  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Ривер Плейт
2:0
Второй тайм: 80'
Банфилд
0'
26' Желтая карточка
Диас Пауло
34' Желтая карточка
Martin Ezequiel Canete
1:0
44' Гол
Солари Пабло
45' Желтая карточка
Меса Максимильяно
2:0
46' Гол
Солари Пабло
56' Желтая карточка
Ramiro Di Luciano
79' Желтая карточка
Барейро Адам
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
24
Акунья
Маркос
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
8
Меса
Максимильяно
19
Эчеверри
Клаудио
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
14
Гальван
Бриан
5
Cristian
Nunez
24
Martin
Ezequiel
Canete
11
Ignacio
Rodriguez
40
Agustin
Obando
9
Bruno
Christian
Sepulveda
Ривер Плейт
3-3-3-1
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Банфилд

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

23 матча

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:4
ЛП
1:2
КПЛ
1:2
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:1
П
4:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
0:2

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.6

Среднее время на гол

53
56

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.15

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.43
1.35

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 8 (3) 0.4
Колидио Факундо 4 0.2
Солари Пабло 3 0.15
Эчеверри Клаудио 2 0.1
Фернандес Игнасио 1 0.05
Мастантуоно Франко 1 0.05
Лансини Мануэль 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Меса Максимильяно 1 0.05
Барко Эсекьель 1 0.05
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 (1) 0.3
Milton Gimenez 4 (1) 0.2
Гарате Леандро 2 0.1
Диас Дамиан 1 0.05
Jesus Soraire 1 0.05
Alejandro Maciel 1 0.05
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Ignacio Rodriguez 1 0.05
Де Ритис Матиас 1 0.05
Juan Alvarez2 0 0
Geronimo Rivera 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Гальван Бриан 0 0
Ramiro Di Luciano 0 0
Mauricio Roldan 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Борха Мигель 4 0
Краневиттер Матиас 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Акунья Маркос 1 0
Меса Максимильяно 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 7 1
Alejandro Maciel 5 1
Инсуа Эмануэль 4 0
Родригес Йонатан 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Де Ритис Матиас 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Juan Bisanz 1 1
Jesus Soraire 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Milton Gimenez 2 0
Facundo Sanguinetti 2 0
Ramiro Di Luciano 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Мунуа Густаво 1 0
Матиас Гонсалез 1 0
Гальван Бриан 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Банфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Банфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
11
Ривер Плейт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
63% (12)
0% (0)
Банфилд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

18
5
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
17%
1
20%
1-15
2
11%
2
40%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
6
29%
3
17%
76-90

Пропущено

13
23
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
23%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Банфилд

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Точный счет

0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

0:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
4
5
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
4
15
4
15
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
6.
Ривер Плейт
 2:0 20 7 9 4 23 - 13 30
7.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
8.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
9.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
11.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
12.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Банфилд
 0:2 20 5 6 9 18 - 25 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
4.
Ривер Плейт
 2:0 11 6 4 1 20 - 7 22
5.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
6.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
7.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
8.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
13.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
23.
Банфилд
 0:2 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
25.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 2:0 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 0:2 11 2 2 7 5 - 15 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
26.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
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