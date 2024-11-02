  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Депортиво Риестра
0:0
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
32' Желтая карточка
Juan Rodriguez2
44' Желтая карточка
Кристиан Фаббиани

Ход матча

32'
 
Juan Rodriguez2
44'
Кристиан Фаббиани
 
Лучшие коэффициенты
Депортиво Риестра
Ничья
Тальерес Кордоба
3.75
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3.10
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Все Коэффициенты
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
22
Cristian
Paz
II
3
Nicolas
Torres
28
Rodrigo
Sayavedra
16
Guillermo
Pereira
8
Milton
Aaron
Celiz
19
Jonathan
Goya
35
Brian
Sanchez
32
Nicolas
Benegas
9
Jonathan
Herrera1
22
Эррера
Гидо
13
Виго
Алекс
6
Juan
Rodriguez2
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
30
Ортегоса
Диего
8
Галарса
Матиас
10
Ботта
Рубен
11
Депьетри
Валентин
25
Таррагона
Кристиан
Депортиво Риестра
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 9 (2) 0.45
Brian Sanchez 3 0.15
Antony Alonso 3 0.15
Nicolas Benegas 2 (1) 0.1
Alexander Diaz 2 0.1
Браво Гонзало 1 0.05
Guillermo Pereira 1 0.05
Alan Barrionuevo 1 0.05
Nicolas Sansotre 0 0
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Ignacio Arce 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.3
Таррагона Кристиан 3 0.15
Портильо Маркос 2 0.1
Соса Рамон 2 0.1
Мартинес Алекс 2 0.1
Джиротти Федерико 2 0.1
Ботта Рубен 1 0.05
Бенавидес Гастон Америко 1 0.05
Альбаррасин Густаво 1 0.05
Каталан Матиас 1 0.05
Депьетри Валентин 1 0.05
Juan Rodriguez2 1 0.05
Галарса Матиас 1 0.05
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Риверос Блас 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 6 1
Рамирес Педро 5 1
Milton Aaron Celiz 6 0
Jonatan Goitia 4 0
Alan Barrionuevo 2 1
Nicolas Torres 3 0
Brian Sanchez 3 0
Кристиан Фаббиани 2 0
Delfor Minervino 0 1
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 4 1
Портильо Хуан Карлос 5 0
Ортегоса Диего 3 1
Ботта Рубен 4 0
Бенавидес Гастон Америко 4 0
Alexander Medina 0 2
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Эррера Гидо 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Портилья Хуан 2 0
Паласиос Себастьян 0 1
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Депортиво Риестра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

1
12
Депортиво Риестра
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Тальерес Кордоба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
6%
5
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
8
47%
5
38%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
2
9%
6
24%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
9
41%
6
24%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
23%
1
5%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
7
32%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
4
5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
6.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
7.
Депортиво Риестра
 0:0 20 8 5 7 22 - 22 29
8.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
10.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
11.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
12.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 0:0 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
4.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
5.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
6.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
7.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
8.
Тальерес Кордоба
 0:0 9 5 4 0 12 - 5 19
9.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
25.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 0:0 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Кристиан Фаббиани получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Хуан Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Депортиво Риестра
Ничья
Тальерес Кордоба
3.75
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3.10
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2.20
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