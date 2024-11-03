Тур: 20.
1:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаСото Алексис
34' Желтая карточкаПерес Сесар
0:1
50' ГолОсорио Абель
62' Желтая карточкаJuan Velazquez
1:1
65' ГолХара Франко
73' Желтая карточкаAnibal Leguizamon
76' Желтая карточкаJuan Bautista Miritello
1:2
87' ГолМолинас Аарон
90'+6
Ход матча
24'
34'
50'
0:1
62'
65'
1:1
87'
1:2
29
Хара
Франко
38
Рубио
Тобиас
25
Перес
Сесар
30
Лопес
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Бельграно
Дефенса и Хустисия
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.13
0.33
Среднее время на гол
80
270
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|8
|0.4
|Nicolas Fernandez I
|5
|0.25
|Рейна Брайан
|2
|0.1
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.05
|Чаварриа Пабло
|1
|0.05
|Эстебан Ролон
|1
|0.05
|Anibal Leguizamon
|1
|0.05
|Баринага Хуан
|1
|0.05
|Mariano Troilo
|1
|0.05
|Geronimo Heredia
|1
|0.05
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|5
|0.25
|Осорио Абель
|3 (1)
|0.15
|Gabriel Alanis
|2
|0.1
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.1
|Matias Sosa
|1
|0.05
|Рамирес Матиас
|1
|0.05
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Luciano Herrera
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Дельгадо Рафаэль
|5
|0
|Чаварриа Пабло
|3
|1
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Факундо-Томас Киньон
|3
|0
|Gabriel Compagnucci
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Juan Velazquez
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Anibal Leguizamon
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|7
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Nicolas Fernandez I
|3
|0
|Benjamin Schamine
|3
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Перес Сесар
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
7
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дефенса и Хустисия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
8
Бельграно
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Дефенса и Хустисия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
16
9
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
7
44%
1
11%
61-75
4
25%
4
44%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
5
23%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
4
36%
5
23%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
25%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
24
18
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
17%
5
28%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
8
33%
1
6%
61-75
6
25%
5
28%
76-90
Пропущено
22
28
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
5%
5
18%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
6
27%
5
18%
31-45
6
27%
6
21%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
7
32%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0
Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1
Результаты матчей
Бельграно
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
63
47
27
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
65
27
29
18
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
128
614
416
218
119
218
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7