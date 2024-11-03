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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Бельграно
1:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
24' Желтая карточка
Сото Алексис
34' Желтая карточка
Перес Сесар
0:1
50' Гол
Осорио Абель
62' Желтая карточка
Juan Velazquez
1:1
65' Гол
Хара Франко
73' Желтая карточка
Anibal Leguizamon
76' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
1:2
87' Гол
Молинас Аарон
90'+6
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
37
Mariano
Troilo
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
15
Меносси
Лукас
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
53
Juan
Velazquez
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
25
Перес
Сесар
17
Gabriel
Alanis
16
Молинас
Аарон
30
Лопес
Кевин
7
Осорио
Абель
Бельграно
3-5-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Дефенса и Хустисия

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
0:2
ЛП
2:0
С
1:1
С
1:1
П
0:1
К
1:2
П
1:0
П
3:0
НБ
2:3
НБ
2:0
НБ
1:3
НБ
1:2
НБ
3:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.13
0.33

Среднее время на гол

80
270

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 8 0.4
Nicolas Fernandez I 5 0.25
Рейна Брайан 2 0.1
Суарес Матиас 2 0.1
Факундо-Томас Киньон 1 0.05
Чаварриа Пабло 1 0.05
Эстебан Ролон 1 0.05
Anibal Leguizamon 1 0.05
Баринага Хуан 1 0.05
Mariano Troilo 1 0.05
Geronimo Heredia 1 0.05
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 5 0.25
Осорио Абель 3 (1) 0.15
Gabriel Alanis 2 0.1
Juan Bautista Miritello 2 0.1
Matias Sosa 1 0.05
Рамирес Матиас 1 0.05
Минго Сантьяго Рамос 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Luciano Herrera 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 7 0
Хара Франко 5 0
Дельгадо Рафаэль 5 0
Чаварриа Пабло 3 1
Ребола Алехандро 2 1
Факундо-Томас Киньон 3 0
Gabriel Compagnucci 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Эстебан Ролон 2 0
Juan Velazquez 2 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Anibal Leguizamon 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 7 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Luciano Herrera 6 0
Facundo Gutierrez 4 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 4 0
Nicolas Fernandez I 3 0
Benjamin Schamine 3 0
Dario Caceres 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Перес Сесар 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0

Результаты матчей

Бельграно
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
7
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дефенса и Хустисия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
8
Бельграно
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Дефенса и Хустисия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

16
9
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
7
44%
1
11%
61-75
4
25%
4
44%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
5
23%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
4
36%
5
23%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
25%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

24
18
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
17%
5
28%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
8
33%
1
6%
61-75
6
25%
5
28%
76-90

Пропущено

22
28
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
5%
5
18%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
6
27%
5
18%
31-45
6
27%
6
21%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
7
32%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0
Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1

Результаты матчей

Бельграно
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
7
1.5
2
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
7
1.5
2
9
1
8
2.5
1
10
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
12
8
6
14
1.5
4
16
2
18
2.5
1
19
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
6.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
7.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
8.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
9.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
11.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
12.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
15.
Тигре
 19 6 7 6 25 - 23 25
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
4.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
5.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
6.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
7.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
8.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
13.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
25.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Перес Сесар получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бельграно 1:2 Дефенса и Хустисия онлайн

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