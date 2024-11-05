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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Сан-Лоренсо Альмагро
1:0
Первый тайм: 34'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
18' Желтая карточка
Gaston Benedetti
1:0
33' Гол
Ivan Leguizamon

Ход матча

18'
 
Gaston Benedetti
33'
Ivan Leguizamon
1:0
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Эстудиантес Ла-Плата
3.00
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3.10
3.15
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Все Коэффициенты
25
Гомес
Гастон
35
Лухан
Гонсало
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
5
Ремеди
Эрик
40
Соса
Сантьяго
7
Ezequiel
Cerutti
80
Муньяин
Икер
11
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
26
Лолло
Лусиано
2
Facundo
Rodriguez2
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
8
Невес
Габриэль
7
Соса
Хосе
19
Маньома
Алексис
38
Joaquin
Tobio
Burgos
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-2-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла-Плата

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

27 матчей

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
2:0
КПЛ
0:2
КДМЗ5
0:0
КДМЗ5
2:0
С
1:1
С
1:1
К
1:3
С
1:3
ТМК
0:1
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
0:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1
1.07

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.87
0.92

Среднее время на гол

103
98

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

0.93
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

97
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 3 0.14
Муньяин Икер 2 (1) 0.1
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.1
Ирала Элиан 2 0.1
Гиай Агустин 2 0.1
Ezequiel Cerutti 1 0.05
Кампи Гастон 1 0.05
Таррагона Кристиан 1 0.05
Бланко Себастьян 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.05
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.24
Маньома Алексис 2 0.1
Пьятти Пабло 2 0.1
Аскасибар Сантьяго 2 0.1
Edwin Cetre 2 (1) 0.1
Соса Хосе 2 (2) 0.1
Паласиос Тьяго 1 0.05
Javier Correa 1 0.05
Eros Mancuso 1 0.05
Mauro Menzdez 1 0.05
Facundo Rodriguez2 1 0.05
Ромеро Саид 1 0.05
Gaston Benedetti 1 0.05
Joaquin Tobio Burgos 1 0.05
Luciano Gimenez 0 0
Santiago Flores 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 5 0
Романа Джохан 5 0
Кампи Гастон 4 0
Браида Малком 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ирала Элиан 2 0
Fabricio Lopez 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Elias Baez 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Daniel Herrera 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 7 0
Аскасибар Сантьяго 5 1
Перес Энцо 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Facundo Rodriguez2 4 0
Bautista Kociubinski 3 0
Лолло Лусиано 2 0
Javier Correa 2 0
Невес Габриэль 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Eric Meza 1 0
Luciano Gimenez 1 0
Маньома Алексис 1 0
Боселли Себастьян 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Сан-Лоренсо Альмагро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
15
Сан-Лоренсо Альмагро
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

16
24
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
0
0%
5
21%
1-15
5
31%
1
4%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
19%
6
25%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
22%
3
15%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Расинг Авельянеда
 20 9 4 7 28 - 20 31
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 21 7 8 6 23 - 21 29
11.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 21 6 8 7 19 - 19 26
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 21 6 7 8 17 - 19 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 10 4 5 1 14 - 9 17
16.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 11 4 3 4 12 - 9 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 10 3 4 3 8 - 7 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 11 3 3 5 9 - 12 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
14.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
18.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
19.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Эстудиантес Ла-Плата
3.00
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3.10
3.15
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Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла-Плата
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