Тур: 21.
1:1
Первый тайм: 16'
Ход матча
3'
12'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Elias
Ocampo
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Mateo Ortale
-
17 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Elias OcampoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Копетти ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|2
|0.1
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.1
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.1
|Lautaro Rios
|1
|0.05
|Рамос Гонсало
|1
|0.05
|Ромеро Гастон
|1
|0.05
|Ivan Villalba
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Matias Reali
|1
|0.05
|Francisco Petrasso
|1
|0.05
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.14
|Agustin Modica
|3
|0.14
|Кампас Хаминтон
|2
|0.1
|Facundo Mallo
|2
|0.1
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.05
|Копетти Энцо
|1
|0.05
|Хименес Хуан
|1
|0.05
|Carlos Quintana
|1
|0.05
|Рубен Марко
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Kevin Ortiz
|1
|0.05
|Fabricio Oviedo
|1
|0.05
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Villalba
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Вилья Себастьян
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Sheyko Studer
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|5
|1
|Kevin Ortiz
|6
|0
|Carlos Quintana
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Рубен Марко
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Miguel Barbieri
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Копетти Энцо
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Солари Аугусто
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
|Gaspar Duarte
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Росарио Сентраль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
4
14
Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Росарио Сентраль
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
5
42%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
7
50%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
4
25%
3
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
12
21
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
4
33%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
25%
10
48%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
14%
7
33%
1-15
5
24%
5
24%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
8 раз 40%
2
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
146
119
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|10.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|17.
|20
|6
|7
|7
|21 - 22
|25
|18.
|1:1
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|1:1
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|20.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|21.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|25.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|11.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|12.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|16.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|17.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|17.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|18.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|19.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7