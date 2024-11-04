  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 29'
Сармьенто
0'
28' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан

Ход матча

13'
 
Ауче Габриэль
Emiliano Mendez
28'
 
Инсаурральде Хуан
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Сармьенто
1.90
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3.35
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6.10
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Все Коэффициенты
25
Tomas
Durso
15
Nestor
Breitenbruch
6
Gianluca
Ferrari
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
11
Nicolas
Castro1
9
Баямич
Матео
19
Marcelo
Estigarribia2
37
Mateo
Agustin
Coronel
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
31
Tomas
Guiacobini
52
Emiliano
Mendez
28
Joaquin
Gho
10
Гайтан
Николас
11
Manuel
Monaco
18
Моралес
Иван
Атлетико Тукуман
4-4-2
Сармьенто
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Сармьенто

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
4:1
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
ЛП
3:0
КПЛ
1:2
К
4:0
П
2:1
ПБ
3:2
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
0:0
ПБ
0:1
ПБ
4:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

2.29
0.5

Среднее время на гол

39
180

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

1.92
0.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

46
146

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 5 0.24
Marcelo Estigarribia2 4 0.19
Mateo Agustin Coronel 4 (1) 0.19
Gianluca Ferrari 2 0.1
Баямич Матео 2 0.1
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.05
Перуцци Джино 1 0.05
Franco Nicola 1 0.05
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Sebastian Lopez 2 0.1
Joaquin Gho 2 0.1
Гарсия Мануэль 2 0.1
Моралес Иван 2 0.1
Гайтан Николас 1 0.05
Emiliano Mendez 1 0.05
Gabriel Gudino 1 0.05
Naya Ezequeil 1 0.05
Agustin Fontana 1 (1) 0.05
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.05
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 5 0
Matias De los Santos II 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Nicolas Romero 4 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Juan Infante 2 0
Gianluca Ferrari 2 0
Francisco Flores 1 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Tomas Durso 1 0
Justo Giani 1 0
Marcelo Estigarribia2 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Franco Nicola 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 5 0
Инсаурральде Хуан 4 0
Yair Arismendi 4 0
Franco Paredes 2 1
Matias Rosales 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Manuel Monaco 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
8
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сармьенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

6
5
Атлетико Тукуман
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сармьенто
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (2)
80% (16)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
30%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Сармьенто

Точный счет

1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:1
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 60%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
1
11 раз 55%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
1.5
Больше Меньше
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Расинг Авельянеда
 20 9 4 7 28 - 20 31
6.
Атлетико Тукуман
 0:0 21 8 7 6 20 - 21 31
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
11.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Сармьенто
 0:0 21 4 10 7 15 - 20 22
25.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
6.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
7.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Атлетико Тукуман
 0:0 11 6 3 2 13 - 9 21
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
16.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 0:0 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
8.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 0:0 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Сармьенто
 0:0 10 1 5 4 8 - 13 8
22.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Сармьенто
1.90
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3.35
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6.10
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