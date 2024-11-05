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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Индепендьенте Ривадавия
1:1
Первый тайм: 16'
Росарио Сентраль
0'
1:0
3' Гол
Victorio Gabriel Ramis
1:1
12' Гол
Carlos Quintana

Ход матча

3'
Victorio Gabriel Ramis
(Вилья Себастьян)
1:0
12'
1:1
Carlos Quintana
(Victor Malcorra)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Ривадавия
Ничья
Росарио Сентраль
3.15
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3.15
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2.85
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Все Коэффициенты
1
Центурион
Эзекиль
23
Mauricio
Cardillo
5
Бургос
Эстебан
42
Sheyko
Studer
16
Tobias
Ostchega
28
Рамос
Гонсало
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
24
Luis
Sequeira
7
Victorio
Gabriel
Ramis
22
Вилья
Себастьян
1
Броун
Хорхе
37
Elias
Ocampo
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
23
Солари
Аугусто
45
Kevin
Ortiz
34
Samuel
Beltran
10
Victor
Malcorra
27
Gaspar
Duarte
9
Рубен
Марко
Индепендьенте Ривадавия
4-3-3
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
1:0
ПБ
1:3
ПБ
2:2
ПБ
1:0
НБ
2:0
НБ
0:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 2 0.1
Victorio Gabriel Ramis 2 0.1
Франко Ромеро 2 (2) 0.1
Lautaro Rios 1 0.05
Рамос Гонсало 1 0.05
Ромеро Гастон 1 0.05
Ivan Villalba 1 0.05
Fernando Romero III 1 0.05
Matias Reali 1 0.05
Francisco Petrasso 1 0.05
Хэм Эзекиль 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.14
Agustin Modica 3 0.14
Кампас Хаминтон 2 0.1
Facundo Mallo 2 0.1
Laurtaro Giaccone 1 0.05
Копетти Энцо 1 0.05
Хименес Хуан 1 0.05
Carlos Quintana 1 0.05
Рубен Марко 1 0.05
Tomas O'Connor 1 0.05
Alan Rodriguez2 1 0.05
Luca Martinez Dupuy 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Kevin Ortiz 1 0.05
Fabricio Oviedo 1 0.05
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Villalba 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Luis Sequeira 4 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Вилья Себастьян 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Sheyko Studer 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Центурион Эзекиль 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 1
Kevin Ortiz 6 0
Carlos Quintana 5 0
Facundo Mallo 5 0
Emanuel Coronel 5 0
Рубен Марко 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Miguel Barbieri 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Копетти Энцо 2 0
Сандез Агустин 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Хименес Хуан 2 0
Броун Хорхе 1 0
Солари Аугусто 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Elias Ocampo 1 0
Gaspar Duarte 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Росарио Сентраль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

4
14
Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Росарио Сентраль
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
5
42%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
7
50%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
4
25%
3
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

12
21
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
4
33%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
25%
10
48%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
14%
7
33%
1-15
5
24%
5
24%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
8 раз 40%
2
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
1
10
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
14
6
1
19
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Расинг Авельянеда
 20 9 4 7 28 - 20 31
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
11.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 1:1 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 21 6 7 8 14 - 21 25
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
16.
Росарио Сентраль
 1:1 10 4 4 2 14 - 9 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 10 4 4 2 7 - 6 16
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
8.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Росарио Сентраль
 1:1 11 2 3 6 9 - 12 9
17.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 11 2 3 6 7 - 15 9
18.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
19.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Виктор Малькорра сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Карлос Кинтана бьет в цель!
  • 3'
    Вилья Себастьян сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Victorio Gabriel Ramis бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Росарио Сентраль.
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Индепендьенте Ривадавия
Ничья
Росарио Сентраль
3.15
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2.85
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