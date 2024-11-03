Тур: 20.
0:1
Второй тайм: 53'
Ход матча
24'
34'
49'
0:1
29
Хара
Франко
38
Рубио
Тобиас
25
Перес
Сесар
30
Лопес
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Бельграно
Дефенса и Хустисия
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.13
0.33
Среднее время на гол
80
270
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|7
|0.35
|Nicolas Fernandez I
|5
|0.25
|Рейна Брайан
|2
|0.1
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.05
|Чаварриа Пабло
|1
|0.05
|Эстебан Ролон
|1
|0.05
|Anibal Leguizamon
|1
|0.05
|Баринага Хуан
|1
|0.05
|Mariano Troilo
|1
|0.05
|Geronimo Heredia
|1
|0.05
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|4
|0.2
|Gabriel Alanis
|2
|0.1
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.1
|Осорио Абель
|2 (1)
|0.1
|Matias Sosa
|1
|0.05
|Рамирес Матиас
|1
|0.05
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Luciano Herrera
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Дельгадо Рафаэль
|5
|0
|Чаварриа Пабло
|3
|1
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Факундо-Томас Киньон
|3
|0
|Gabriel Compagnucci
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|7
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Nicolas Fernandez I
|3
|0
|Benjamin Schamine
|3
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Перес Сесар
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
7
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
8
Бельграно
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Дефенса и Хустисия
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
15
7
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
40%
1
14%
61-75
4
27%
3
43%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
5
24%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
3
33%
5
24%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
25%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
23
16
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
4
17%
5
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
7
30%
1
6%
61-75
6
26%
4
25%
76-90
Пропущено
20
27
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
5%
5
19%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
5
25%
6
22%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
6
30%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0
Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1
Результаты матчей
Бельграно
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
27
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
55
27
19
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
118
613
316
217
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|20
|8
|6
|6
|20 - 21
|30
|6.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|7.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|8.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|11.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|12.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|0:1
|20
|6
|8
|6
|22 - 22
|26
|15.
|19
|6
|7
|6
|25 - 23
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|18.
|20
|6
|6
|8
|22 - 20
|24
|19.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|20.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|21.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|24.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|1:0
|20
|4
|7
|9
|16 - 28
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|5.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|6.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|7.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|8.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|13.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|23.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|0:1
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7