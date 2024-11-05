Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолVictorio Gabriel Ramis
1:1
12' ГолCarlos Quintana
26' Желтая карточкаSamuel Beltran
29' Желтая карточкаСолари Аугусто
35' Желтая карточкаMauricio Cardillo
60' Желтая карточкаElias Ocampo
83' Желтая карточкаРубен Марко
83' Желтая карточкаKevin Ortiz
87' Желтая карточкаСеговия Иманоль
88' Желтая карточкаХименес Хуан
90'+8
Ход матча
3'
12'
26'
29'
60'
83'
83'
87'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Elias
Ocampo
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Mateo Ortale
-
17 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Elias OcampoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Копетти ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|2
|0.1
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.1
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.1
|Lautaro Rios
|1
|0.05
|Рамос Гонсало
|1
|0.05
|Ромеро Гастон
|1
|0.05
|Ivan Villalba
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Matias Reali
|1
|0.05
|Francisco Petrasso
|1
|0.05
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.14
|Agustin Modica
|3
|0.14
|Кампас Хаминтон
|2
|0.1
|Carlos Quintana
|2
|0.1
|Facundo Mallo
|2
|0.1
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.05
|Копетти Энцо
|1
|0.05
|Хименес Хуан
|1
|0.05
|Рубен Марко
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Kevin Ortiz
|1
|0.05
|Fabricio Oviedo
|1
|0.05
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Villalba
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Вилья Себастьян
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Sheyko Studer
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Сеговия Иманоль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Mauricio Cardillo
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|7
|0
|Ибарра Франко
|5
|1
|Carlos Quintana
|5
|0
|Рубен Марко
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Miguel Barbieri
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Хименес Хуан
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Копетти Энцо
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Elias Ocampo
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Samuel Beltran
|1
|0
|Gaspar Duarte
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Росарио Сентраль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
4
14
Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
Росарио Сентраль
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
7
8
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
43%
3
38%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
33%
6
46%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
7
50%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
4
25%
3
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
13
22
10 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
5
38%
3
14%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
23%
10
45%
76-90
Пропущено
22
22
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
4
18%
8
36%
1-15
5
23%
5
23%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль
Точный счет
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 57%
0
8 раз 38%
2
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
156
120
516
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7