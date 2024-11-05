Тур: 21.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
1:0
39' ГолMarcelo Estigarribia2
62' Желтая карточкаFranco Paredes
70' Желтая карточкаRenzo Tesuri
80' Желтая карточкаNicolas Romero
81' Желтая карточкаMateo Agustin Coronel
85' Желтая карточкаFranco Nicola
90'+5
Ход матча
39'
62'
70'
80'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Tomas
Durso
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Juan Guasone
-
12 Thyago Ayala
-
-
-
Главный тренер: Martin Funes
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Сармьенто
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
2.29
0.5
Среднее время на гол
39
180
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
1.92
0.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
46
146
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|5
|0.24
|Marcelo Estigarribia2
|5
|0.24
|Mateo Agustin Coronel
|4 (1)
|0.19
|Gianluca Ferrari
|2
|0.1
|Баямич Матео
|2
|0.1
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.05
|Перуцци Джино
|1
|0.05
|Franco Nicola
|1
|0.05
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.1
|Joaquin Gho
|2
|0.1
|Гарсия Мануэль
|2
|0.1
|Моралес Иван
|2
|0.1
|Гайтан Николас
|1
|0.05
|Emiliano Mendez
|1
|0.05
|Gabriel Gudino
|1
|0.05
|Naya Ezequeil
|1
|0.05
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.05
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.05
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|5
|0
|Renzo Tesuri
|5
|0
|Nicolas Romero
|5
|0
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Adrian Sanchez
|4
|0
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Gianluca Ferrari
|2
|0
|Franco Nicola
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Franco Paredes
|3
|1
|Yair Arismendi
|4
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
8
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сармьенто
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
6
5
Атлетико Тукуман
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сармьенто
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
76% (16)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
4
27%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
30%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Сармьенто
Точный счет
1:0
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
2
3 раза 27%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 29%
1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 62%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
1
11 раз 52%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
138
417
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|10.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|17.
|20
|6
|7
|7
|21 - 22
|25
|18.
|1:1
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|1:1
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|20.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|21.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|25.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|11.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|12.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|16.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|17.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|17.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|18.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|19.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7