Тур: 20.
2:0
Второй тайм: 80'
0'
26' Желтая карточкаДиас Пауло
34' Желтая карточкаMartin Ezequiel Canete
1:0
44' ГолСолари Пабло
45' Желтая карточкаМеса Максимильяно
2:0
46' ГолСолари Пабло
56' Желтая карточкаRamiro Di Luciano
79' Желтая карточкаБарейро Адам
Ход матча
26'
44'
1:0
46'
2:0
79'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Juan Bisanz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Ривер Плейт
Банфилд
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
23 матча
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.6
Среднее время на гол
53
56
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.15
Среднее время на гол
81
78
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.43
1.35
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
Среднее время на гол
62
66
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|8 (3)
|0.4
|Колидио Факундо
|4
|0.2
|Солари Пабло
|3
|0.15
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.1
|Фернандес Игнасио
|1
|0.05
|Мастантуоно Франко
|1
|0.05
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Меса Максимильяно
|1
|0.05
|Барко Эсекьель
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6 (1)
|0.3
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.2
|Гарате Леандро
|2
|0.1
|Диас Дамиан
|1
|0.05
|Jesus Soraire
|1
|0.05
|Alejandro Maciel
|1
|0.05
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.05
|Де Ритис Матиас
|1
|0.05
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Гальван Бриан
|0
|0
|Ramiro Di Luciano
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Меса Максимильяно
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nunez
|7
|1
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Де Ритис Матиас
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Juan Bisanz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Facundo Sanguinetti
|2
|0
|Ramiro Di Luciano
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Мунуа Густаво
|1
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Гальван Бриан
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Банфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Банфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
11
Ривер Плейт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
63% (12)
0% (0)
Банфилд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
18
5
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
17%
1
20%
1-15
2
11%
2
40%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
6
29%
3
17%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
23%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Банфилд
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
Точный счет
0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
0:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
45
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
145
514
415
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|20
|8
|6
|6
|20 - 21
|30
|6.
|2:0
|20
|7
|9
|4
|23 - 13
|30
|7.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|8.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|11.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|12.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|15.
|19
|6
|7
|6
|25 - 23
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|18.
|20
|6
|6
|8
|22 - 20
|24
|19.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|20.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|21.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|0:2
|20
|5
|6
|9
|18 - 25
|21
|24.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|4.
|2:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 7
|22
|5.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|6.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|7.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|8.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|23.
|0:2
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|17.
|2:0
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|0:2
|11
|2
|2
|7
|5 - 15
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7