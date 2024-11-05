Тур: 21.
1:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
18'
33'
1:0
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Roman Gomez
-
18 Edwin Cetre
-
-
17 Javier Urzua
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла-Плата
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
27 матчей
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1
1.07
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.87
0.92
Среднее время на гол
103
98
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
0.93
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
97
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|3
|0.14
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.1
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.1
|Ирала Элиан
|2
|0.1
|Гиай Агустин
|2
|0.1
|Ezequiel Cerutti
|1
|0.05
|Кампи Гастон
|1
|0.05
|Таррагона Кристиан
|1
|0.05
|Бланко Себастьян
|1
|0.05
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.05
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.05
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.24
|Маньома Алексис
|2
|0.1
|Пьятти Пабло
|2
|0.1
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.1
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.1
|Соса Хосе
|2 (2)
|0.1
|Паласиос Тьяго
|1
|0.05
|Javier Correa
|1
|0.05
|Eros Mancuso
|1
|0.05
|Mauro Menzdez
|1
|0.05
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.05
|Ромеро Саид
|1
|0.05
|Gaston Benedetti
|1
|0.05
|Joaquin Tobio Burgos
|1
|0.05
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Santiago Flores
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Романа Джохан
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ирала Элиан
|2
|0
|Fabricio Lopez
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Elias Baez
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|7
|0
|Аскасибар Сантьяго
|5
|1
|Перес Энцо
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Facundo Rodriguez2
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
Сан-Лоренсо Альмагро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
15
Сан-Лоренсо Альмагро
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
8
15
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Забито
16
24
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
0
0%
5
21%
1-15
5
31%
1
4%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
19%
6
25%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
22%
3
15%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
28%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
137
416
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|10.
|0:0
|21
|7
|8
|6
|23 - 21
|29
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|16.
|0:0
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|17.
|20
|6
|7
|7
|21 - 22
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|0:0
|21
|6
|7
|8
|17 - 19
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|22.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|25.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|11.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|12.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|16.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|17.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|8.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|18.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|19.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7