2
2
12%
3
9%
1-15
2
12%
8
24%
16-30
4
24%
3
9%
31-45
4
24%
6
18%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
2
12%
7
21%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
4
21%
5
36%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 89%
1
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
3:0
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 60%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
45
38
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
18
Больше Меньше
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
812
Больше Меньше
182
515
812
317
416
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7