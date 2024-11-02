Тур: 20.
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
44' Желтая карточкаКристиан Фаббиани
85' Желтая карточкаMario Sanabria
87' Желтая карточкаRamiro Ruiz
90'+6
Ход матча
32'
85'
87'
22
Эррера
Гидо
13
Виго
Алекс
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|9 (2)
|0.45
|Brian Sanchez
|3
|0.15
|Antony Alonso
|3
|0.15
|Nicolas Benegas
|2 (1)
|0.1
|Alexander Diaz
|2
|0.1
|Браво Гонзало
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Alan Barrionuevo
|1
|0.05
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Ignacio Arce
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.3
|Таррагона Кристиан
|3
|0.15
|Портильо Маркос
|2
|0.1
|Соса Рамон
|2
|0.1
|Мартинес Алекс
|2
|0.1
|Джиротти Федерико
|2
|0.1
|Ботта Рубен
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.05
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.05
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Депьетри Валентин
|1
|0.05
|Juan Rodriguez2
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|6
|1
|Рамирес Педро
|5
|1
|Milton Aaron Celiz
|6
|0
|Jonatan Goitia
|4
|0
|Alan Barrionuevo
|2
|1
|Кристиан Фаббиани
|3
|0
|Nicolas Torres
|3
|0
|Brian Sanchez
|3
|0
|Delfor Minervino
|0
|1
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
|Mario Sanabria
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|4
|1
|Портильо Хуан Карлос
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Ботта Рубен
|4
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|4
|0
|Alexander Medina
|0
|2
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Депортиво Риестра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
1
12
Депортиво Риестра
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (5)
65% (13)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
35% (7)
5% (1)
Тальерес Кордоба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
5
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
8
47%
5
38%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Забито
22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
2
9%
6
24%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
9
41%
6
24%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
23%
1
5%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
7
32%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
81
65
45
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
146
614
713
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|20
|8
|6
|6
|20 - 21
|30
|6.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|7.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|8.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|10.
|0:0
|20
|6
|10
|4
|21 - 13
|28
|11.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|12.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|15.
|19
|6
|7
|6
|25 - 23
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|18.
|20
|6
|6
|8
|22 - 20
|24
|19.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|20.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|21.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|0:0
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|24.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|5.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|6.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|7.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|8.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 7
|20
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|23.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|5 - 13
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|18.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|19.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7